© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis startet durch. Der Wochenschluss oberhalb von 4.500 USD ist ein Paukenschlag. Das Rekordhoch ist in greifbare Nähe gerückt. Kommt es in den nächsten Tagen zu einer Preisexplosion? Goldpreis aktuell: Korrektur abgesagt - neue Rekord winken Anleger und Investoren, die noch immer auf eine ausgeprägte Korrektur bei Gold warten, könnten in den kommenden Tagen bitter enttäuscht werden. Der Wind dreht. Der Goldpreis nimmt nach seinem Sprung über die 4.500 US-Dollar das bisherige Rekordhoch von 4.530 US-Dollar ins Visier. Der Druck im Kessel steigt. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 5.000 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Im Schatten von Gold setzt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE