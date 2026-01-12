Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 12, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ALPHINAT INC.
|January 23, 2026
|February 27, 2026
|AG
|APOLO V ACQUISITION CORP.
|January 20, 2026
|February 19, 2026
|S
|Algo Grande Copper Corp.
|January 21, 2026
|February 25, 2026
|A
|Arway Corporation
|February 3, 2026
|March 23, 2026
|AS
|BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC
|January 30, 2026
|March 18, 2026
|AS
|Currency Exchange Intl. Corp.
|February 3, 2026
|March 24, 2026
|AGS
|Enghouse Systems Limited
|January 30, 2026
|March 12, 2026
|AG
|Everybody Loves Languages Corp
|January 27, 2026
|March 3, 2026
|AS
|Goldflare Exploration Inc.
|January 30, 2026
|March 6, 2026
|AG
|GDI Integrated Facility Serv.
|January 20, 2026
|February 23, 2026
|S
|GURU Organic Energy Corp.
|January 30, 2026
|March 12, 2026
|AS
|Goat Industries Ltd.
|January 6, 2026
|February 10, 2026
|AS
|Goldrea Resources Corp.
|January 30, 2026
|March 6, 2026
|A
|Hoshi Resource Corp.
|January 27, 2026
|March 2, 2026
|A
|The Bank of Nova Scotia
|February 17, 2026
|April 14, 2026
|AS
|Liberty Defense Holdings, Ltd.
|January 7, 2026
|February 6, 2026
|S
|Mainstreet Equity Corp.
|January 29, 2026
|March 5, 2026
|AG
|MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.*
|January 15, 2026
|February 19, 2026
|A
|Minto Apartment REIT
|January 20, 2026
|March 3, 2026
|S
|NEURAL THERAPEUTICS INC. *
|January 26, 2026
|March 9, 2026
|AS
|NOA Lithium Brines Inc. *
|December 30, 2025
|February 26, 2026
|AGS
|Nerds On Site Inc.
|January 30, 2026
|March 6, 2026
|AG
|NioCorp Developments Ltd.
|February 9, 2026
|April 6, 2026
|AG
|Olivut Resources Ltd
|February 2, 2026
|March 18, 2026
|AGS
|PSYENCE GROUP INC. *
|December 23, 2025
|February 20, 2026
|AS
|Pacific Arc Resources Ltd.
|January 21, 2026
|February 27, 2026
|AG
|Power One Resources Corp.
|January 23, 2026
|February 26, 2026
|A
|Promino Nutritional Sciences Inc.*
|January 12, 2026
|February 12, 2026
|A
|Quartz Mountain Resources Ltd
|February 2, 2026
|March 9, 2026
|AG
|Quri-Mayu Developments Ltd.
|January 30, 2026
|March 6, 2026
|A
|Record Resources Inc.
|January 23, 2026
|February 27, 2026
|AGS
|Syntheia Corp.
|January 30, 2026
|March 3, 2026
|AS
|TRACTION URANIUM CORP.
|January 7, 2026
|February 12, 2026
|AS
|Thunderbird Entmt Grp Inc. *
|December 12, 2025
|January 22, 2026
|S
|Totec Resources Ltd.
|January 29, 2026
|March 5, 2026
|AS
|Unisync Corp.
|February 23, 2026
|March 30, 2026
|AG
|Waraba Gold Limited
|January 16, 2026
|February 23, 2026
|AS
|Yukon Metals Corp.
|January 2, 2026
|February 10, 2026
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
