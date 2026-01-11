© Foto: ShutterOK - iStockVanguard dreht das klassische Portfolio um. Der Vermögensverwalter erwartet gedämpfte Aktienrenditen und setzt stärker auf Anleihen.Der Vermögensverwalter Vanguard rechnet für das Jahr 2026 mit besseren risikobereinigten Erträgen bei einem ungewöhnlichen Portfolio-Mix. Statt 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen empfiehlt das Haus 40 Prozent Aktien und 60 Prozent festverzinsliche Anlagen. Das berichtet der Nachrichtensender CNBC. Gedämpfte Erwartungen für Aktien Roger Aliaga-Díaz, globaler Leiter für Portfoliokonstruktion bei Vanguard und Chefökonom für Nord- und Südamerika, sieht vor allem bei Aktien begrenztes Potenzial. "Wir sehen sehr gedämpfte Renditen bei US-Aktien, oder wir …Den vollständigen Artikel lesen
