Märkte noch im Rallye-Modus...: Wochenrückblick KW 02-2026: Europas Rekordlauf und eine sich herantastende Wall Street!

Anzeige / Werbung

Ein Auftakt nach Maß in Europa: Mehrere Leitindizes markierten in der ersten Handelswoche 2026 neue Höchststände, gestützt von der Erwartung allmählicher Zinssenkungen und etwas nachlassender Handelsspannungen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der STOXX Europe 600 kletterte auf Rekordniveau, während die Wall Street - nach einem zögerlichen Wochenstart der Tech-Schwergewichte - nur verhalten nachzog.

Quelle: Onvista.de

Rückenwind kam zum Wochenausklang aus dem US-Arbeitsmarktbericht: Zwar blieb die Beschäftigung im Dezember mit +50.000 Stellen verhalten, dennoch stabilisierte das Zahlenwerk die Risikoneigung - zumal revisions- und sektorspezifische Effekte das Bild etwas dämpften.

Konjunktur & Politik !

Der Datenkalender bleibt dicht: Am Dienstag, 13. Januar steht die US-Inflation (CPI, Dezember) an - ein Test für die Marktthese, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf Spielraum zum Senken hat. Parallel rückt die Berichtssaison an: In den USA eröffnen JPMorgan Chase und weitere Großbanken am Dienstag die Zahlenflut, in Europa liefert Sika bereits am gleichen Tag den Umsatzüberblick. Später in der Woche folgt der erste BIP-Überblick für Deutschland (vorläufiges Jahresergebnis) - traditionell Mitte Januar von Destatis veröffentlicht.

Rohstoffe !

Kupfer schrieb Geschichte: An der LME sprang der Preis in der Spitze über 13.000,- USD/t - eine Mischung aus angespanntem Angebot, anhaltend robusten strukturellen Nachfragetreibern und taktischen Flows trieb die Notierungen. Gegen Wochenschluss glättete sich der Anstieg, doch das technische Momentum bleibt intakt.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold konsolidierte knapp unter Rekordständen um 4.400,- bis 4.500,- USD/oz, gestützt von ETF-Zuflüssen, anhaltenden Zentralbankkäufen und dem Suchlauf der Märkte nach Absicherung. Silber legte ebenfalls zu, die Notierungen erreichten in der Spitze neue Mehrjahreshochs.

Fazit und Ausblick:

Europa profitiert vom "Januar-Effekt" - Liquiditätszuflüssen, Rebalancings und einem günstigen Sentimentmix. In den USA dämpft die Sektorrotation aus Teilen der KI-Gewinner in Breite und Tempo die Rekordjagd, ohne den Aufwärtstrend zu brechen.

Für die nächsten Tage gilt: Die CPI-Daten setzen den Takt für Renditen, USD und Gold, auf der Mikro-Ebene liefern die Bank-Earnings den ersten Härtetest für 2026er Gewinnschätzungen.

Am Dienstag legen JPMorgan, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines vor, wonach am Mittwoch die Bank of America, Wells Fargo, und Citi nachlegen. Am Donnerstag geht es mit Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, TSMC und JB Hunt weiter, während am Freitag PNC, State Street, Regions Financial und M&T Bank den Wochenschluss einläuten.

Bleibt es bei moderater Inflation und soliden, aber nicht überzogenen Ausblicken, ist die Chance hoch, dass die Rallye - mit europäischen Indizes vorn und den USA dicht dahinter - weitergetragen wird. Spannend beleiben unserer Meinung nach Rohstoffe. Warum, das können Sie in unserem folgenden Wochenrückblck nachlesen.

Fette Margen - Aktienrückkäufe

BILANZ AM ANSCHLAG: Hochprofitabler Produzent, Mega-PEA, massiver Rückkauf! Hier passt alles!

Analysten sehen für 2026 starke Zeichen für einen anhaltenden Investorenrun auf Gold und Silber. Für fokussierte Mid-Tier-Produzenten wie Fortuna Mining und sein Power-Portfolio bedeutet das mächtiges Aufwärtspotenzial.

Lesen Sie mehr

Blue Moon Metals / Aurania Resources

Rohstoffe immer wichtiger in den Portfolios

Die meisten Analysten sind sich einig, der Goldpreis wird auch im laufenden Jahr steigen und wohl neue Höchststände erklimmen.

Lesen Sie mehr

Axo Copper / Mogotes Metals

Kupfer ist essenziell für die Energiewende

Energiesysteme werden transformiert. Kupfer dient für den Ausbau von Stromnetzen, erneuerbare Energie und für die Elektrifizierung des Verkehrs.

Lesen Sie mehr

Exportstopps, Angebotslöcher

Edelmetalle drehen durch: Polit-Chaos treibt Gold und Silber vor sich her!

Gold erlebt eine Phase, in der das Metall wieder mehr ist als ein "Preis an der Tafel": Es wird zum Gradmesser für Vertrauen in Währungen, für geopolitische Spannungen und die Frage, wie stabil das Finanzsystem bleibt!

Lesen Sie mehr

Fury Gold Mines

Wohin mit dem Ersparten

Die Deutschen sparen wie kaum eine andere Nation. Doch zunehmend stehen auch Wertpapiere im Fokus.

Lesen Sie mehr

OR Royalties / Gold Royalty

Indiens Goldliebe hat Meilenstein erreicht

Die Goldreserven der indischen Haushalte haben jetzt vermutlich das gesamte Bruttoinlandsprodukt Indiens übertroffen.

Lesen Sie mehr

Weiter geht's...

Gold-Silberproduzent vor Verdreifachung seiner Produktion!

Produktionserweiterung und Akquisition einer weiteren Mine lassen die Kasse gewaltig klingeln!

Lesen Sie mehr

Krisenmetall außer Kontrolle

SILBER ENTGLEITET DEM SYSTEM: Wenn keiner mehr liefern will, können die Preise jederzeit massiv explodieren!

Silber spielt plötzlich nach eigenen Regeln - und der Markt merkt es zuerst am physischen Metall.

Lesen Sie mehr

Fortuna Mining / Discovery Silver

Silber - etwa doppelt so teuer als vor einem Jahr

Eine Angebotsverknappung und eine verstärkte Nachfrage haben ebenso wie globale Unsicherheiten den Preis angetrieben.

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Gold X2 Mining

Gold als Krisenschutz

Gold ist ein monetäres Gut und seine langjährige Stellung als Krisenschutz ist nicht zu toppen.

Lesen Sie mehr

Rohstoffe mit Sprengkraft...

Gold, Kupfer und Antimon: Diese Aktie vereint sie alle!

Energiewende, Verteidigung, Rohstoffknappheit, sowie Antimon als strategische Waffe.

Lesen Sie mehr

AI trifft strukturellen Mangel

Vom kritischen Mineral zur Cash-Maschine: Wie man Politik, Knappheit und KI-Stromhunger nutzt!

Der strukturelle Uranmangel sollte auch 2026 zu einem deutlichen Preisanstieg führen. Das wiederum befeuert das Investoreninteresse an strategischen Power-Uranmarktplayern.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Sibanye-Stillwater

Wasserstoff und Rohstoffe

Beim Wasserstoff-Leitungsnetz geht es in Deutschland voran. Der Aufbau hat begonnen.

Lesen Sie mehr

Exportbremse und Knappheit

Vom "Nebenmetall" zum Preis-Sprengsatz: Warum dieser Insider Silber in Richtung 250 USD laufen sieht!

Prämie explodiert, China reagiert - plötzlich zählt nicht mehr der Papierpreis, sondern echtes Silber! In diesem seltenen Insider-Interview erfährst du, was jetzt im Markt kippt, und warum das Signal brandgefährlich ist!

Lesen Sie mehr

Vizsla Royalties / Endeavour Silver

75 bis 100 US-Dollar für eine Unze Silber in 2026

Es gibt Metallanalysten, die einen dreistelligen Silberpreis für mehr als möglich halten im neuen Jahr.

Lesen Sie mehr

Meridian Mining

MEGA-Rohstoff-Power aus Brasilien!

Kapitalstark auf dem Weg zur Gold-Kupfer-Produktion im brasilianischen Cabaçal VMS Belt.

Lesen Sie mehr

Skeena Gold + Silver

Skeena Gold + Silver reitet die perfekte Welle!

Der Goldpreis könnte 2026 seine Rallye fortsetzen und Gold sich als struktureller Portfoliobaustein etablieren. Kosteneffiziente Entwickler wie Skeena Gold + Silver bieten Anlegern kräftiges Aufwärtspotenzial.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, BLS - Employment Situation December 2025; Reuters & Handels-/Börsenberichte zur Rekordmarke in Europa; JPMorgan IR-Kalender (Q4/25 am 13.01.2026); Sika Finanzkalender (Nettoerlöse 2025 am 13.01.2026); Marktpreisberichte zu Kupfer/Gold/Silber, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,189388994