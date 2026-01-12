Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 12
12 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
9 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,797
Highest price paid per share (pence per share):
747.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
739.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
742.92p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,291,724 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,018,680 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,164,448 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
84
739
09/01/2026 08:05:03
00508164475TRLO1.1.1
XLON
11
739.5
09/01/2026 08:05:03
00508164474TRLO1.1.1
TRQX
88
739
09/01/2026 08:05:03
00508164476TRLO1.1.1
XLON
32
739.5
09/01/2026 08:05:42
00508164815TRLO1.1.1
BATE
32
739.5
09/01/2026 08:05:42
00508164816TRLO1.1.1
BATE
38
739.5
09/01/2026 08:10:22
00508166561TRLO1.1.1
CHIX
251
739.5
09/01/2026 08:10:22
00508166562TRLO1.1.1
XLON
75
741.5
09/01/2026 08:16:44
00508168415TRLO1.1.1
BATE
471
741.5
09/01/2026 08:16:52
00508168448TRLO1.1.1
XLON
71
743.5
09/01/2026 08:27:46
00508172310TRLO1.1.1
BATE
184
744
09/01/2026 08:27:46
00508172311TRLO1.1.1
XLON
73
743.5
09/01/2026 08:27:50
00508172329TRLO1.1.1
CHIX
28
743
09/01/2026 08:27:57
00508172423TRLO1.1.1
TRQX
37
743
09/01/2026 08:27:57
00508172422TRLO1.1.1
CHIX
70
743
09/01/2026 08:27:57
00508172421TRLO1.1.1
BATE
13
743
09/01/2026 08:27:57
00508172424TRLO1.1.1
TRQX
308
743
09/01/2026 08:27:57
00508172425TRLO1.1.1
XLON
9
743.5
09/01/2026 08:28:09
00508172515TRLO1.1.1
AQXE
36
743.5
09/01/2026 08:28:09
00508172514TRLO1.1.1
AQXE
146
743
09/01/2026 08:34:52
00508175058TRLO1.1.1
XLON
130
743
09/01/2026 08:37:56
00508176228TRLO1.1.1
XLON
66
742.5
09/01/2026 08:42:33
00508178052TRLO1.1.1
XLON
32
742.5
09/01/2026 08:42:33
00508178054TRLO1.1.1
XLON
66
742.5
09/01/2026 08:42:33
00508178053TRLO1.1.1
XLON
50
742.5
09/01/2026 08:45:21
00508178922TRLO1.1.1
XLON
66
742.5
09/01/2026 08:45:21
00508178921TRLO1.1.1
XLON
8
743.5
09/01/2026 08:45:22
00508178929TRLO1.1.1
AQXE
61
742.5
09/01/2026 08:45:58
00508179165TRLO1.1.1
BATE
25
743
09/01/2026 08:46:04
00508179184TRLO1.1.1
CHIX
7
743
09/01/2026 08:46:04
00508179185TRLO1.1.1
CHIX
13
743
09/01/2026 08:46:35
00508179359TRLO1.1.1
TRQX
66
742.5
09/01/2026 08:48:43
00508179907TRLO1.1.1
XLON
66
742.5
09/01/2026 08:48:43
00508179908TRLO1.1.1
XLON
11
742.5
09/01/2026 08:48:43
00508179909TRLO1.1.1
XLON
8
741.5
09/01/2026 08:51:58
00508180749TRLO1.1.1
AQXE
13
742.5
09/01/2026 08:54:21
00508181299TRLO1.1.1
TRQX
11
741.5
09/01/2026 08:55:09
00508181400TRLO1.1.1
XLON
238
741.5
09/01/2026 08:55:09
00508181401TRLO1.1.1
XLON
65
742.5
09/01/2026 08:55:13
00508181404TRLO1.1.1
BATE
8
741.5
09/01/2026 08:58:05
00508182447TRLO1.1.1
AQXE
29
741
09/01/2026 08:58:33
00508182573TRLO1.1.1
CHIX
7
741
09/01/2026 08:58:33
00508182574TRLO1.1.1
CHIX
68
741.5
09/01/2026 08:58:50
00508182656TRLO1.1.1
XLON
84
741.5
09/01/2026 08:58:50
00508182657TRLO1.1.1
XLON
16
741.5
09/01/2026 08:58:50
00508182658TRLO1.1.1
XLON
10
742.5
09/01/2026 09:00:20
00508183131TRLO1.1.1
TRQX
68
742
09/01/2026 09:03:50
00508184199TRLO1.1.1
BATE
56
741.5
09/01/2026 09:03:55
00508184216TRLO1.1.1
XLON
124
741.5
09/01/2026 09:03:55
00508184217TRLO1.1.1
XLON
28
742
09/01/2026 09:03:58
00508184219TRLO1.1.1
CHIX
10
741.5
09/01/2026 09:06:35
00508185375TRLO1.1.1
XLON
24
742
09/01/2026 09:08:00
00508185786TRLO1.1.1
CHIX
12
742.5
09/01/2026 09:10:59
00508186737TRLO1.1.1
TRQX
10
742
09/01/2026 09:13:07
00508187245TRLO1.1.1
BATE
52
742
09/01/2026 09:13:07
00508187246TRLO1.1.1
BATE
10
742
09/01/2026 09:15:13
00508187818TRLO1.1.1
XLON
18
742
09/01/2026 09:15:13
00508187817TRLO1.1.1
XLON
138
742
09/01/2026 09:21:35
00508189733TRLO1.1.1
XLON
5
742.5
09/01/2026 09:26:15
00508191066TRLO1.1.1
TRQX
7
742.5
09/01/2026 09:26:15
00508191067TRLO1.1.1
TRQX
264
743
09/01/2026 09:28:51
00508191936TRLO1.1.1
XLON
43
742
09/01/2026 09:30:22
00508192436TRLO1.1.1
BATE
198
742
09/01/2026 09:35:17
00508194795TRLO1.1.1
XLON
12
742.5
09/01/2026 09:35:52
00508195137TRLO1.1.1
TRQX
12
742.5
09/01/2026 09:43:35
00508198944TRLO1.1.1
TRQX
66
743
09/01/2026 09:43:41
00508198967TRLO1.1.1
XLON
76
743
09/01/2026 09:43:41
00508198969TRLO1.1.1
XLON
196
743
09/01/2026 09:43:41
00508198968TRLO1.1.1
XLON
40
742
09/01/2026 09:44:25
00508199362TRLO1.1.1
CHIX
9
742
09/01/2026 09:44:25
00508199363TRLO1.1.1
CHIX
47
742.5
09/01/2026 09:46:44
00508200508TRLO1.1.1
XLON
72
742.5
09/01/2026 09:46:44
00508200509TRLO1.1.1
XLON
19
742
09/01/2026 09:48:35
00508201226TRLO1.1.1
BATE
24
742
09/01/2026 09:48:35
00508201227TRLO1.1.1
CHIX
66
742
09/01/2026 09:48:35
00508201228TRLO1.1.1
BATE
70
742
09/01/2026 09:48:35
00508201229TRLO1.1.1
BATE
4
742
09/01/2026 09:48:35
00508201231TRLO1.1.1
AQXE
32
742
09/01/2026 09:48:35
00508201230TRLO1.1.1
CHIX
6
742
09/01/2026 09:48:35
00508201232TRLO1.1.1
AQXE
14
742
09/01/2026 09:48:35
00508201233TRLO1.1.1
AQXE
3
742
09/01/2026 09:48:35
00508201234TRLO1.1.1
AQXE
133
742
09/01/2026 09:50:17
00508201958TRLO1.1.1
XLON
165
741.5
09/01/2026 10:10:48
00508207301TRLO1.1.1
XLON
145
741
09/01/2026 10:12:47
00508207541TRLO1.1.1
XLON
11
742
09/01/2026 10:13:55
00508207716TRLO1.1.1
AQXE
15
742.5
09/01/2026 10:14:03
00508207724TRLO1.1.1
TRQX
79
742
09/01/2026 10:14:20
00508207766TRLO1.1.1
BATE
11
742.5
09/01/2026 10:21:51
00508208798TRLO1.1.1
TRQX
9
742
09/01/2026 10:22:31
00508208881TRLO1.1.1
AQXE
73
742
09/01/2026 10:24:33
00508209285TRLO1.1.1
BATE
101
741.5
09/01/2026 10:24:42
00508209312TRLO1.1.1
XLON
14
741.5
09/01/2026 10:24:42
00508209313TRLO1.1.1
XLON
33
741.5
09/01/2026 10:24:42
00508209314TRLO1.1.1
XLON
154
741.5
09/01/2026 10:24:42
00508209315TRLO1.1.1
XLON
11
742.5
09/01/2026 10:30:47
00508210466TRLO1.1.1
TRQX
2
742.5
09/01/2026 10:30:47
00508210467TRLO1.1.1
TRQX
43
742
09/01/2026 10:33:25
00508210762TRLO1.1.1
CHIX
52
742
09/01/2026 10:33:25
00508210763TRLO1.1.1
BATE
11
742
09/01/2026 10:33:58
00508210832TRLO1.1.1
AQXE
35
742
09/01/2026 10:35:45
00508211160TRLO1.1.1
CHIX
13
742.5
09/01/2026 10:36:52
00508211314TRLO1.1.1
TRQX
9
742
09/01/2026 10:37:41
00508211417TRLO1.1.1
AQXE
35
742
09/01/2026 10:40:28
00508211969TRLO1.1.1
CHIX
10
742.5
09/01/2026 10:43:30
00508212704TRLO1.1.1
TRQX
3
742.5
09/01/2026 10:43:30
00508212705TRLO1.1.1
TRQX
38
742
09/01/2026 10:44:30
00508212836TRLO1.1.1
CHIX
46
742
09/01/2026 10:44:36
00508212846TRLO1.1.1
BATE
11
742
09/01/2026 10:47:29
00508213324TRLO1.1.1
AQXE
69
742
09/01/2026 10:47:29
00508213325TRLO1.1.1
BATE
13
742.5
09/01/2026 10:49:13
00508213614TRLO1.1.1
TRQX
2
743
09/01/2026 10:51:25
00508214039TRLO1.1.1
AQXE
7
743
09/01/2026 10:51:25
00508214040TRLO1.1.1
AQXE
13
743
09/01/2026 10:53:39
00508214399TRLO1.1.1
BATE
63
743
09/01/2026 10:53:39
00508214400TRLO1.1.1
BATE
29
742.5
09/01/2026 10:55:20
00508214738TRLO1.1.1
CHIX
36
742.5
09/01/2026 10:55:20
00508214739TRLO1.1.1
CHIX
61
743
09/01/2026 10:55:43
00508214787TRLO1.1.1
BATE
2
742.5
09/01/2026 10:55:49
00508214802TRLO1.1.1
TRQX
10
743
09/01/2026 10:57:49
00508215148TRLO1.1.1
AQXE
2
743
09/01/2026 10:59:16
00508215426TRLO1.1.1
CHIX
40
743
09/01/2026 10:59:16
00508215425TRLO1.1.1
CHIX
122
743
09/01/2026 10:59:22
00508215439TRLO1.1.1
XLON
1381
743
09/01/2026 10:59:22
00508215440TRLO1.1.1
XLON
22
743
09/01/2026 11:01:41
00508215809TRLO1.1.1
XLON
54
743
09/01/2026 11:01:41
00508215808TRLO1.1.1
XLON
250
743
09/01/2026 11:01:41
00508215810TRLO1.1.1
XLON
5
743
09/01/2026 11:03:42
00508216079TRLO1.1.1
XLON
226
743
09/01/2026 11:03:42
00508216078TRLO1.1.1
XLON
13
742.5
09/01/2026 11:04:28
00508216209TRLO1.1.1
TRQX
66
742.5
09/01/2026 11:04:28
00508216208TRLO1.1.1
BATE
11
742.5
09/01/2026 11:04:28
00508216210TRLO1.1.1
TRQX
24
741.5
09/01/2026 11:06:26
00508216566TRLO1.1.1
XLON
84
741.5
09/01/2026 11:06:26
