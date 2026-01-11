Mit einer neuen Plattform und neuer Batterietechnologie sollen die Kosten bei BMW sinken - und die Margen wieder steigen. Zum Zusatzturbo an der Börse könnte die Zusammenlegung von Stamm- und Vorzugsaktie werden. Nach einer schwachen Performance in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 gab die Aktie von BMW im weiteren Jahresverlauf kräftig Gas. Am Ende fuhren die Münchner gar ein zweistelliges Kursplus ein und ließen den anderen Premiumhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE