Montag, 12.01.2026
Kritische Metalle: Warum diese neue Germanium-News mehr bedeutet als eine klassische Explorationsmeldung
12.01.2026 07:33 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul auf Rekordkurs - Gold auf Allzeithoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul auf Rekordkurs - Gold auf Allzeithoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Einen freundlichen Start in die neue Woche erleben die Aktienmärkte in Ostasien am Montag. Für Kauflaune sorgt eine gute Vorgabe der Wall Street vom Freitag. In Tokio ruht der Handel wegen eines nationalen Feiertags. In Seoul legt der Kospi um 0,8 Prozent zu und ist damit auf dem Weg zu einem erneuten Allzeithoch. In Shanghai geht es um 0,7 Prozent nach oben, in Hongkong um 0,9 Prozent. Der Aktienhandel in Sydney ist bereits beendet, dort stand am Ende des Handels ein Plus von 0,5 Prozent.

Zu den Favoriten gehören wie bereits in der jüngsten Vergangenheit Technologieaktien mit der intakten KI-Fantasie und der hohen Nachfrage nach Chips. Zuletzt untermauerten dies am Freitag starke Zahlen von TSMC. Im Chipsektor verbessern sich TSMC in Taipeh um 1,2 Prozent, in Seoul legen SK Hynix um 0,5 Prozent zu.

Allenfalls leicht bremsend wirkt dabei, dass die Futures auf die US-Aktienindizes deutlich im Minus liegen und auf einen schwächeren Start an der Wall Street hindeuten. Hintergrund ist, dass die US-Regierung eine erneute Attacke auf die Unabhängigkeit der Notenbank reitet. Die US-Notenbank hat nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Dabei gehe es um den 2,5 Milliarden Dollar teuren Umbau der Fed-Zentrale in Washington, was Powell allerdings als Vorwand bezeichnet hat. Tatsächlich gehe es darum, den Druck auf ihn zu erhöhen, die Zinsen zu senken.

Auch die anhaltenden geopolitischen Konflikte weltweit - Proteste im Iran, das Eingreifen der USA in Venezuela, der diplomatische Streit zwischen China und Japan und das Beharren des Weißen Hauses auf dem Erwerb Grönlands - können der guten Stimmung an den Börsen kaum etwas anhaben.

Bei den Edelmetallen geht es aber deutlicher aufwärts, sie könnten als vermeintlich sichere Häfen Zulauf erhalten. Gold verteuert sich um 1,5 Prozent auf 4.577 Dollar und ist damit so teuer wie nie. Silber legt um 5,2 Prozent auf 83 ,75 Dollar zu und liegt damit praktisch ebenfalls auf Rekordhoch.

Die Ermittlungen gegen den Fed hätten eine Flucht in Sicherheit an den Märkten ausgelöst, angeführt von den klassischen sicheren Häfen Gold und Schweizer Franken, meint Sean Callow, Analyst bei InTouch Capital Markets. Powells aufgezeichnete Erklärung zeige aber, dass die Fed bereit sei, ihr Terrain zu verteidigen. Viele Analysten hätten die Gefahr für den Dollar durch die Sorgen um die US-Regierungsführung heruntergespielt, aber Trumps Angriff auf die Fed erschüttere das Vertrauen. Neben dem Franken zieht auch der Euro um rund 0,3 Prozent zum Dollar an.

Unter den Einzelwerten an den Börsen machten in Sydney Light & Wonder einen Satz um 18 Prozent, nachdem das Unternehmen gegen Zahlung von 127,5 Million en US-Dollar einen Rechststreit mit dem Wettbewerber Aristocrat beigelegt hat. Aristocrat tendierten gut behauptet. Super Retail warnte trotz eines Rekordumsatzes im ersten Halbjahr vor Margendruck. Der Kurs sackte um 5,3 Prozent ab. 

INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.759,40    +0,5%   +0,0%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   Feiertag         +3,2% 
Kospi (Seoul)     4.624,51    +0,8%   +9,7%   07:30 
Shanghai-Comp.     4.153,18    +0,8%   +3,8%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.448,42    +0,8%   +2,2%   09:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 08:33  % YTD 
EUR/USD         1,1666     0,3   1,1632   1,1643  -1,0% 
EUR/JPY         184,41     0,3   183,88   183,38  -0,2% 
EUR/GBP         0,8685     0,0   0,8683   0,8677  -0,5% 
GBP/USD         1,3433     0,3   1,3398   1,3418  -0,5% 
USD/JPY         158,08     0,0   158,05   157,49  +0,7% 
USD/KRW        1.457,24     0,4  1.457,24  1.458,94  +1,1% 
USD/CNY         7,0093    -0,1   7,0093   7,0085  -0,2% 
USD/CNH         6,9712    -0,1   6,9764   6,9796  -0,0% 
USD/HKD         7,7943    -0,0   7,7951   7,7949  +0,3% 
AUD/USD         0,6697     0,2   0,6686   0,6685  +0,3% 
NZD/USD         0,5747     0,2   0,5734   0,5734  -0,5% 
BTC/USD        92.043,35     1,8 90.413,75 90.857,15  +2,0% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         59,18    59,12   +0,1%   +0,06  +2,3% 
Brent/ICE         63,45    63,34   +0,2%   +0,11  +3,5% 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          4.577,22  4.509,97   +1,5%   +67,25  +4,4% 
Silber          83,75   79,6305   +5,2%   +4,12 +11,7% 
Platin         2.024,60  1.956,28   +3,5%   +68,32 +11,5% 
Kupfer           5,98    5,90   +1,3%   +0,08  +3,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 01:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
