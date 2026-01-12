The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2026
ISIN Name
USU74078CF89 NESTLE HLDGS 20/26 REGS
DE0001053585 BAYERN LSA 20/26 S139
US842587DF14 SOUTHERN CO. 20/51 FLR
US912828N712 US TREASURY 2026
DE000A3H2XR6 DUERR AG WA 20/26
US12592BAL80 CNH IND.CAP. 20/26
DE000DL8Y3N6 DT.BK.AG 20/26
US38147UAD90 GOLDACHS BDC 20/26
US91324PDW95 UTD. HEALTH 20/26
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 20/26 MTN
ES0813211028 BBVA 20/UND. FLR
US55608RAW07 MACQUARIE BK 16/26 MTN
US912810FS25 US TREASURY 2026
DE000A3826Q8 DT.BANK MTN 24/26
XS1881005976 JAGUAR LAND R.A.18/26REGS
US887317AZ80 WARNER MEDIA 15/26
US920355AK06 VALSPAR 15/26
US29273RBG39 ENERGY TRANSFER PAR. 2026
DE000RLP1445 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
US124857AQ69 PARAM.GLOBAL 2026
US011642AB16 ALARM.COM 22/26 CV ZO
US927804FU35 VIRGINIA EL. PWR 16/26 A
US08265TAB52 BENTLEY SYS. 22/26 CV
DE000DG4T4Y2 DZ BANK IS.A567
DE000HEL0CC4 LB.HESS.THR.CARRARA01D/25
US46132FAD24 INVESCO FIN. 2026
US742718BH18 PROCTER GAMBLE 2026 01.15
US828807CW58 SIMON PROP.GRP 16/26
DE000A2RWAX4 ALL.FIN.II 19/26 MTN
US20030NBS99 COMCAST 16/26
XS1028950290 NN GROUP 14/UND. FLR
US00206RHT23 AT + T INC. 19/26
XS2100788780 GENL MILLS 20/26
US87612BBN10 TARGA RES.PA/F. 19/29
FR0013476199 BPCE 20/26 MTN
XS2156506854 NATURGY FIN. 20/26 MTN
US302635AG21 FS KKR CAP. 20/26
US24422EVK27 JOHN DEERE C 21/26 MTN
US46556M2A90 ITAU UNIB. 21/31 FLR
XS2286011528 BCO SABADELL 21/31MTN FLR
CH0591084139 RAIF.SCHWEIZ 21/27
US04010LAZ67 ARES CAP. 20/26
FI4000496302 YIT 21/26
XS2090859252 MEDIOBANCA 19/26 MTN
US08576PAH47 BERRY GLOBAL 20/26
DE000HLB2N15 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
NL0015000QL2 NEDERLD 22/26
XS2286302257 EBRD 21/26 MTN
US57164YAD94 MARR.VACT.W. 22/26 CV
IT0005514473 ITALIEN 22/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2026
ISIN Name
USU74078CF89 NESTLE HLDGS 20/26 REGS
DE0001053585 BAYERN LSA 20/26 S139
US842587DF14 SOUTHERN CO. 20/51 FLR
US912828N712 US TREASURY 2026
DE000A3H2XR6 DUERR AG WA 20/26
US12592BAL80 CNH IND.CAP. 20/26
DE000DL8Y3N6 DT.BK.AG 20/26
US38147UAD90 GOLDACHS BDC 20/26
US91324PDW95 UTD. HEALTH 20/26
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 20/26 MTN
ES0813211028 BBVA 20/UND. FLR
US55608RAW07 MACQUARIE BK 16/26 MTN
US912810FS25 US TREASURY 2026
DE000A3826Q8 DT.BANK MTN 24/26
XS1881005976 JAGUAR LAND R.A.18/26REGS
US887317AZ80 WARNER MEDIA 15/26
US920355AK06 VALSPAR 15/26
US29273RBG39 ENERGY TRANSFER PAR. 2026
DE000RLP1445 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
US124857AQ69 PARAM.GLOBAL 2026
US011642AB16 ALARM.COM 22/26 CV ZO
US927804FU35 VIRGINIA EL. PWR 16/26 A
US08265TAB52 BENTLEY SYS. 22/26 CV
DE000DG4T4Y2 DZ BANK IS.A567
DE000HEL0CC4 LB.HESS.THR.CARRARA01D/25
US46132FAD24 INVESCO FIN. 2026
US742718BH18 PROCTER GAMBLE 2026 01.15
US828807CW58 SIMON PROP.GRP 16/26
DE000A2RWAX4 ALL.FIN.II 19/26 MTN
US20030NBS99 COMCAST 16/26
XS1028950290 NN GROUP 14/UND. FLR
US00206RHT23 AT + T INC. 19/26
XS2100788780 GENL MILLS 20/26
US87612BBN10 TARGA RES.PA/F. 19/29
FR0013476199 BPCE 20/26 MTN
XS2156506854 NATURGY FIN. 20/26 MTN
US302635AG21 FS KKR CAP. 20/26
US24422EVK27 JOHN DEERE C 21/26 MTN
US46556M2A90 ITAU UNIB. 21/31 FLR
XS2286011528 BCO SABADELL 21/31MTN FLR
CH0591084139 RAIF.SCHWEIZ 21/27
US04010LAZ67 ARES CAP. 20/26
FI4000496302 YIT 21/26
XS2090859252 MEDIOBANCA 19/26 MTN
US08576PAH47 BERRY GLOBAL 20/26
DE000HLB2N15 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
NL0015000QL2 NEDERLD 22/26
XS2286302257 EBRD 21/26 MTN
US57164YAD94 MARR.VACT.W. 22/26 CV
IT0005514473 ITALIEN 22/26
© 2026 Xetra Newsboard