Und es geht weiter: Der Goldpreis ist zum Wochenauftakt wegen der sich weiter zuspitzenden Lage im Iran auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold bis auf fast 4.600 US-Dollar. Dies spielt natürlich den großen Goldproduzenten wie etwa Barrick, B2Gold oder Newmont in die Karten. Daher kletterte auch der AKTIONÄR-Index Best of Gold Miners auf ein neues Allzeithoch. Das jüngste Rekordniveau konnte der Goldpreis indes nicht ganz halten, lag aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär