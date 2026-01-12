VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-09
|NL0009272749
|3888777.000
|384588931.30
|98.8971
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-09
|NL0009272772
|513000.000
|38353295.11
|74.7628
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-09
|NL0009272780
|360000.000
|31457019.75
|87.3806
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-09
|NL0009690239
|8210404.000
|315247778.56
|38.3961
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-09
|NL0009690247
|2208390.000
|37947419.62
|17.1833
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-09
|NL0009690254
|2426537.000
|30101913.00
|12.4053
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-09
|NL0010273801
|2681000.000
|51408398.47
|19.1751
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-09
|NL0010731816
|888000.000
|80883872.89
|91.0854
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-09
|NL0011683594
|104100000.000
|5044385757.80
|48.4571
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-09
|NL0010408704
|31303010.000
|1193077269.56
|38.1138
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-09
|NL0009272764
|318000.000
|20302320.68
|63.8438