00508216565TRLO1.1.1
XLON
36
742.5
09/01/2026 11:09:32
00508217169TRLO1.1.1
CHIX
13
741.5
09/01/2026 11:12:42
00508217762TRLO1.1.1
TRQX
15
741.5
09/01/2026 11:12:47
00508217786TRLO1.1.1
XLON
219
741.5
09/01/2026 11:12:47
00508217785TRLO1.1.1
XLON
18
742.5
09/01/2026 11:18:35
00508218881TRLO1.1.1
CHIX
19
742.5
09/01/2026 11:18:35
00508218880TRLO1.1.1
CHIX
66
741.5
09/01/2026 11:18:45
00508218901TRLO1.1.1
XLON
154
741.5
09/01/2026 11:18:45
00508218902TRLO1.1.1
XLON
13
741.5
09/01/2026 11:19:37
00508219051TRLO1.1.1
TRQX
126
741.5
09/01/2026 11:22:25
00508219526TRLO1.1.1
XLON
10
741
09/01/2026 11:23:23
00508219666TRLO1.1.1
AQXE
87
741
09/01/2026 11:23:23
00508219665TRLO1.1.1
BATE
10
741
09/01/2026 11:23:23
00508219667TRLO1.1.1
AQXE
10
741
09/01/2026 11:23:23
00508219668TRLO1.1.1
AQXE
66
741
09/01/2026 11:25:22
00508219955TRLO1.1.1
BATE
42
741.5
09/01/2026 11:25:24
00508219963TRLO1.1.1
XLON
84
741.5
09/01/2026 11:25:24
00508219962TRLO1.1.1
XLON
22
741
09/01/2026 11:25:56
00508220110TRLO1.1.1
CHIX
7
741
09/01/2026 11:25:56
00508220111TRLO1.1.1
CHIX
13
741.5
09/01/2026 11:28:22
00508220463TRLO1.1.1
TRQX
59
741.5
09/01/2026 11:29:52
00508220700TRLO1.1.1
XLON
31
741.5
09/01/2026 11:29:52
00508220701TRLO1.1.1
XLON
49
741.5
09/01/2026 11:29:52
00508220702TRLO1.1.1
XLON
16
741.5
09/01/2026 11:35:55
00508221716TRLO1.1.1
XLON
32
741.5
09/01/2026 11:35:55
00508221717TRLO1.1.1
XLON
48
741.5
09/01/2026 11:35:55
00508221718TRLO1.1.1
XLON
71
741.5
09/01/2026 11:35:55
00508221719TRLO1.1.1
XLON
10
741
09/01/2026 11:35:55
00508221721TRLO1.1.1
AQXE
65
741
09/01/2026 11:35:55
00508221720TRLO1.1.1
BATE
10
741
09/01/2026 11:40:48
00508222478TRLO1.1.1
CHIX
20
741
09/01/2026 11:40:48
00508222479TRLO1.1.1
CHIX
13
741.5
09/01/2026 11:43:58
00508222979TRLO1.1.1
TRQX
12
741
09/01/2026 11:45:05
00508223297TRLO1.1.1
XLON
24
741
09/01/2026 11:45:05
00508223298TRLO1.1.1
XLON
7
741
09/01/2026 11:45:05
00508223299TRLO1.1.1
XLON
80
741
09/01/2026 11:45:05
00508223300TRLO1.1.1
XLON
10
741
09/01/2026 11:46:45
00508223528TRLO1.1.1
BATE
58
741
09/01/2026 11:46:45
00508223527TRLO1.1.1
BATE
10
741
09/01/2026 11:46:49
00508223539TRLO1.1.1
AQXE
30
740.5
09/01/2026 11:48:17
00508223825TRLO1.1.1
CHIX
108
740
09/01/2026 11:50:21
00508224100TRLO1.1.1
XLON
2
740.5
09/01/2026 11:54:59
00508224816TRLO1.1.1
TRQX
10
740.5
09/01/2026 11:54:59
00508224815TRLO1.1.1
TRQX
189
740
09/01/2026 12:00:14
00508225928TRLO1.1.1
XLON
65
740
09/01/2026 12:02:03
00508226210TRLO1.1.1
XLON
66
740
09/01/2026 12:02:03
00508226211TRLO1.1.1
XLON
36
740
09/01/2026 12:02:29
00508226321TRLO1.1.1
CHIX
53
740
09/01/2026 12:02:29
00508226322TRLO1.1.1
XLON
12
740.5
09/01/2026 12:03:38
00508226488TRLO1.1.1
TRQX
58
740
09/01/2026 12:04:24
00508226597TRLO1.1.1
BATE
69
740
09/01/2026 12:07:13
00508226992TRLO1.1.1
BATE
36
742
09/01/2026 12:16:20
00508228450TRLO1.1.1
CHIX
16
742.5
09/01/2026 12:23:45
00508229809TRLO1.1.1
BATE
21
742.5
09/01/2026 12:23:45
00508229810TRLO1.1.1
BATE
155
743.5
09/01/2026 12:26:53
00508230357TRLO1.1.1
XLON
72
743.5
09/01/2026 12:26:53
00508230358TRLO1.1.1
XLON
662
743.5
09/01/2026 12:26:56
00508230360TRLO1.1.1
XLON
30
743.5
09/01/2026 12:26:57
00508230361TRLO1.1.1
TRQX
34
743.5
09/01/2026 12:27:17
00508230420TRLO1.1.1
AQXE
115
743.5
09/01/2026 12:28:36
00508230616TRLO1.1.1
XLON
177
743.5
09/01/2026 12:28:36
00508230615TRLO1.1.1
XLON
14
743.5
09/01/2026 12:29:05
00508230679TRLO1.1.1
TRQX
12
743.5
09/01/2026 12:29:25
00508230717TRLO1.1.1
AQXE
35
744
09/01/2026 12:31:01
00508230933TRLO1.1.1
CHIX
94
744.5
09/01/2026 12:32:53
00508231233TRLO1.1.1
BATE
36
744.5
09/01/2026 12:32:55
00508231235TRLO1.1.1
CHIX
237
744.5
09/01/2026 12:32:55
00508231236TRLO1.1.1
XLON
82
744.5
09/01/2026 12:33:16
00508231285TRLO1.1.1
BATE
36
744.5
09/01/2026 12:33:16
00508231286TRLO1.1.1
CHIX
68
744.5
09/01/2026 12:35:39
00508231682TRLO1.1.1
BATE
254
744.5
09/01/2026 12:35:56
00508231739TRLO1.1.1
XLON
31
744
09/01/2026 12:38:31
00508232177TRLO1.1.1
