12.01.2026
Kritische Metalle: Warum diese neue Germanium-News mehr bedeutet als eine klassische Explorationsmeldung
PR Newswire
12.01.2026 08:06 Uhr
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 12

Bodycotewww.bodycote.com

12 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

9 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,797

Highest price paid per share (pence per share):

747.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

739.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

742.92p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,291,724 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,018,680 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,164,448 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

84

739

09/01/2026 08:05:03

00508164475TRLO1.1.1

XLON

11

739.5

09/01/2026 08:05:03

00508164474TRLO1.1.1

TRQX

88

739

09/01/2026 08:05:03

00508164476TRLO1.1.1

XLON

32

739.5

09/01/2026 08:05:42

00508164815TRLO1.1.1

BATE

32

739.5

09/01/2026 08:05:42

00508164816TRLO1.1.1

BATE

38

739.5

09/01/2026 08:10:22

00508166561TRLO1.1.1

CHIX

251

739.5

09/01/2026 08:10:22

00508166562TRLO1.1.1

XLON

75

741.5

09/01/2026 08:16:44

00508168415TRLO1.1.1

BATE

471

741.5

09/01/2026 08:16:52

00508168448TRLO1.1.1

XLON

71

743.5

09/01/2026 08:27:46

00508172310TRLO1.1.1

BATE

184

744

09/01/2026 08:27:46

00508172311TRLO1.1.1

XLON

73

743.5

09/01/2026 08:27:50

00508172329TRLO1.1.1

CHIX

28

743

09/01/2026 08:27:57

00508172423TRLO1.1.1

TRQX

37

743

09/01/2026 08:27:57

00508172422TRLO1.1.1

CHIX

70

743

09/01/2026 08:27:57

00508172421TRLO1.1.1

BATE

13

743

09/01/2026 08:27:57

00508172424TRLO1.1.1

TRQX

308

743

09/01/2026 08:27:57

00508172425TRLO1.1.1

XLON

9

743.5

09/01/2026 08:28:09

00508172515TRLO1.1.1

AQXE

36

743.5

09/01/2026 08:28:09

00508172514TRLO1.1.1

AQXE

146

743

09/01/2026 08:34:52

00508175058TRLO1.1.1

XLON

130

743

09/01/2026 08:37:56

00508176228TRLO1.1.1

XLON

66

742.5

09/01/2026 08:42:33

00508178052TRLO1.1.1

XLON

32

742.5

09/01/2026 08:42:33

00508178054TRLO1.1.1

XLON

66

742.5

09/01/2026 08:42:33

00508178053TRLO1.1.1

XLON

50

742.5

09/01/2026 08:45:21

00508178922TRLO1.1.1

XLON

66

742.5

09/01/2026 08:45:21

00508178921TRLO1.1.1

XLON

8

743.5

09/01/2026 08:45:22

00508178929TRLO1.1.1

AQXE

61

742.5

09/01/2026 08:45:58

00508179165TRLO1.1.1

BATE

25

743

09/01/2026 08:46:04

00508179184TRLO1.1.1

CHIX

7

743

09/01/2026 08:46:04

00508179185TRLO1.1.1

CHIX

13

743

09/01/2026 08:46:35

00508179359TRLO1.1.1

TRQX

66

742.5

09/01/2026 08:48:43

00508179907TRLO1.1.1

XLON

66

742.5

09/01/2026 08:48:43

00508179908TRLO1.1.1

XLON

11

742.5

09/01/2026 08:48:43

00508179909TRLO1.1.1

XLON

8

741.5

09/01/2026 08:51:58

00508180749TRLO1.1.1

AQXE

13

742.5

09/01/2026 08:54:21

00508181299TRLO1.1.1

TRQX

11

741.5

09/01/2026 08:55:09

00508181400TRLO1.1.1

XLON

238

741.5

09/01/2026 08:55:09

00508181401TRLO1.1.1

XLON

65

742.5

09/01/2026 08:55:13

00508181404TRLO1.1.1

BATE

8

741.5

09/01/2026 08:58:05

00508182447TRLO1.1.1

AQXE

29

741

09/01/2026 08:58:33

00508182573TRLO1.1.1

CHIX

7

741

09/01/2026 08:58:33

00508182574TRLO1.1.1

CHIX

68

741.5

09/01/2026 08:58:50

00508182656TRLO1.1.1

XLON

84

741.5

09/01/2026 08:58:50

00508182657TRLO1.1.1

XLON

16

741.5

09/01/2026 08:58:50

00508182658TRLO1.1.1

XLON

10

742.5

09/01/2026 09:00:20

00508183131TRLO1.1.1

TRQX

68

742

09/01/2026 09:03:50

00508184199TRLO1.1.1

BATE

56

741.5

09/01/2026 09:03:55

00508184216TRLO1.1.1

XLON

124

741.5

09/01/2026 09:03:55

00508184217TRLO1.1.1

XLON

28

742

09/01/2026 09:03:58

00508184219TRLO1.1.1

CHIX

10

741.5

09/01/2026 09:06:35

00508185375TRLO1.1.1

XLON

24

742

09/01/2026 09:08:00

00508185786TRLO1.1.1

CHIX

12

742.5

09/01/2026 09:10:59

00508186737TRLO1.1.1

TRQX

10

742

09/01/2026 09:13:07

00508187245TRLO1.1.1

BATE

52

742

09/01/2026 09:13:07

00508187246TRLO1.1.1

BATE

10

742

09/01/2026 09:15:13

00508187818TRLO1.1.1

XLON

18

742

09/01/2026 09:15:13

00508187817TRLO1.1.1

XLON

138

742

09/01/2026 09:21:35

00508189733TRLO1.1.1

XLON

5

742.5

09/01/2026 09:26:15

00508191066TRLO1.1.1

TRQX

7

742.5

09/01/2026 09:26:15

00508191067TRLO1.1.1

TRQX

264

743

09/01/2026 09:28:51

00508191936TRLO1.1.1

XLON

43

742

09/01/2026 09:30:22

00508192436TRLO1.1.1

BATE

198

742

09/01/2026 09:35:17

00508194795TRLO1.1.1

XLON

12

742.5

09/01/2026 09:35:52

00508195137TRLO1.1.1

TRQX

12

742.5

09/01/2026 09:43:35

00508198944TRLO1.1.1

TRQX

66

743

09/01/2026 09:43:41

00508198967TRLO1.1.1

XLON

76

743

09/01/2026 09:43:41

00508198969TRLO1.1.1

XLON

196

743

09/01/2026 09:43:41

00508198968TRLO1.1.1

XLON

40

742

09/01/2026 09:44:25

00508199362TRLO1.1.1

CHIX

9

742

09/01/2026 09:44:25

00508199363TRLO1.1.1

CHIX

47

742.5

09/01/2026 09:46:44

00508200508TRLO1.1.1

XLON

72

742.5

09/01/2026 09:46:44

00508200509TRLO1.1.1

XLON

19

742

09/01/2026 09:48:35

00508201226TRLO1.1.1

BATE

24

742

09/01/2026 09:48:35

00508201227TRLO1.1.1

CHIX

66

742

09/01/2026 09:48:35

00508201228TRLO1.1.1

BATE

70

742

09/01/2026 09:48:35

00508201229TRLO1.1.1

BATE

4

742

09/01/2026 09:48:35

00508201231TRLO1.1.1

AQXE

32

742

09/01/2026 09:48:35

00508201230TRLO1.1.1

CHIX

6

742

09/01/2026 09:48:35

00508201232TRLO1.1.1

AQXE

14

742

09/01/2026 09:48:35

00508201233TRLO1.1.1

AQXE

3

742

09/01/2026 09:48:35

00508201234TRLO1.1.1

AQXE

133

742

09/01/2026 09:50:17

00508201958TRLO1.1.1

XLON

165

741.5

09/01/2026 10:10:48

00508207301TRLO1.1.1

XLON

145

741

09/01/2026 10:12:47

00508207541TRLO1.1.1

XLON

11

742

09/01/2026 10:13:55

00508207716TRLO1.1.1

AQXE

15

742.5

09/01/2026 10:14:03

00508207724TRLO1.1.1

TRQX

79

742

09/01/2026 10:14:20

00508207766TRLO1.1.1

BATE

11

742.5

09/01/2026 10:21:51

00508208798TRLO1.1.1

TRQX

9

742

09/01/2026 10:22:31

00508208881TRLO1.1.1

AQXE

73

742

09/01/2026 10:24:33

00508209285TRLO1.1.1

BATE

101

741.5

09/01/2026 10:24:42

00508209312TRLO1.1.1

XLON

14

741.5

09/01/2026 10:24:42

00508209313TRLO1.1.1

XLON

33

741.5

09/01/2026 10:24:42

00508209314TRLO1.1.1

XLON

154

741.5

09/01/2026 10:24:42

00508209315TRLO1.1.1

XLON

11

742.5

09/01/2026 10:30:47

00508210466TRLO1.1.1

TRQX

2

742.5

09/01/2026 10:30:47

00508210467TRLO1.1.1

TRQX

43

742

09/01/2026 10:33:25

00508210762TRLO1.1.1

CHIX

52

742

09/01/2026 10:33:25

00508210763TRLO1.1.1

BATE

11

742

09/01/2026 10:33:58

00508210832TRLO1.1.1

AQXE

35

742

09/01/2026 10:35:45

00508211160TRLO1.1.1

CHIX

13

742.5

09/01/2026 10:36:52

00508211314TRLO1.1.1

TRQX

9

742

09/01/2026 10:37:41

00508211417TRLO1.1.1

AQXE

35

742

09/01/2026 10:40:28

00508211969TRLO1.1.1

CHIX

10

742.5

09/01/2026 10:43:30

00508212704TRLO1.1.1

TRQX

3

742.5

09/01/2026 10:43:30

00508212705TRLO1.1.1

TRQX

38

742

09/01/2026 10:44:30

00508212836TRLO1.1.1

CHIX

46

742

09/01/2026 10:44:36

00508212846TRLO1.1.1

BATE

11

742

09/01/2026 10:47:29

00508213324TRLO1.1.1

AQXE

69

742

09/01/2026 10:47:29

00508213325TRLO1.1.1

BATE

13

742.5

09/01/2026 10:49:13

00508213614TRLO1.1.1

TRQX

2

743

09/01/2026 10:51:25

00508214039TRLO1.1.1

AQXE

7

743

09/01/2026 10:51:25

00508214040TRLO1.1.1

AQXE

13

743

09/01/2026 10:53:39

00508214399TRLO1.1.1

BATE

63

743

09/01/2026 10:53:39

00508214400TRLO1.1.1

BATE

29

742.5

09/01/2026 10:55:20

00508214738TRLO1.1.1

CHIX

36

742.5

09/01/2026 10:55:20

00508214739TRLO1.1.1

CHIX

61

743

09/01/2026 10:55:43

00508214787TRLO1.1.1

BATE

2

742.5

09/01/2026 10:55:49

00508214802TRLO1.1.1

TRQX

10

743

09/01/2026 10:57:49

00508215148TRLO1.1.1

AQXE

2

743

09/01/2026 10:59:16

00508215426TRLO1.1.1

CHIX

40

743

09/01/2026 10:59:16

00508215425TRLO1.1.1

CHIX

122

743

09/01/2026 10:59:22

00508215439TRLO1.1.1

XLON

1381

743

09/01/2026 10:59:22

00508215440TRLO1.1.1

XLON

22

743

09/01/2026 11:01:41

00508215809TRLO1.1.1

XLON

54

743

09/01/2026 11:01:41

00508215808TRLO1.1.1

XLON

250

743

09/01/2026 11:01:41

00508215810TRLO1.1.1

XLON

5

743

09/01/2026 11:03:42

00508216079TRLO1.1.1

XLON

226

743

09/01/2026 11:03:42

00508216078TRLO1.1.1

XLON

13

742.5

09/01/2026 11:04:28

00508216209TRLO1.1.1

TRQX

66

742.5

09/01/2026 11:04:28

00508216208TRLO1.1.1

BATE

11

742.5

09/01/2026 11:04:28

00508216210TRLO1.1.1

TRQX

24

741.5

09/01/2026 11:06:26

00508216566TRLO1.1.1

XLON

84

741.5

