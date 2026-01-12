DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Januar bis Montag, 12. Januar (vorläufige Fassung)
=== M O N T A G, 12. Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025 *** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK) - JP/Börsenfeiertag: Japan ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/cbr
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)
DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Januar
=== 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025 *** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK) *** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit NYSE-Chairman *** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden - JP/Börsenfeiertag: Japan ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/cbr/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.