CHIX
9
744.5
09/01/2026 12:40:12
00508232399TRLO1.1.1
XLON
124
744.5
09/01/2026 12:40:12
00508232398TRLO1.1.1
XLON
59
744.5
09/01/2026 12:40:50
00508232588TRLO1.1.1
BATE
199
744.5
09/01/2026 12:43:27
00508233398TRLO1.1.1
XLON
52
744.5
09/01/2026 12:46:35
00508233911TRLO1.1.1
XLON
84
744.5
09/01/2026 12:46:35
00508233910TRLO1.1.1
XLON
36
744
09/01/2026 12:49:04
00508234329TRLO1.1.1
CHIX
152
744
09/01/2026 12:50:11
00508234473TRLO1.1.1
XLON
75
744.5
09/01/2026 12:50:47
00508234521TRLO1.1.1
BATE
11
745
09/01/2026 12:58:11
00508235461TRLO1.1.1
AQXE
32
745
09/01/2026 12:58:11
00508235460TRLO1.1.1
AQXE
36
745
09/01/2026 12:58:11
00508235459TRLO1.1.1
CHIX
241
745
09/01/2026 12:58:20
00508235494TRLO1.1.1
XLON
6
745
09/01/2026 12:59:30
00508235675TRLO1.1.1
BATE
50
745
09/01/2026 12:59:30
00508235676TRLO1.1.1
BATE
175
745
09/01/2026 13:00:08
00508235776TRLO1.1.1
XLON
15
744.5
09/01/2026 13:00:08
00508235777TRLO1.1.1
TRQX
31
744.5
09/01/2026 13:00:08
00508235778TRLO1.1.1
TRQX
11
744.5
09/01/2026 13:00:08
00508235779TRLO1.1.1
TRQX
1
745
09/01/2026 13:02:33
00508236115TRLO1.1.1
XLON
62
745
09/01/2026 13:02:33
00508236113TRLO1.1.1
XLON
101
745
09/01/2026 13:02:33
00508236114TRLO1.1.1
XLON
39
745
09/01/2026 13:04:48
00508236377TRLO1.1.1
CHIX
31
745
09/01/2026 13:05:08
00508236424TRLO1.1.1
XLON
101
745
09/01/2026 13:05:08
00508236423TRLO1.1.1
XLON
79
744.5
09/01/2026 13:05:08
00508236425TRLO1.1.1
BATE
10
744.5
09/01/2026 13:05:10
00508236428TRLO1.1.1
AQXE
59
745
09/01/2026 13:07:26
00508236904TRLO1.1.1
XLON
67
745
09/01/2026 13:07:26
00508236903TRLO1.1.1
XLON
13
744.5
09/01/2026 13:07:26
00508236906TRLO1.1.1
TRQX
33
744.5
09/01/2026 13:07:26
00508236905TRLO1.1.1
CHIX
18
745
09/01/2026 13:10:05
00508237270TRLO1.1.1
XLON
101
745
09/01/2026 13:10:05
00508237269TRLO1.1.1
XLON
73
|
744.5
09/01/2026 13:10:47
00508237375TRLO1.1.1
BATE
11
744
09/01/2026 13:12:11
00508237584TRLO1.1.1
AQXE
131
743.5
09/01/2026 13:14:39
00508237915TRLO1.1.1
XLON
7
743.5
09/01/2026 13:15:11
00508237982TRLO1.1.1
TRQX
2
744
09/01/2026 13:15:28
00508238177TRLO1.1.1
CHIX
37
744
09/01/2026 13:15:28
00508238179TRLO1.1.1
CHIX
10
744
09/01/2026 13:17:51
00508238465TRLO1.1.1
AQXE
43
744
09/01/2026 13:22:53
00508239469TRLO1.1.1
CHIX
39
746.5
09/01/2026 13:30:02
00508240702TRLO1.1.1
CHIX
24
746.5
09/01/2026 13:30:02
00508240703TRLO1.1.1
TRQX
68
746
09/01/2026 13:30:02
00508240739TRLO1.1.1
BATE
142
746
09/01/2026 13:30:02
00508240738TRLO1.1.1
BATE
342
746
09/01/2026 13:30:02
00508240741TRLO1.1.1
XLON
603
746
09/01/2026 13:30:02
00508240740TRLO1.1.1
XLON
32
747.5
09/01/2026 13:34:35
00508241852TRLO1.1.1
XLON
59
747.5
09/01/2026 13:34:35
00508241853TRLO1.1.1
XLON
120
747.5
09/01/2026 13:34:35
00508241854TRLO1.1.1
XLON
11
746.5
09/01/2026 13:35:20
00508242035TRLO1.1.1
AQXE
13
746.5
09/01/2026 13:35:20
00508242033TRLO1.1.1
TRQX
13
746.5
09/01/2026 13:35:20
00508242034TRLO1.1.1
AQXE
13
746.5
09/01/2026 13:35:20
00508242036TRLO1.1.1
TRQX
131
746
09/01/2026 13:37:45
00508242438TRLO1.1.1
XLON
13
746
09/01/2026 13:39:02
00508242614TRLO1.1.1
TRQX
39
745.5
09/01/2026 13:39:24
00508242725TRLO1.1.1
CHIX
71
745.5
09/01/2026 13:39:38
00508242786TRLO1.1.1
BATE
117
745
09/01/2026 13:40:34
00508242932TRLO1.1.1
XLON
11
746.5
09/01/2026 13:41:38
00508243092TRLO1.1.1
AQXE
75
745.5
09/01/2026 13:45:27
00508243663TRLO1.1.1
BATE
10
745.5
09/01/2026 13:46:16
00508243844TRLO1.1.1
CHIX
22
745.5
09/01/2026 13:46:16
00508243845TRLO1.1.1
CHIX
1
746
09/01/2026 13:48:09
00508244214TRLO1.1.1
TRQX
13
746
09/01/2026 13:48:09
00508244215TRLO1.1.1
TRQX
11
746
09/01/2026 13:49:39
00508244553TRLO1.1.1
AQXE
12
746
09/01/2026 13:53:18
00508245415TRLO1.1.1
TRQX
10
746
09/01/2026 13:57:48
00508246657TRLO1.1.1
AQXE
36
745.5
09/01/2026 13:57:48
00508246660TRLO1.1.1
CHIX
69
745.5
09/01/2026 13:57:48
00508246659TRLO1.1.1
BATE
162
745.5
09/01/2026 13:57:48
00508246661TRLO1.1.1
XLON
1
746
09/01/2026 13:57:48
00508246658TRLO1.1.1
AQXE
378
745.5
09/01/2026 13:57:48