09/01/2026 11:06:26

00508216565TRLO1.1.1

XLON

36

742.5

09/01/2026 11:09:32

00508217169TRLO1.1.1

CHIX

13

741.5

09/01/2026 11:12:42

00508217762TRLO1.1.1

TRQX

15

741.5

09/01/2026 11:12:47

00508217786TRLO1.1.1

XLON

219

741.5

09/01/2026 11:12:47

00508217785TRLO1.1.1

XLON

18

742.5

09/01/2026 11:18:35

00508218881TRLO1.1.1

CHIX

19

742.5

09/01/2026 11:18:35

00508218880TRLO1.1.1

CHIX

66

741.5

09/01/2026 11:18:45

00508218901TRLO1.1.1

XLON

154

741.5

09/01/2026 11:18:45

00508218902TRLO1.1.1

XLON

13

741.5

09/01/2026 11:19:37

00508219051TRLO1.1.1

TRQX

126

741.5

09/01/2026 11:22:25

00508219526TRLO1.1.1

XLON

10

741

09/01/2026 11:23:23

00508219666TRLO1.1.1

AQXE

87

741

09/01/2026 11:23:23

00508219665TRLO1.1.1

BATE

10

741

09/01/2026 11:23:23

00508219667TRLO1.1.1

AQXE

10

741

09/01/2026 11:23:23

00508219668TRLO1.1.1

AQXE

66

741

09/01/2026 11:25:22

00508219955TRLO1.1.1

BATE

42

741.5

09/01/2026 11:25:24

00508219963TRLO1.1.1

XLON

84

741.5

09/01/2026 11:25:24

00508219962TRLO1.1.1

XLON

22

741

09/01/2026 11:25:56

00508220110TRLO1.1.1

CHIX

7

741

09/01/2026 11:25:56

00508220111TRLO1.1.1

CHIX

13

741.5

09/01/2026 11:28:22

00508220463TRLO1.1.1

TRQX

59

741.5

09/01/2026 11:29:52

00508220700TRLO1.1.1

XLON

31

741.5

09/01/2026 11:29:52

00508220701TRLO1.1.1

XLON

49

741.5

09/01/2026 11:29:52

00508220702TRLO1.1.1

XLON

16

741.5

09/01/2026 11:35:55

00508221716TRLO1.1.1

XLON

32

741.5

09/01/2026 11:35:55

00508221717TRLO1.1.1

XLON

48

741.5

09/01/2026 11:35:55

00508221718TRLO1.1.1

XLON

71

741.5

09/01/2026 11:35:55

00508221719TRLO1.1.1

XLON

10

741

09/01/2026 11:35:55

00508221721TRLO1.1.1

AQXE

65

741

09/01/2026 11:35:55

00508221720TRLO1.1.1

BATE

10

741

09/01/2026 11:40:48

00508222478TRLO1.1.1

CHIX

20

741

09/01/2026 11:40:48

00508222479TRLO1.1.1

CHIX

13

741.5

09/01/2026 11:43:58

00508222979TRLO1.1.1

TRQX

12

741

09/01/2026 11:45:05

00508223297TRLO1.1.1

XLON

24

741

09/01/2026 11:45:05

00508223298TRLO1.1.1

XLON

7

741

09/01/2026 11:45:05

00508223299TRLO1.1.1

XLON

80

741

09/01/2026 11:45:05

00508223300TRLO1.1.1

XLON

10

741

09/01/2026 11:46:45

00508223528TRLO1.1.1

BATE

58

741

09/01/2026 11:46:45

00508223527TRLO1.1.1

BATE

10

741

09/01/2026 11:46:49

00508223539TRLO1.1.1

AQXE

30

740.5

09/01/2026 11:48:17

00508223825TRLO1.1.1

CHIX

108

740

09/01/2026 11:50:21

00508224100TRLO1.1.1

XLON

2

740.5

09/01/2026 11:54:59

00508224816TRLO1.1.1

TRQX

10

740.5

09/01/2026 11:54:59

00508224815TRLO1.1.1

TRQX

189

740

09/01/2026 12:00:14

00508225928TRLO1.1.1

XLON

65

740

09/01/2026 12:02:03

00508226210TRLO1.1.1

XLON

66

740

09/01/2026 12:02:03

00508226211TRLO1.1.1

XLON

36

740

09/01/2026 12:02:29

00508226321TRLO1.1.1

CHIX

53

740

09/01/2026 12:02:29

00508226322TRLO1.1.1

XLON

12

740.5

09/01/2026 12:03:38

00508226488TRLO1.1.1

TRQX

58

740

09/01/2026 12:04:24

00508226597TRLO1.1.1

BATE

69

740

09/01/2026 12:07:13

00508226992TRLO1.1.1

BATE

36

742

09/01/2026 12:16:20

00508228450TRLO1.1.1

CHIX

16

742.5

09/01/2026 12:23:45

00508229809TRLO1.1.1

BATE

21

742.5

09/01/2026 12:23:45

00508229810TRLO1.1.1

BATE

155

743.5

09/01/2026 12:26:53

00508230357TRLO1.1.1

XLON

72

743.5

09/01/2026 12:26:53

00508230358TRLO1.1.1

XLON

662

743.5

09/01/2026 12:26:56

00508230360TRLO1.1.1

XLON

30

743.5

09/01/2026 12:26:57

00508230361TRLO1.1.1

TRQX

34

743.5

09/01/2026 12:27:17

00508230420TRLO1.1.1

AQXE

115

743.5

09/01/2026 12:28:36

00508230616TRLO1.1.1

XLON

177

743.5

09/01/2026 12:28:36

00508230615TRLO1.1.1

XLON

14

743.5

09/01/2026 12:29:05

00508230679TRLO1.1.1

TRQX

12

743.5

09/01/2026 12:29:25

00508230717TRLO1.1.1

AQXE

35

744

09/01/2026 12:31:01

00508230933TRLO1.1.1

CHIX

94

744.5

09/01/2026 12:32:53

00508231233TRLO1.1.1

BATE

36

744.5

09/01/2026 12:32:55

00508231235TRLO1.1.1

CHIX

237

744.5

09/01/2026 12:32:55

00508231236TRLO1.1.1

XLON

82

744.5

09/01/2026 12:33:16

00508231285TRLO1.1.1

BATE

36

744.5

09/01/2026 12:33:16

00508231286TRLO1.1.1

CHIX

68

744.5

09/01/2026 12:35:39

00508231682TRLO1.1.1

BATE

254

744.5

09/01/2026 12:35:56

00508231739TRLO1.1.1

XLON

31

744

09/01/2026 12:38:31

00508232177TRLO1.1.1

CHIX

9

744.5

09/01/2026 12:40:12

00508232399TRLO1.1.1

XLON

124

744.5

09/01/2026 12:40:12

00508232398TRLO1.1.1

XLON

59

744.5

09/01/2026 12:40:50

00508232588TRLO1.1.1

BATE

199

744.5

09/01/2026 12:43:27

00508233398TRLO1.1.1

XLON

52

744.5

09/01/2026 12:46:35

00508233911TRLO1.1.1

XLON

84

744.5

09/01/2026 12:46:35

00508233910TRLO1.1.1

XLON

36

744

09/01/2026 12:49:04

00508234329TRLO1.1.1

CHIX

152

744

09/01/2026 12:50:11

00508234473TRLO1.1.1

XLON

75

744.5

09/01/2026 12:50:47

00508234521TRLO1.1.1

BATE

11

745

09/01/2026 12:58:11

00508235461TRLO1.1.1

AQXE

32

745

09/01/2026 12:58:11

00508235460TRLO1.1.1

AQXE

36

745

09/01/2026 12:58:11

00508235459TRLO1.1.1

CHIX

241

745

09/01/2026 12:58:20

00508235494TRLO1.1.1

XLON

6

745

09/01/2026 12:59:30

00508235675TRLO1.1.1

BATE

50

745

09/01/2026 12:59:30

00508235676TRLO1.1.1

BATE

175

745

09/01/2026 13:00:08

00508235776TRLO1.1.1

XLON

15

744.5

09/01/2026 13:00:08

00508235777TRLO1.1.1

TRQX

31

744.5

09/01/2026 13:00:08

00508235778TRLO1.1.1

TRQX

11

744.5

09/01/2026 13:00:08

00508235779TRLO1.1.1

TRQX

1

745

09/01/2026 13:02:33

00508236115TRLO1.1.1

XLON

62

745

09/01/2026 13:02:33

00508236113TRLO1.1.1

XLON

101

745

09/01/2026 13:02:33

00508236114TRLO1.1.1

XLON

39

745

09/01/2026 13:04:48

00508236377TRLO1.1.1

CHIX

31

745

09/01/2026 13:05:08

00508236424TRLO1.1.1

XLON

101

745

09/01/2026 13:05:08

00508236423TRLO1.1.1

XLON

79

744.5

09/01/2026 13:05:08

00508236425TRLO1.1.1

BATE

10

744.5

09/01/2026 13:05:10

00508236428TRLO1.1.1

AQXE

59

745

09/01/2026 13:07:26

00508236904TRLO1.1.1

XLON

67

745

09/01/2026 13:07:26

00508236903TRLO1.1.1

XLON

13

744.5

09/01/2026 13:07:26

00508236906TRLO1.1.1

TRQX

33

744.5

09/01/2026 13:07:26

00508236905TRLO1.1.1

CHIX

18

745

09/01/2026 13:10:05

00508237270TRLO1.1.1

XLON

101

745

09/01/2026 13:10:05

00508237269TRLO1.1.1

XLON

73

744.5

09/01/2026 13:10:47

00508237375TRLO1.1.1

BATE

11

744

09/01/2026 13:12:11

00508237584TRLO1.1.1

AQXE

131

743.5

09/01/2026 13:14:39

00508237915TRLO1.1.1

XLON

7

743.5

09/01/2026 13:15:11

00508237982TRLO1.1.1

TRQX

2

744

09/01/2026 13:15:28

00508238177TRLO1.1.1

CHIX

37

744

09/01/2026 13:15:28

00508238179TRLO1.1.1

CHIX

10

744

09/01/2026 13:17:51

00508238465TRLO1.1.1

AQXE

43

744

09/01/2026 13:22:53

00508239469TRLO1.1.1

CHIX

39

746.5

09/01/2026 13:30:02

00508240702TRLO1.1.1

CHIX

24

746.5

09/01/2026 13:30:02

00508240703TRLO1.1.1

TRQX

68

746

09/01/2026 13:30:02

00508240739TRLO1.1.1

BATE

142

746

09/01/2026 13:30:02

00508240738TRLO1.1.1

BATE

342

746

09/01/2026 13:30:02

00508240741TRLO1.1.1

XLON

603

746

09/01/2026 13:30:02

00508240740TRLO1.1.1

XLON

32

747.5

09/01/2026 13:34:35

00508241852TRLO1.1.1

XLON

59

747.5

09/01/2026 13:34:35

00508241853TRLO1.1.1

XLON

120

747.5

09/01/2026 13:34:35

00508241854TRLO1.1.1

XLON

11

746.5

09/01/2026 13:35:20

00508242035TRLO1.1.1

AQXE

13

746.5

09/01/2026 13:35:20

00508242033TRLO1.1.1

TRQX

13

746.5

09/01/2026 13:35:20

00508242034TRLO1.1.1

AQXE

13

746.5

09/01/2026 13:35:20

00508242036TRLO1.1.1

TRQX

131

746

09/01/2026 13:37:45

00508242438TRLO1.1.1

XLON

13

746

09/01/2026 13:39:02

00508242614TRLO1.1.1

TRQX

39

745.5

09/01/2026 13:39:24

00508242725TRLO1.1.1

CHIX

71

745.5

09/01/2026 13:39:38

00508242786TRLO1.1.1

BATE

117

745

09/01/2026 13:40:34

00508242932TRLO1.1.1

XLON

11

746.5

09/01/2026 13:41:38

00508243092TRLO1.1.1

AQXE

75

745.5

09/01/2026 13:45:27

00508243663TRLO1.1.1

BATE

10

745.5

09/01/2026 13:46:16

00508243844TRLO1.1.1

CHIX

22

745.5

09/01/2026 13:46:16

00508243845TRLO1.1.1

CHIX

1

746

09/01/2026 13:48:09

00508244214TRLO1.1.1

TRQX

13

746

09/01/2026 13:48:09

00508244215TRLO1.1.1

TRQX

11

746

09/01/2026 13:49:39

00508244553TRLO1.1.1

AQXE

12

746

09/01/2026 13:53:18

00508245415TRLO1.1.1

TRQX

10

746

09/01/2026 13:57:48

00508246657TRLO1.1.1

AQXE

36

745.5

09/01/2026 13:57:48

00508246660TRLO1.1.1

CHIX

69

745.5

09/01/2026 13:57:48

00508246659TRLO1.1.1

BATE

162

745.5

09/01/2026 13:57:48

00508246661TRLO1.1.1

XLON

1

746

09/01/2026 13:57:48

00508246658TRLO1.1.1

