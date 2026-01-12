Vitalik Buterin schlägt Alarm: Sind Stablecoins zum Scheitern verurteilt?

Während sich große Teile des Kryptomarkts derzeit mit ETF-Zuflüssen und kurzfristigen Kurszielen beschäftigen, hat Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin den Blick auf ein deutlich grundlegenderes Thema gelenkt, nämlich die langfristige Stabilität des Stablecoin-Systems. In einer ausführlichen Wortmeldung auf X machte Buterin deutlich, dass die aktuellen Konstruktionen aus seiner Sicht zentrale Schwächen aufweisen und für eine wirklich souveräne, dezentrale Finanzwelt nicht ausreichen.

Ausgangspunkt der Debatte war die Beobachtung, dass Ethereum sich zunehmend von vielen VC-getriebenen Krypto-Narrativen entfernt. Während ein Großteil der Branche auf Trading-Plattformen, CeDeFi-Modelle, custodial Stablecoins und krypto-basierte Neo-Banken setzt, sieht Buterin Ethereum auf einem anderen Kurs: weg von Machtkonzentration, hin zu widerstandsfähiger Infrastruktur für selbstbestimmte Nutzer. Genau in diesem Kontext ordnet er auch seine Kritik an heutigen Stablecoins ein.

Warum die Dollar-Bindung langfristig problematisch sein könnte

Ein zentrales Thema seiner Ausführungen ist die fast vollständige Abhängigkeit des Stablecoin-Marktes vom US-Dollar. Aus kurzfristiger Sicht sei diese Kopplung sinnvoll, räumte Buterin ein. Sie ermögliche einfache Bewertung, breite Akzeptanz und geringe Einstiegshürden. Langfristig sieht er darin jedoch ein strukturelles Risiko.

Eine Finanzarchitektur, die globale Stabilität verspricht, aber vollständig an eine einzelne staatliche Währung gebunden ist, sei aus seiner Sicht nicht wirklich unabhängig. Buterin stellte offen die Frage, was passiert, wenn der Dollar in den kommenden Jahrzehnten massiv an Kaufkraft verliert oder sich das geldpolitische Umfeld grundlegend ändert.

We need better decentralized stablecoins. IMO three problems:



1. Ideally figure out an index to track that's better than USD price

2. Oracle design that's decentralized and is not capturable with a large pool of money

3. Solve the problem that staking yield is competition… - vitalik.eth (@VitalikButerin) January 11, 2026

In einem solchen Fall wären Dollar-Stablecoins zwar weiterhin "stabil", würden aber möglicherweise keine stabile wirtschaftliche Realität mehr abbilden. Für ein wirklich resilientes System brauche es deshalb neue Modelle, die sich nicht ausschließlich am USD-Preis orientieren.

Versteckte Schwachstellen

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Kritik betrifft die technischen und ökonomischen Sicherungsmechanismen hinter Stablecoins. Insbesondere Oracles, also Systeme, die externe Preisdaten in Blockchains einspeisen, seien oft leichter angreifbar, als viele annehmen. Wenn es großen Kapitalakteuren möglich ist, Datenquellen zu beeinflussen oder zu kontrollieren, gerät die gesamte Stabilitätslogik eines Stablecoins ins Wanken.

Buterin verwies darauf, dass viele Protokolle dieses Risiko nur dadurch ausgleichen können, dass sie ökonomische Hürden extrem hoch ansetzen. Das führe jedoch häufig zu hoher Wertabschöpfung, komplexen Gebührenmodellen und Systemen, die für normale Nutzer unattraktiv werden. In diesem Zusammenhang äußerte er erneut grundsätzliche Skepsis gegenüber stark token-basierten Governance-Strukturen, da diese langfristig immer anfällig für Machtkonzentration seien.