|
00508246662TRLO1.1.1
XLON
84
745.5
09/01/2026 13:59:30
00508247292TRLO1.1.1
XLON
216
745.5
09/01/2026 13:59:30
00508247294TRLO1.1.1
XLON
36
745.5
09/01/2026 14:00:40
00508247692TRLO1.1.1
CHIX
13
745.5
09/01/2026 14:00:49
00508247761TRLO1.1.1
TRQX
75
745.5
09/01/2026 14:04:31
00508248959TRLO1.1.1
BATE
11
746
09/01/2026 14:05:37
00508249302TRLO1.1.1
AQXE
74
745.5
09/01/2026 14:08:32
00508250228TRLO1.1.1
BATE
10
746
09/01/2026 14:11:58
00508251330TRLO1.1.1
AQXE
69
745.5
09/01/2026 14:14:46
00508251910TRLO1.1.1
BATE
10
746
09/01/2026 14:17:58
00508252635TRLO1.1.1
AQXE
41
745.5
09/01/2026 14:18:50
00508252841TRLO1.1.1
BATE
21
745.5
09/01/2026 14:18:50
00508252842TRLO1.1.1
BATE
138
745.5
09/01/2026 14:20:02
00508253114TRLO1.1.1
XLON
67
745.5
09/01/2026 14:20:02
00508253116TRLO1.1.1
XLON
196
745.5
09/01/2026 14:20:02
00508253115TRLO1.1.1
XLON
22
745.5
09/01/2026 14:20:02
00508253117TRLO1.1.1
XLON
746
745.5
09/01/2026 14:20:02
00508253118TRLO1.1.1
XLON
42
745.5
09/01/2026 14:20:07
00508253140TRLO1.1.1
CHIX
41
745.5
09/01/2026 14:22:57
00508253748TRLO1.1.1
CHIX
10
746
09/01/2026 14:23:56
00508253928TRLO1.1.1
AQXE
39
745.5
09/01/2026 14:25:14
00508254127TRLO1.1.1
CHIX
38
745
09/01/2026 14:25:15
00508254154TRLO1.1.1
XLON
117
745
09/01/2026 14:25:15
00508254153TRLO1.1.1
XLON
35
745
09/01/2026 14:25:23
00508254171TRLO1.1.1
XLON
96
745
09/01/2026 14:25:23
00508254173TRLO1.1.1
XLON
43
745
09/01/2026 14:26:10
00508254341TRLO1.1.1
BATE
14
745
09/01/2026 14:26:10
00508254342TRLO1.1.1
BATE
16
745
09/01/2026 14:26:10
00508254343TRLO1.1.1
BATE
58
745
09/01/2026 14:28:00
00508255189TRLO1.1.1
XLON
19
745
09/01/2026 14:28:00
00508255190TRLO1.1.1
XLON
48
745
09/01/2026 14:28:00
00508255328TRLO1.1.1
XLON
43
745
09/01/2026 14:28:20
00508255437TRLO1.1.1
CHIX
7
745.5
09/01/2026 14:28:44
00508255503TRLO1.1.1
AQXE
3
746
09/01/2026 14:28:44
00508255504TRLO1.1.1
AQXE
26
744.5
09/01/2026 14:28:59
00508255585TRLO1.1.1
TRQX
15
744.5
09/01/2026 14:28:59
00508255586TRLO1.1.1
TRQX
19
744.5
09/01/2026 14:28:59
00508255587TRLO1.1.1
TRQX
145
744.5
09/01/2026 14:30:18
00508257114TRLO1.1.1
XLON
76
744.5
09/01/2026 14:31:41
00508258587TRLO1.1.1
|
BATE
84
744.5
09/01/2026 14:32:15
00508259147TRLO1.1.1
XLON
82
744.5
09/01/2026 14:32:15
00508259148TRLO1.1.1
XLON
13
744.5
09/01/2026 14:32:21
00508259219TRLO1.1.1
TRQX
39
744
09/01/2026 14:32:40
00508259467TRLO1.1.1
CHIX
11
744.5
09/01/2026 14:33:28
00508260119TRLO1.1.1
AQXE
52
743.5
09/01/2026 14:33:56
00508260461TRLO1.1.1
BATE
14
744.5
09/01/2026 14:34:12
00508260624TRLO1.1.1
TRQX
1
744.5
09/01/2026 14:34:29
00508260795TRLO1.1.1
XLON
51
744.5
09/01/2026 14:34:29
00508260796TRLO1.1.1
XLON
180
744.5
09/01/2026 14:34:29
00508260797TRLO1.1.1
XLON
25
743
09/01/2026 14:35:04
00508261154TRLO1.1.1
XLON
12
744.5
09/01/2026 14:36:03
00508261792TRLO1.1.1
AQXE
78
743.5
09/01/2026 14:36:13
00508261897TRLO1.1.1
BATE
38
743.5
09/01/2026 14:36:21
00508262038TRLO1.1.1
CHIX
14
744
09/01/2026 14:37:11
00508262576TRLO1.1.1
TRQX
163
743.5
09/01/2026 14:37:19
00508262630TRLO1.1.1
XLON
40
743.5
09/01/2026 14:38:58
00508263648TRLO1.1.1
CHIX
9
744.5
09/01/2026 14:39:01
00508263702TRLO1.1.1
AQXE
138
743.5
09/01/2026 14:39:16
00508263828TRLO1.1.1
XLON
13
743.5
09/01/2026 14:39:16
00508263829TRLO1.1.1
XLON
220
743
09/01/2026 14:39:16
00508263830TRLO1.1.1
XLON
14
744
09/01/2026 14:39:54
00508264138TRLO1.1.1
TRQX
85
743.5
09/01/2026 14:39:56
00508264153TRLO1.1.1
BATE
34
744.5
09/01/2026 14:41:46
00508265342TRLO1.1.1
CHIX
162
744.5
09/01/2026 14:41:46
00508265344TRLO1.1.1
XLON
258
744.5
09/01/2026 14:41:46
00508265343TRLO1.1.1
XLON
139
744
09/01/2026 14:42:16
00508265735TRLO1.1.1
XLON
13
744
09/01/2026 14:42:58
00508266274TRLO1.1.1
TRQX
34
744
09/01/2026 14:44:11
00508267122TRLO1.1.1
CHIX
68
743.5
09/01/2026 14:44:29
00508267337TRLO1.1.1
BATE
51
744
09/01/2026 14:44:32
00508267358TRLO1.1.1
XLON
127
744
09/01/2026 14:44:32
00508267357TRLO1.1.1
XLON
81
744
09/01/2026 14:44:32
00508267359TRLO1.1.1
XLON
13
743.5
09/01/2026 14:45:34
00508268027TRLO1.1.1
TRQX
6
743.5
09/01/2026 14:46:26
00508268610TRLO1.1.1
BATE
23
743.5
09/01/2026 14:46:26
00508268609TRLO1.1.1
BATE
53
743.5
09/01/2026 14:46:26
00508268611TRLO1.1.1
BATE
12
743
09/01/2026 14:46:28
00508268678TRLO1.1.1
AQXE
10
743
09/01/2026 14:46:28
00508268679TRLO1.1.1
AQXE
123
743
09/01/2026 14:46:30
00508268734TRLO1.1.1
XLON
35
743.5
09/01/2026 14:47:25
00508269326TRLO1.1.1
CHIX
13
743.5
09/01/2026 14:48:11
00508269980TRLO1.1.1
TRQX
56
743.5
09/01/2026 14:48:40
00508270266TRLO1.1.1
XLON
80
743.5
09/01/2026 14:48:40
00508270267TRLO1.1.1
XLON
23
743.5
09/01/2026 14:48:42
00508270289TRLO1.1.1
BATE
40
743.5
09/01/2026 14:48:42
00508270290TRLO1.1.1
BATE
34
743.5
09/01/2026 14:50:18
00508271513TRLO1.1.1
CHIX
222
743.5
09/01/2026 14:50:33
00508271666TRLO1.1.1
XLON
75
743.5
09/01/2026 14:50:33
00508271667TRLO1.1.1
XLON
12
743.5
09/01/2026 14:50:55
00508271901TRLO1.1.1
AQXE
13
744
09/01/2026 14:51:00
00508271936TRLO1.1.1
TRQX
82
743.5
09/01/2026 14:52:23
00508273044TRLO1.1.1
BATE
320
743.5
09/01/2026 14:52:36
00508273121TRLO1.1.1
XLON
11
743.5
09/01/2026 14:53:07
00508273527TRLO1.1.1
AQXE
15
744
09/01/2026 14:53:29
00508273837TRLO1.1.1
TRQX
28
743.5
09/01/2026 14:54:13
00508274277TRLO1.1.1
XLON
124
743.5
09/01/2026 14:54:13
00508274279TRLO1.1.1
XLON
261
743.5
09/01/2026 14:54:13
00508274278TRLO1.1.1
XLON
34
743.5
09/01/2026 14:54:13
00508274289TRLO1.1.1
CHIX
71
743.5
09/01/2026 14:55:01
00508274707TRLO1.1.1
BATE
10
744
09/01/2026 14:55:07
00508274770TRLO1.1.1
AQXE
13
744
09/01/2026 14:56:14
00508275582TRLO1.1.1
TRQX
43
743.5
09/01/2026 14:56:30
00508275853TRLO1.1.1
CHIX
11
744
09/01/2026 14:57:30
00508276485TRLO1.1.1
AQXE
206
743
09/01/2026 14:58:38
00508277191TRLO1.1.1
XLON
74
743.5
09/01/2026 14:58:38
00508277190TRLO1.1.1
BATE
151
743
09/01/2026 14:58:38
00508277192TRLO1.1.1
XLON
35
743.5
09/01/2026 14:58:45
00508277267TRLO1.1.1
CHIX
10
743
09/01/2026 15:00:01
00508278057TRLO1.1.1
AQXE
72
743.5
09/01/2026 15:01:10
00508279039TRLO1.1.1
BATE
14
743
09/01/2026 15:01:24
00508279180TRLO1.1.1
TRQX
78
743
09/01/2026 15:01:36
00508279309TRLO1.1.1
XLON
105
743
09/01/2026 15:01:36
00508279310TRLO1.1.1
XLON
153
743
09/01/2026 15:01:36
00508279311TRLO1.1.1
XLON
276
742.5
09/01/2026 15:03:34
00508280946TRLO1.1.1
XLON
15
742.5
09/01/2026 15:03:34
00508280947TRLO1.1.1
TRQX
12
742.5
09/01/2026 15:03:35
00508280962TRLO1.1.1
AQXE
42
742.5
09/01/2026 15:03:46
00508281164TRLO1.1.1
CHIX
61
742.5
09/01/2026 15:04:59
00508282334TRLO1.1.1
BATE
145
742.5
09/01/2026 15:06:01
00508283190TRLO1.1.1
XLON
14
742.5
09/01/2026 15:06:32
00508283633TRLO1.1.1
TRQX
122
741.5
09/01/2026 15:07:08
00508284163TRLO1.1.1
XLON
173
741.5
09/01/2026 15:07:08
00508284164TRLO1.1.1
XLON
11
741.5
09/01/2026 15:07:17
00508284262TRLO1.1.1
AQXE
7
741
09/01/2026 15:07:34
00508284514TRLO1.1.1
BATE
68
741.5
09/01/2026 15:07:34
00508284515TRLO1.1.1
BATE
41
741
09/01/2026 15:07:36
00508284549TRLO1.1.1
CHIX
105
740
09/01/2026 15:08:39
00508285755TRLO1.1.1
XLON
14
740.5
09/01/2026 15:09:24
00508286259TRLO1.1.1
TRQX
19
740.5
09/01/2026 15:09:38
00508286390TRLO1.1.1
BATE
24
740.5
09/01/2026 15:09:38
00508286391TRLO1.1.1
BATE
35
741
09/01/2026 15:09:38
00508286392TRLO1.1.1
BATE
10
740.5
09/01/2026 15:09:59
00508286584TRLO1.1.1
AQXE
159
740
09/01/2026 15:10:45
00508287193TRLO1.1.1
XLON
42
740.5
09/01/2026 15:11:10
00508287490TRLO1.1.1
CHIX
1
740.5
09/01/2026 15:13:18
00508289124TRLO1.1.1
AQXE
11
740.5
09/01/2026 15:13:18
00508289125TRLO1.1.1
AQXE
34
740.5
09/01/2026 15:13:19
00508289136TRLO1.1.1
CHIX
13
740.5
09/01/2026 15:13:30
00508289281TRLO1.1.1
TRQX
84
740.5
09/01/2026 15:13:31
00508289296TRLO1.1.1
BATE
9
740.5
09/01/2026 15:15:58
00508291082TRLO1.1.1
AQXE
34
740.5
09/01/2026 15:16:33
00508291532TRLO1.1.1
CHIX
82
740.5
09/01/2026 15:17:11
00508291989TRLO1.1.1
BATE
15
740.5
09/01/2026 15:17:16
00508292041TRLO1.1.1
TRQX
10
740.5