AQXE

378

745.5

09/01/2026 13:57:48

00508246662TRLO1.1.1

XLON

84

745.5

09/01/2026 13:59:30

00508247292TRLO1.1.1

XLON

216

745.5

09/01/2026 13:59:30

00508247294TRLO1.1.1

XLON

36

745.5

09/01/2026 14:00:40

00508247692TRLO1.1.1

CHIX

13

745.5

09/01/2026 14:00:49

00508247761TRLO1.1.1

TRQX

75

745.5

09/01/2026 14:04:31

00508248959TRLO1.1.1

BATE

11

746

09/01/2026 14:05:37

00508249302TRLO1.1.1

AQXE

74

745.5

09/01/2026 14:08:32

00508250228TRLO1.1.1

BATE

10

746

09/01/2026 14:11:58

00508251330TRLO1.1.1

AQXE

69

745.5

09/01/2026 14:14:46

00508251910TRLO1.1.1

BATE

10

746

09/01/2026 14:17:58

00508252635TRLO1.1.1

AQXE

41

745.5

09/01/2026 14:18:50

00508252841TRLO1.1.1

BATE

21

745.5

09/01/2026 14:18:50

00508252842TRLO1.1.1

BATE

138

745.5

09/01/2026 14:20:02

00508253114TRLO1.1.1

XLON

67

745.5

09/01/2026 14:20:02

00508253116TRLO1.1.1

XLON

196

745.5

09/01/2026 14:20:02

00508253115TRLO1.1.1

XLON

22

745.5

09/01/2026 14:20:02

00508253117TRLO1.1.1

XLON

746

745.5

09/01/2026 14:20:02

00508253118TRLO1.1.1

XLON

42

745.5

09/01/2026 14:20:07

00508253140TRLO1.1.1

CHIX

41

745.5

09/01/2026 14:22:57

00508253748TRLO1.1.1

CHIX

10

746

09/01/2026 14:23:56

00508253928TRLO1.1.1

AQXE

39

745.5

09/01/2026 14:25:14

00508254127TRLO1.1.1

CHIX

38

745

09/01/2026 14:25:15

00508254154TRLO1.1.1

XLON

117

745

09/01/2026 14:25:15

00508254153TRLO1.1.1

XLON

35

745

09/01/2026 14:25:23

00508254171TRLO1.1.1

XLON

96

745

09/01/2026 14:25:23

00508254173TRLO1.1.1

XLON

43

745

09/01/2026 14:26:10

00508254341TRLO1.1.1

BATE

14

745

09/01/2026 14:26:10

00508254342TRLO1.1.1

BATE

16

745

09/01/2026 14:26:10

00508254343TRLO1.1.1

BATE

58

745

09/01/2026 14:28:00

00508255189TRLO1.1.1

XLON

19

745

09/01/2026 14:28:00

00508255190TRLO1.1.1

XLON

48

745

09/01/2026 14:28:00

00508255328TRLO1.1.1

XLON

43

745

09/01/2026 14:28:20

00508255437TRLO1.1.1

CHIX

7

745.5

09/01/2026 14:28:44

00508255503TRLO1.1.1

AQXE

3

746

09/01/2026 14:28:44

00508255504TRLO1.1.1

AQXE

26

744.5

09/01/2026 14:28:59

00508255585TRLO1.1.1

TRQX

15

744.5

09/01/2026 14:28:59

00508255586TRLO1.1.1

TRQX

19

744.5

09/01/2026 14:28:59

00508255587TRLO1.1.1

TRQX

145

744.5

09/01/2026 14:30:18

00508257114TRLO1.1.1

XLON

76

744.5

09/01/2026 14:31:41

00508258587TRLO1.1.1

BATE

84

744.5

09/01/2026 14:32:15

00508259147TRLO1.1.1

XLON

82

744.5

09/01/2026 14:32:15

00508259148TRLO1.1.1

XLON

13

744.5

09/01/2026 14:32:21

00508259219TRLO1.1.1

TRQX

39

744

09/01/2026 14:32:40

00508259467TRLO1.1.1

CHIX

11

744.5

09/01/2026 14:33:28

00508260119TRLO1.1.1

AQXE

52

743.5

09/01/2026 14:33:56

00508260461TRLO1.1.1

BATE

14

744.5

09/01/2026 14:34:12

00508260624TRLO1.1.1

TRQX

1

744.5

09/01/2026 14:34:29

00508260795TRLO1.1.1

XLON

51

744.5

09/01/2026 14:34:29

00508260796TRLO1.1.1

XLON

180

744.5

09/01/2026 14:34:29

00508260797TRLO1.1.1

XLON

25

743

09/01/2026 14:35:04

00508261154TRLO1.1.1

XLON

12

744.5

09/01/2026 14:36:03

00508261792TRLO1.1.1

AQXE

78

743.5

09/01/2026 14:36:13

00508261897TRLO1.1.1

BATE

38

743.5

09/01/2026 14:36:21

00508262038TRLO1.1.1

CHIX

14

744

09/01/2026 14:37:11

00508262576TRLO1.1.1

TRQX

163

743.5

09/01/2026 14:37:19

00508262630TRLO1.1.1

XLON

40

743.5

09/01/2026 14:38:58

00508263648TRLO1.1.1

CHIX

9

744.5

09/01/2026 14:39:01

00508263702TRLO1.1.1

AQXE

138

743.5

09/01/2026 14:39:16

00508263828TRLO1.1.1

XLON

13

743.5

09/01/2026 14:39:16

00508263829TRLO1.1.1

XLON

220

743

09/01/2026 14:39:16

00508263830TRLO1.1.1

XLON

14

744

09/01/2026 14:39:54

00508264138TRLO1.1.1

TRQX

85

743.5

09/01/2026 14:39:56

00508264153TRLO1.1.1

BATE

34

744.5

09/01/2026 14:41:46

00508265342TRLO1.1.1

CHIX

162

744.5

09/01/2026 14:41:46

00508265344TRLO1.1.1

XLON

258

744.5

09/01/2026 14:41:46

00508265343TRLO1.1.1

XLON

139

744

09/01/2026 14:42:16

00508265735TRLO1.1.1

XLON

13

744

09/01/2026 14:42:58

00508266274TRLO1.1.1

TRQX

34

744

09/01/2026 14:44:11

00508267122TRLO1.1.1

CHIX

68

743.5

09/01/2026 14:44:29

00508267337TRLO1.1.1

BATE

51

744

09/01/2026 14:44:32

00508267358TRLO1.1.1

XLON

127

744

09/01/2026 14:44:32

00508267357TRLO1.1.1

