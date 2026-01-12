Anzeige
PR Newswire
12.01.2026 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 12

09/01/2026
Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 277964.90 6.3168
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 129029650.00 824502420.11 6.39
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DGH IE0001CEGCP5 46721.00 240579.28 5.1493
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21698170.12 6.0273
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 87013.03 6.2658
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DUS IE000XERHYF0 23225384.00 144577555.18 6.225
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 1006014.98 5.5038
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 09/01/2026 3DEM IE0002Z12PN9 38810000.00 281779624.42 7.2605
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 09/01/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 33086680.20 5.994
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 09/01/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52050000.00 265785076.83 5.1063

© 2026 PR Newswire