09/01/2026 15:18:15
00508292881TRLO1.1.1
AQXE
160
740.5
09/01/2026 15:18:50
00508293253TRLO1.1.1
XLON
37
740.5
09/01/2026 15:19:14
00508293527TRLO1.1.1
XLON
124
740.5
09/01/2026 15:19:14
00508293526TRLO1.1.1
XLON
8
740.5
09/01/2026 15:19:14
00508293528TRLO1.1.1
XLON
44
740.5
09/01/2026 15:19:14
00508293529TRLO1.1.1
XLON
142
740.5
09/01/2026 15:19:37
00508293794TRLO1.1.1
XLON
186
740.5
09/01/2026 15:19:37
00508293795TRLO1.1.1
XLON
1
740.5
09/01/2026 15:20:40
00508294599TRLO1.1.1
CHIX
4
740.5
09/01/2026 15:22:47
00508295896TRLO1.1.1
BATE
79
740.5
09/01/2026 15:24:22
00508296930TRLO1.1.1
BATE
37
740.5
09/01/2026 15:24:22
00508296932TRLO1.1.1
CHIX
50
740.5
09/01/2026 15:24:22
00508296931TRLO1.1.1
CHIX
141
740.5
09/01/2026 15:24:22
00508296933TRLO1.1.1
XLON
40
741.5
09/01/2026 15:27:32
00508298852TRLO1.1.1
CHIX
1
741.5
09/01/2026 15:29:05
00508299666TRLO1.1.1
BATE
13
741.5
09/01/2026 15:29:05
00508299667TRLO1.1.1
BATE
73
741.5
09/01/2026 15:29:06
00508299671TRLO1.1.1
BATE
11
741.5
09/01/2026 15:29:58
00508300224TRLO1.1.1
CHIX
68
741.5
09/01/2026 15:32:02
00508301794TRLO1.1.1
BATE
41
742
09/01/2026 15:37:06
00508304674TRLO1.1.1
CHIX
11
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305621TRLO1.1.1
AQXE
41
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305619TRLO1.1.1
CHIX
41
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305620TRLO1.1.1
AQXE
59
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305622TRLO1.1.1
BATE
72
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305623TRLO1.1.1
BATE
1360
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305624TRLO1.1.1
XLON
67
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305625TRLO1.1.1
TRQX
173
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305626TRLO1.1.1
XLON
15
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305628TRLO1.1.1
TRQX
37
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305630TRLO1.1.1
XLON
192
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305629TRLO1.1.1
XLON
216
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305627TRLO1.1.1
XLON
188
741.5
09/01/2026 15:38:46
00508305631TRLO1.1.1
XLON
38
741.5
09/01/2026 15:40:56
00508307221TRLO1.1.1
CHIX
155
741.5
09/01/2026 15:40:56
00508307220TRLO1.1.1
XLON
3
741.5
09/01/2026 15:41:01
00508307292TRLO1.1.1
TRQX
11
741.5
09/01/2026 15:41:01
00508307291TRLO1.1.1
TRQX
24
741.5
09/01/2026 15:41:05
00508307330TRLO1.1.1
BATE
44
741.5
09/01/2026 15:41:05
00508307329TRLO1.1.1
BATE
11
741.5
09/01/2026 15:41:14
00508307481TRLO1.1.1
AQXE
270
741
09/01/2026 15:42:58
00508308701TRLO1.1.1
XLON
13
741.5
09/01/2026 15:43:02
00508308748TRLO1.1.1
TRQX
71
741.5
09/01/2026 15:43:06
00508308799TRLO1.1.1
BATE
2
741.5
09/01/2026 15:45:04
00508310306TRLO1.1.1
AQXE
10
741.5
09/01/2026 15:45:04
00508310307TRLO1.1.1
AQXE
35
740.5
09/01/2026 15:45:07
00508310360TRLO1.1.1
CHIX
140
740.5
09/01/2026 15:45:07
00508310366TRLO1.1.1
XLON
75
740.5
09/01/2026 15:46:40
00508311422TRLO1.1.1
BATE
136
740.5
09/01/2026 15:46:57
00508311575TRLO1.1.1
XLON
14
740
09/01/2026 15:47:40
00508312055TRLO1.1.1
TRQX
39
741
09/01/2026 15:48:16
00508312456TRLO1.1.1
CHIX
43
742.5
09/01/2026 15:52:31
00508315416TRLO1.1.1
CHIX
121
742.5
09/01/2026 15:52:41
00508315502TRLO1.1.1
XLON
179
742.5
09/01/2026 15:52:41
00508315501TRLO1.1.1
XLON
300
742.5
09/01/2026 15:52:41
00508315500TRLO1.1.1
XLON
38
742.5
09/01/2026 15:52:41
00508315503TRLO1.1.1
XLON
15
742.5
09/01/2026 15:54:18
00508316472TRLO1.1.1
TRQX
16
742
09/01/2026 15:54:36
00508316713TRLO1.1.1
BATE
58
742
09/01/2026 15:54:36
00508316714TRLO1.1.1
BATE
87
742
09/01/2026 15:54:36
00508316715TRLO1.1.1
BATE
147
742
09/01/2026 15:55:01
00508317073TRLO1.1.1
XLON
13
742
09/01/2026 15:59:56
00508320815TRLO1.1.1
CHIX
6
742
09/01/2026 15:59:56
00508320816TRLO1.1.1
CHIX
11
742.5
09/01/2026 16:02:30
00508322590TRLO1.1.1
CHIX
32
742.5
09/01/2026 16:02:30
00508322591TRLO1.1.1
CHIX
16
742
09/01/2026 16:02:45
00508322735TRLO1.1.1
