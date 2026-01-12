Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 12
|09/01/2026
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|09/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1180528399.95
|11.5738
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|09/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1180528399.95
|8.6253
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|09/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2361065946.62
|8.7021
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|09/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2361065946.62
|11.6769
|USD
