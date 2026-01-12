ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 12
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/01/09
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.8346
|2026/01/09
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|8.1453
|2026/01/09
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|5.894
|2026/01/09
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.2867
|2026/01/09
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.2826
|2026/01/09
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11646665.0000
|6.0585
|2026/01/09
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|41489030.0000
|8.4089
|2026/01/09
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|32877602.0000
|10.7056
|2026/01/09
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8210854.0000
|5.716
|2026/01/09
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|1333626.0000
|5.4136
