DAX: Stabiler Aufwärtstrend mit immer neuen Allzeithochs

Der DAX hat sich Mitte Dezember 2025 über die SMA50 (aktuell bei 24.085 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber realisieren konnte. Die letzten sieben Tageskerzen sind alle grün, in den letzten 10 Handelstagen hat es nur zwei Tage gegeben, wo kleine Tagesverluste ausgewiesen worden sind. Der Index ist in der letzten Handelswoche von einem zum nächsten Hoch gelaufen.

Das DAX Tageschart ist damit uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der deutsche Leitindex per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.480 Punkten) notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Der Index hat aktuell die Chance weitere Allzeithochs zu erreichen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 25.495/515 Punkte bzw. die 25.655/70 Punkte sein.

DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008

