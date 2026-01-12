Anzeige
Kritische Metalle: Warum diese neue Germanium-News mehr bedeutet als eine klassische Explorationsmeldung
PR Newswire
12.01.2026 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-01-09 NL0009272749 3888777.000 384588931.30 98.8971
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-01-09 NL0009272772 513000.000 38353295.11 74.7628
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-01-09 NL0009272780 360000.000 31457019.75 87.3806
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-01-09 NL0009690239 8210404.000 315247778.56 38.3961
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-01-09 NL0009690247 2208390.000 37947419.62 17.1833
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-01-09 NL0009690254 2426537.000 30101913.00 12.4053
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-01-09 NL0010273801 2681000.000 51408398.47 19.1751
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-09 NL0010731816 888000.000 80883872.89 91.0854
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-01-09 NL0011683594 104100000.000 5044385757.80 48.4571
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-09 NL0010408704 31303010.000 1193077269.56 38.1138
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-01-09 NL0009272764 318000.000 20302320.68 63.8438

© 2026 PR Newswire