Staking als Problem

Weniger offensichtlich, aber aus Buterins Sicht ebenso kritisch, ist der Zielkonflikt zwischen Stablecoins und Staking. Solange das Staken von ETH attraktive Renditen liefert, stehen dezentrale Stablecoins unter Druck. Kapital, das als Sicherheit in Stablecoin-Systemen gebunden ist, kann nicht gleichzeitig Staking-Erträge generieren oder trägt zusätzliche Risiken. Das macht viele Modelle ökonomisch schwer konkurrenzfähig.

Buterin skizzierte mehrere theoretische Lösungsrichtungen, von extrem niedrigen Staking-Renditen bis hin zu neuen Formen von Staking ohne klassisches Slashing-Risiko. Keine dieser Optionen sei einfach umzusetzen. Besonders betonte er, dass Slashing nicht nur individuelles Fehlverhalten absichern müsse, sondern auch systemische Risiken wie koordinierte Zensur oder großflächige Inaktivität im Netzwerk.

Ein strategischer Weckruf

Trotz des dramatischen Tons ist Buterins Botschaft keine Abkehr von Stablecoins. Im Gegenteil: Er bezeichnet bessere, wirklich dezentrale Stablecoins als einen der wichtigsten offenen Entwicklungspunkte für Ethereum. Seine Aussagen zielen weniger auf das Scheitern bestehender Systeme, sondern auf die Notwendigkeit, sie grundlegend weiterzudenken.

Während große Teile der Branche kurzfristige Produktzyklen verfolgen, argumentiert Buterin aus einer 20-Jahres-Perspektive. Für ihn steht fest: Ohne neue Wertanker, robuste Oracles und eine saubere ökonomische Einbettung in das Ethereum-Ökosystem bleibt das Versprechen finanzieller Souveränität unvollständig.

Bitcoin Hyper als Teil einer neuen Infrastruktur-Generation

Parallel zu diesen Diskussionen rund um Ethereum rücken auch neue Projekte in den Fokus, die versuchen, strukturelle Lücken im Kryptomarkt zu schließen. Eines davon ist Bitcoin Hyper. Ziel des Projekts ist es, Bitcoin durch eine eigene Layer-2-Architektur erstmals vollwertig für dezentrale Anwendungen nutzbar zu machen. Statt Bitcoin ausschließlich als passiven Wertspeicher zu betrachten, soll die Hyper Chain aktive Nutzung ermöglichen, etwa in DeFi-Anwendungen, Zahlungsprotokollen oder Lending-Systemen.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf eine performante Ausführungsschicht auf Basis der Solana Virtual Machine, während die Sicherheitslogik von Bitcoin erhalten bleibt. Dadurch sollen schnelle, kostengünstige Transaktionen und komplexe Smart-Contract-Anwendungen möglich werden, ohne das Bitcoin-Hauptnetz zu überlasten. In einem Umfeld, in dem zunehmend über reale Nutzung und ökonomische Nachhaltigkeit diskutiert wird, positioniert sich Bitcoin Hyper damit als Infrastrukturprojekt statt als reines Narrative-Asset.

($HYPER Token-Vorverkauf - Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum dieses Ökosystems steht der $HYPER-Token. Er dient als Treibstoff der neuen Hyper Chain und wird für Transaktionsgebühren, Staking-Mechanismen, Governance-Strukturen und Liquiditätsanwendungen benötigt. Anders als viele bestehende Bitcoin-Lösungen soll $HYPER nicht nur eine Brückenfunktion haben, sondern den gesamten wirtschaftlichen Kreislauf der Layer-2 tragen.

Da sich der Token aktuell noch im Presale befindet, sehen viele Marktbeobachter hier eine einmalige Chance. Anleger können sich an einem Infrastrukturprojekt beteiligen, bevor Netzwerkstart, Produktintegration und mögliche Börsenlistings stattfinden. Ob sich Bitcoin Hyper langfristig durchsetzt, bleibt offen, doch der Fokus auf produktive Nutzung von Bitcoin passt genau in jene Debatte, die Vitalik Buterin aktuell auf höherer Ebene führt. Weg von reinen Preisversprechen, hin zu tragfähiger Krypto-Infrastruktur.