XLON

81

744

09/01/2026 14:44:32

00508267359TRLO1.1.1

XLON

13

743.5

09/01/2026 14:45:34

00508268027TRLO1.1.1

TRQX

6

743.5

09/01/2026 14:46:26

00508268610TRLO1.1.1

BATE

23

743.5

09/01/2026 14:46:26

00508268609TRLO1.1.1

BATE

53

743.5

09/01/2026 14:46:26

00508268611TRLO1.1.1

BATE

12

743

09/01/2026 14:46:28

00508268678TRLO1.1.1

AQXE

10

743

09/01/2026 14:46:28

00508268679TRLO1.1.1

AQXE

123

743

09/01/2026 14:46:30

00508268734TRLO1.1.1

XLON

35

743.5

09/01/2026 14:47:25

00508269326TRLO1.1.1

CHIX

13

743.5

09/01/2026 14:48:11

00508269980TRLO1.1.1

TRQX

56

743.5

09/01/2026 14:48:40

00508270266TRLO1.1.1

XLON

80

743.5

09/01/2026 14:48:40

00508270267TRLO1.1.1

XLON

23

743.5

09/01/2026 14:48:42

00508270289TRLO1.1.1

BATE

40

743.5

09/01/2026 14:48:42

00508270290TRLO1.1.1

BATE

34

743.5

09/01/2026 14:50:18

00508271513TRLO1.1.1

CHIX

222

743.5

09/01/2026 14:50:33

00508271666TRLO1.1.1

XLON

75

743.5

09/01/2026 14:50:33

00508271667TRLO1.1.1

XLON

12

743.5

09/01/2026 14:50:55

00508271901TRLO1.1.1

AQXE

13

744

09/01/2026 14:51:00

00508271936TRLO1.1.1

TRQX

82

743.5

09/01/2026 14:52:23

00508273044TRLO1.1.1

BATE

320

743.5

09/01/2026 14:52:36

00508273121TRLO1.1.1

XLON

11

743.5

09/01/2026 14:53:07

00508273527TRLO1.1.1

AQXE

15

744

09/01/2026 14:53:29

00508273837TRLO1.1.1

TRQX

28

743.5

09/01/2026 14:54:13

00508274277TRLO1.1.1

XLON

124

743.5

09/01/2026 14:54:13

00508274279TRLO1.1.1

XLON

261

743.5

09/01/2026 14:54:13

00508274278TRLO1.1.1

XLON

34

743.5

09/01/2026 14:54:13

00508274289TRLO1.1.1

CHIX

71

743.5

09/01/2026 14:55:01

00508274707TRLO1.1.1

BATE

10

744

09/01/2026 14:55:07

00508274770TRLO1.1.1

AQXE

13

744

09/01/2026 14:56:14

00508275582TRLO1.1.1

TRQX

43

743.5

09/01/2026 14:56:30

00508275853TRLO1.1.1

CHIX

11

744

09/01/2026 14:57:30

00508276485TRLO1.1.1

AQXE

206

743

09/01/2026 14:58:38

00508277191TRLO1.1.1

XLON

74

743.5

09/01/2026 14:58:38

00508277190TRLO1.1.1

BATE

151

743

09/01/2026 14:58:38

00508277192TRLO1.1.1

XLON

35

743.5

09/01/2026 14:58:45

00508277267TRLO1.1.1

CHIX

10

743

09/01/2026 15:00:01

00508278057TRLO1.1.1

AQXE

72

743.5

09/01/2026 15:01:10

00508279039TRLO1.1.1

BATE

14

743

09/01/2026 15:01:24

00508279180TRLO1.1.1

TRQX

78

743

09/01/2026 15:01:36

00508279309TRLO1.1.1

XLON

105

743

09/01/2026 15:01:36

00508279310TRLO1.1.1

XLON

153

743

09/01/2026 15:01:36

00508279311TRLO1.1.1

XLON

276

742.5

09/01/2026 15:03:34

00508280946TRLO1.1.1

XLON

15

742.5

09/01/2026 15:03:34

00508280947TRLO1.1.1

TRQX

12

742.5

09/01/2026 15:03:35

00508280962TRLO1.1.1

AQXE

42

742.5

09/01/2026 15:03:46

00508281164TRLO1.1.1

CHIX

61

742.5

09/01/2026 15:04:59

00508282334TRLO1.1.1

BATE

145

742.5

09/01/2026 15:06:01

00508283190TRLO1.1.1

XLON

14

742.5

09/01/2026 15:06:32

00508283633TRLO1.1.1

TRQX

122

741.5

09/01/2026 15:07:08

00508284163TRLO1.1.1

XLON

173

741.5

09/01/2026 15:07:08

00508284164TRLO1.1.1

XLON

11

741.5

09/01/2026 15:07:17

00508284262TRLO1.1.1

AQXE

7

741

09/01/2026 15:07:34

00508284514TRLO1.1.1

BATE

68

741.5

09/01/2026 15:07:34

00508284515TRLO1.1.1

BATE

41

741

09/01/2026 15:07:36

00508284549TRLO1.1.1

CHIX

105

740

09/01/2026 15:08:39

00508285755TRLO1.1.1

XLON

14

740.5

09/01/2026 15:09:24

00508286259TRLO1.1.1

TRQX

19

740.5

09/01/2026 15:09:38

00508286390TRLO1.1.1

BATE

24

740.5

09/01/2026 15:09:38

00508286391TRLO1.1.1

BATE

35

741

09/01/2026 15:09:38

00508286392TRLO1.1.1

BATE

10

740.5

09/01/2026 15:09:59

00508286584TRLO1.1.1

AQXE

159

740

09/01/2026 15:10:45

00508287193TRLO1.1.1

XLON

42

740.5

09/01/2026 15:11:10

00508287490TRLO1.1.1

CHIX

1

740.5

09/01/2026 15:13:18

00508289124TRLO1.1.1

AQXE

11

740.5

09/01/2026 15:13:18

00508289125TRLO1.1.1

AQXE

34

740.5

09/01/2026 15:13:19

00508289136TRLO1.1.1

CHIX

13

740.5

09/01/2026 15:13:30

00508289281TRLO1.1.1

TRQX

84

740.5

09/01/2026 15:13:31

00508289296TRLO1.1.1

BATE

9

740.5

09/01/2026 15:15:58

00508291082TRLO1.1.1

AQXE

34

740.5

09/01/2026 15:16:33

00508291532TRLO1.1.1

CHIX

82

740.5

09/01/2026 15:17:11

00508291989TRLO1.1.1

BATE

15

740.5

09/01/2026 15:17:16

