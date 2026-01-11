© Foto: Joko - JokoStartschuss für das wallstreetONLINE Heimspiel in 2026. Wir schauen uns zum Start ins neue Jahr eine vielversprechende Nischenbank an.Deutsche Aktien haben ein starkes Jahr hinter sich. Der DAX legte 2025 rund 23 Prozent zu, Nebenwerte entwickelten sich sogar noch dynamischer: Der SDAX gewann etwa 25 Prozent und übertraf damit erstmals seit 2020 die großen Standardwerte. Für Warburg Research ist das mehr als eine Momentaufnahme - trotz einer weiter schwächelnden Konjunktur sehen die Analysten weiterhin attraktive Chancen im deutschen Aktienmarkt. Ein zentraler Hoffnungsträger sind fiskalische Impulse: Mittel aus dem für 2025 beschlossenen Sondervermögen könnten mit Verzögerung in der …Den vollständigen Artikel lesen