AQXE
69
742
09/01/2026 16:02:45
00508322736TRLO1.1.1
BATE
12
742
09/01/2026 16:02:45
00508322738TRLO1.1.1
AQXE
25
742
09/01/2026 16:02:45
00508322737TRLO1.1.1
AQXE
35
742
09/01/2026 16:02:45
00508322739TRLO1.1.1
CHIX
6
742
09/01/2026 16:02:45
00508322740TRLO1.1.1
BATE
71
742
09/01/2026 16:02:45
00508322741TRLO1.1.1
BATE
144
742
09/01/2026 16:02:45
00508322742TRLO1.1.1
XLON
11
742
09/01/2026 16:02:45
00508322746TRLO1.1.1
TRQX
17
742
09/01/2026 16:02:45
00508322743TRLO1.1.1
XLON
139
742
09/01/2026 16:02:45
00508322745TRLO1.1.1
XLON
165
742
09/01/2026 16:02:45
00508322744TRLO1.1.1
XLON
13
742
09/01/2026 16:02:45
00508322747TRLO1.1.1
TRQX
13
742
09/01/2026 16:02:45
00508322749TRLO1.1.1
TRQX
13
742
09/01/2026 16:02:45
00508322750TRLO1.1.1
TRQX
109
742
09/01/2026 16:02:45
00508322751TRLO1.1.1
XLON
194
742
09/01/2026 16:02:45
00508322752TRLO1.1.1
XLON
68
742
09/01/2026 16:04:37
00508324072TRLO1.1.1
BATE
11
742
09/01/2026 16:04:43
00508324174TRLO1.1.1
TRQX
12
742
09/01/2026 16:04:50
00508324277TRLO1.1.1
AQXE
16
742
09/01/2026 16:05:09
00508324491TRLO1.1.1
CHIX
18
742
09/01/2026 16:05:09
00508324490TRLO1.1.1
CHIX
14
742
09/01/2026 16:06:55
00508325803TRLO1.1.1
TRQX
79
742
09/01/2026 16:06:56
00508325809TRLO1.1.1
BATE
35
741.5
09/01/2026 16:07:00
00508325853TRLO1.1.1
CHIX
129
741.5
09/01/2026 16:07:00
00508325857TRLO1.1.1
XLON
158
741.5
09/01/2026 16:07:00
00508325855TRLO1.1.1
XLON
198
741.5
09/01/2026 16:07:00
00508325854TRLO1.1.1
XLON
259
741.5
09/01/2026 16:07:00
00508325856TRLO1.1.1
XLON
42
742
09/01/2026 16:08:38
00508327061TRLO1.1.1
CHIX
124
742
09/01/2026 16:08:38
00508327062TRLO1.1.1
XLON
32
742
09/01/2026 16:08:38
00508327063TRLO1.1.1
XLON
148
742
09/01/2026 16:08:38
00508327064TRLO1.1.1
XLON
6
742
09/01/2026 16:11:56
00508329413TRLO1.1.1
AQXE
153
743
09/01/2026 16:14:03
00508331256TRLO1.1.1
XLON
17
743
09/01/2026 16:14:37
00508331676TRLO1.1.1
XLON
136
743
09/01/2026 16:14:37
00508331677TRLO1.1.1
XLON
48
743
09/01/2026 16:15:35
00508332427TRLO1.1.1
CHIX
60
743
09/01/2026 16:15:42
00508332499TRLO1.1.1
CHIX
331
743
09/01/2026 16:15:42
00508332500TRLO1.1.1
XLON
34
743
09/01/2026 16:15:42
00508332503TRLO1.1.1
TRQX
305
743
09/01/2026 16:15:42
00508332501TRLO1.1.1
XLON
582
743
09/01/2026 16:15:42
00508332502TRLO1.1.1
XLON
8
743
09/01/2026 16:15:44
00508332556TRLO1.1.1
BATE
176
743
09/01/2026 16:15:44
00508332557TRLO1.1.1
BATE
6
743
09/01/2026 16:18:22
00508334605TRLO1.1.1
CHIX
101
743
09/01/2026 16:18:22
00508334606TRLO1.1.1
CHIX
169
743
09/01/2026 16:18:22
00508334608TRLO1.1.1
BATE
325
743
09/01/2026 16:18:22
00508334607TRLO1.1.1
XLON
8
743
09/01/2026 16:18:34
00508334801TRLO1.1.1
TRQX
35
743.5
09/01/2026 16:19:27
00508335610TRLO1.1.1
AQXE
32
743.5
09/01/2026 16:20:12
00508336260TRLO1.1.1
CHIX
24
743.5
09/01/2026 16:20:59
00508336924TRLO1.1.1
TRQX
44
743.5
09/01/2026 16:20:59
00508336925TRLO1.1.1
TRQX
234
743.5
09/01/2026 16:20:59
00508336923TRLO1.1.1
BATE
451
743.5
09/01/2026 16:20:59
00508336926TRLO1.1.1
XLON
33
743.5
09/01/2026 16:21:17
00508337185TRLO1.1.1
AQXE
37
743.5
09/01/2026 16:22:19
00508337931TRLO1.1.1
CHIX
12
743.5
09/01/2026 16:22:52
00508338384TRLO1.1.1
TRQX
7
744
09/01/2026 16:23:21
00508338761TRLO1.1.1
BATE
69
744
09/01/2026 16:23:21
00508338762TRLO1.1.1
BATE
57
744
09/01/2026 16:23:25
00508338815TRLO1.1.1
XLON
58
744
09/01/2026 16:23:25
00508338816TRLO1.1.1
XLON
81
744
09/01/2026 16:23:25
00508338817TRLO1.1.1
XLON
162
744
09/01/2026 16:23:25
00508338814TRLO1.1.1
XLON
35
744
09/01/2026 16:24:29
00508339639TRLO1.1.1
AQXE
51
744
09/01/2026 16:25:16
00508340362TRLO1.1.1
BATE
335
744
09/01/2026 16:25:32
00508340529TRLO1.1.1
XLON
4
743.5
09/01/2026 16:25:40
00508340647TRLO1.1.1
AQXE
46
743.5
09/01/2026 16:25:40
00508340648TRLO1.1.1
CHIX
6
743.5
09/01/2026 16:25:40
00508340649TRLO1.1.1
BATE
10
743.5
09/01/2026 16:25:40
00508340650TRLO1.1.1
TRQX
8
743.5
09/01/2026 16:27:07
00508341814TRLO1.1.1
TRQX
2
743
09/01/2026 16:27:18
00508342107TRLO1.1.1
CHIX