00508292041TRLO1.1.1

TRQX

10

740.5

09/01/2026 15:18:15

00508292881TRLO1.1.1

AQXE

160

740.5

09/01/2026 15:18:50

00508293253TRLO1.1.1

XLON

37

740.5

09/01/2026 15:19:14

00508293527TRLO1.1.1

XLON

124

740.5

09/01/2026 15:19:14

00508293526TRLO1.1.1

XLON

8

740.5

09/01/2026 15:19:14

00508293528TRLO1.1.1

XLON

44

740.5

09/01/2026 15:19:14

00508293529TRLO1.1.1

XLON

142

740.5

09/01/2026 15:19:37

00508293794TRLO1.1.1

XLON

186

740.5

09/01/2026 15:19:37

00508293795TRLO1.1.1

XLON

1

740.5

09/01/2026 15:20:40

00508294599TRLO1.1.1

CHIX

4

740.5

09/01/2026 15:22:47

00508295896TRLO1.1.1

BATE

79

740.5

09/01/2026 15:24:22

00508296930TRLO1.1.1

BATE

37

740.5

09/01/2026 15:24:22

00508296932TRLO1.1.1

CHIX

50

740.5

09/01/2026 15:24:22

00508296931TRLO1.1.1

CHIX

141

740.5

09/01/2026 15:24:22

00508296933TRLO1.1.1

XLON

40

741.5

09/01/2026 15:27:32

00508298852TRLO1.1.1

CHIX

1

741.5

09/01/2026 15:29:05

00508299666TRLO1.1.1

BATE

13

741.5

09/01/2026 15:29:05

00508299667TRLO1.1.1

BATE

73

741.5

09/01/2026 15:29:06

00508299671TRLO1.1.1

BATE

11

741.5

09/01/2026 15:29:58

00508300224TRLO1.1.1

CHIX

68

741.5

09/01/2026 15:32:02

00508301794TRLO1.1.1

BATE

41

742

09/01/2026 15:37:06

00508304674TRLO1.1.1

CHIX

11

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305621TRLO1.1.1

AQXE

41

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305619TRLO1.1.1

CHIX

41

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305620TRLO1.1.1

AQXE

59

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305622TRLO1.1.1

BATE

72

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305623TRLO1.1.1

BATE

1360

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305624TRLO1.1.1

XLON

67

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305625TRLO1.1.1

TRQX

173

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305626TRLO1.1.1

XLON

15

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305628TRLO1.1.1

TRQX

37

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305630TRLO1.1.1

XLON

192

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305629TRLO1.1.1

XLON

216

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305627TRLO1.1.1

XLON

188

741.5

09/01/2026 15:38:46

00508305631TRLO1.1.1

XLON

38

741.5

09/01/2026 15:40:56

00508307221TRLO1.1.1

CHIX

155

741.5

09/01/2026 15:40:56

00508307220TRLO1.1.1

XLON

3

741.5

09/01/2026 15:41:01

00508307292TRLO1.1.1

TRQX

11

741.5

09/01/2026 15:41:01

00508307291TRLO1.1.1

TRQX

24

741.5

09/01/2026 15:41:05

00508307330TRLO1.1.1

BATE

44

741.5

09/01/2026 15:41:05

00508307329TRLO1.1.1

BATE

11

741.5

09/01/2026 15:41:14

00508307481TRLO1.1.1

AQXE

270

741

09/01/2026 15:42:58

00508308701TRLO1.1.1

XLON

13

741.5

09/01/2026 15:43:02

00508308748TRLO1.1.1

TRQX

71

741.5

09/01/2026 15:43:06

00508308799TRLO1.1.1

BATE

2

741.5

09/01/2026 15:45:04

00508310306TRLO1.1.1

AQXE

10

741.5

09/01/2026 15:45:04

00508310307TRLO1.1.1

AQXE

35

740.5

09/01/2026 15:45:07

00508310360TRLO1.1.1

CHIX

140

740.5

09/01/2026 15:45:07

00508310366TRLO1.1.1

XLON

75

740.5

09/01/2026 15:46:40

00508311422TRLO1.1.1

BATE

136

740.5

09/01/2026 15:46:57

00508311575TRLO1.1.1

XLON

14

740

09/01/2026 15:47:40

00508312055TRLO1.1.1

TRQX

39

741

09/01/2026 15:48:16

00508312456TRLO1.1.1

CHIX

43

742.5

09/01/2026 15:52:31

00508315416TRLO1.1.1

CHIX

121

742.5

09/01/2026 15:52:41

00508315502TRLO1.1.1

XLON

179

742.5

09/01/2026 15:52:41

00508315501TRLO1.1.1

XLON

300

742.5

09/01/2026 15:52:41

00508315500TRLO1.1.1

XLON

38

742.5

09/01/2026 15:52:41

00508315503TRLO1.1.1

XLON

15

742.5

09/01/2026 15:54:18

00508316472TRLO1.1.1

TRQX

16

742

09/01/2026 15:54:36

00508316713TRLO1.1.1

BATE

58

742

09/01/2026 15:54:36

00508316714TRLO1.1.1

BATE

87

742

09/01/2026 15:54:36

00508316715TRLO1.1.1

BATE

147

742

09/01/2026 15:55:01

00508317073TRLO1.1.1

XLON

13

742

09/01/2026 15:59:56

00508320815TRLO1.1.1

CHIX

6

742

09/01/2026 15:59:56

00508320816TRLO1.1.1

CHIX

11

742.5

09/01/2026 16:02:30

00508322590TRLO1.1.1

CHIX

32

742.5

09/01/2026 16:02:30

00508322591TRLO1.1.1

CHIX

16

742

09/01/2026 16:02:45

00508322735TRLO1.1.1

AQXE

69

742

