Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 12
|09/01/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277964.90
|6.3168
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|129029650.00
|824502420.11
|6.39
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|240579.28
|5.1493
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21698170.12
|6.0273
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|87013.03
|6.2658
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23225384.00
|144577555.18
|6.225
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1006014.98
|5.5038
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|09/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|281779624.42
|7.2605
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|09/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33086680.20
|5.994
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|09/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265785076.83
|5.1063