09/01/2026 16:02:45

00508322736TRLO1.1.1

BATE

12

742

09/01/2026 16:02:45

00508322738TRLO1.1.1

AQXE

25

742

09/01/2026 16:02:45

00508322737TRLO1.1.1

AQXE

35

742

09/01/2026 16:02:45

00508322739TRLO1.1.1

CHIX

6

742

09/01/2026 16:02:45

00508322740TRLO1.1.1

BATE

71

742

09/01/2026 16:02:45

00508322741TRLO1.1.1

BATE

144

742

09/01/2026 16:02:45

00508322742TRLO1.1.1

XLON

11

742

09/01/2026 16:02:45

00508322746TRLO1.1.1

TRQX

17

742

09/01/2026 16:02:45

00508322743TRLO1.1.1

XLON

139

742

09/01/2026 16:02:45

00508322745TRLO1.1.1

XLON

165

742

09/01/2026 16:02:45

00508322744TRLO1.1.1

XLON

13

742

09/01/2026 16:02:45

00508322747TRLO1.1.1

TRQX

13

742

09/01/2026 16:02:45

00508322749TRLO1.1.1

TRQX

13

742

09/01/2026 16:02:45

00508322750TRLO1.1.1

TRQX

109

742

09/01/2026 16:02:45

00508322751TRLO1.1.1

XLON

194

742

09/01/2026 16:02:45

00508322752TRLO1.1.1

XLON

68

742

09/01/2026 16:04:37

00508324072TRLO1.1.1

BATE

11

742

09/01/2026 16:04:43

00508324174TRLO1.1.1

TRQX

12

742

09/01/2026 16:04:50

00508324277TRLO1.1.1

AQXE

16

742

09/01/2026 16:05:09

00508324491TRLO1.1.1

CHIX

18

742

09/01/2026 16:05:09

00508324490TRLO1.1.1

CHIX

14

742

09/01/2026 16:06:55

00508325803TRLO1.1.1

TRQX

79

742

09/01/2026 16:06:56

00508325809TRLO1.1.1

BATE

35

741.5

09/01/2026 16:07:00

00508325853TRLO1.1.1

CHIX

129

741.5

09/01/2026 16:07:00

00508325857TRLO1.1.1

XLON

158

741.5

09/01/2026 16:07:00

00508325855TRLO1.1.1

XLON

198

741.5

09/01/2026 16:07:00

00508325854TRLO1.1.1

XLON

259

741.5

09/01/2026 16:07:00

00508325856TRLO1.1.1

XLON

42

742

09/01/2026 16:08:38

00508327061TRLO1.1.1

CHIX

124

742

09/01/2026 16:08:38

00508327062TRLO1.1.1

XLON

32

742

09/01/2026 16:08:38

00508327063TRLO1.1.1

XLON

148

742

09/01/2026 16:08:38

00508327064TRLO1.1.1

XLON

6

742

09/01/2026 16:11:56

00508329413TRLO1.1.1

AQXE

153

743

09/01/2026 16:14:03

00508331256TRLO1.1.1

XLON

17

743

09/01/2026 16:14:37

00508331676TRLO1.1.1

XLON

136

743

09/01/2026 16:14:37

00508331677TRLO1.1.1

XLON

48

743

09/01/2026 16:15:35

00508332427TRLO1.1.1

CHIX

60

743

09/01/2026 16:15:42

00508332499TRLO1.1.1

CHIX

331

743

09/01/2026 16:15:42

00508332500TRLO1.1.1

XLON

34

743

09/01/2026 16:15:42

00508332503TRLO1.1.1

TRQX

305

743

09/01/2026 16:15:42

00508332501TRLO1.1.1

XLON

582

743

09/01/2026 16:15:42

00508332502TRLO1.1.1

XLON

8

743

09/01/2026 16:15:44

00508332556TRLO1.1.1

BATE

176

743

09/01/2026 16:15:44

00508332557TRLO1.1.1

BATE

6

743

09/01/2026 16:18:22

00508334605TRLO1.1.1

CHIX

101

743

09/01/2026 16:18:22

00508334606TRLO1.1.1

CHIX

169

743

09/01/2026 16:18:22

00508334608TRLO1.1.1

BATE

325

743

09/01/2026 16:18:22

00508334607TRLO1.1.1

XLON

8

743

09/01/2026 16:18:34

00508334801TRLO1.1.1

TRQX

35

743.5

09/01/2026 16:19:27

00508335610TRLO1.1.1

AQXE

32

743.5

09/01/2026 16:20:12

00508336260TRLO1.1.1

CHIX

24

743.5

09/01/2026 16:20:59

00508336924TRLO1.1.1

TRQX

44

743.5

09/01/2026 16:20:59

00508336925TRLO1.1.1

TRQX

234

743.5

09/01/2026 16:20:59

00508336923TRLO1.1.1

BATE

451

743.5

09/01/2026 16:20:59

00508336926TRLO1.1.1

XLON

33

743.5

09/01/2026 16:21:17

00508337185TRLO1.1.1

AQXE

37

743.5

09/01/2026 16:22:19

00508337931TRLO1.1.1

CHIX

12

743.5

09/01/2026 16:22:52

00508338384TRLO1.1.1

TRQX

7

744

09/01/2026 16:23:21

00508338761TRLO1.1.1

BATE

69

744

09/01/2026 16:23:21

00508338762TRLO1.1.1

BATE

57

744

09/01/2026 16:23:25

00508338815TRLO1.1.1

XLON

58

744

09/01/2026 16:23:25

00508338816TRLO1.1.1

XLON

81

744

09/01/2026 16:23:25

00508338817TRLO1.1.1

XLON

162

744

09/01/2026 16:23:25

00508338814TRLO1.1.1

XLON

35

744

09/01/2026 16:24:29

00508339639TRLO1.1.1

AQXE

51

744

09/01/2026 16:25:16

00508340362TRLO1.1.1

BATE

335

744

09/01/2026 16:25:32

00508340529TRLO1.1.1

XLON

4

743.5

09/01/2026 16:25:40

00508340647TRLO1.1.1

AQXE

46

743.5

09/01/2026 16:25:40

00508340648TRLO1.1.1

CHIX

6

743.5

09/01/2026 16:25:40

00508340649TRLO1.1.1

BATE

10

743.5

09/01/2026 16:25:40

00508340650TRLO1.1.1

TRQX

8

743.5

09/01/2026 16:27:07

00508341814TRLO1.1.1

TRQX

2

743

09/01/2026 16:27:18

00508342107TRLO1.1.1

CHIX


