2025 stellte zentrale Marktannahmen auf den Kopf: US-Staatsanleihen versagten als sicherer Hafen, Edelmetalle explodierten und trotz KI-Hype underperformten US-Aktien. Die wichtigsten Charts eines außergewöhnlichen Börsenjahres. Das Jahr begann so, wie es endete: mit ausgeprägter Euphorie in den Positionierungsdaten. Zu Jahresbeginn standen die Präsidentschaft von Donald Trump und der feste Glaube an den amerikanischen Exzeptionalismus im Zentrum der Marktpositionierung. Die Ernüchterung folgte jedoch rasch. Massive Zollkonflikte, die Trump bereits im ersten Quartal auslöste, führten im März und April zu einem scharfen Abverkauf an den Märkten. Vom Hoch aus verlor der S&P 500 rund 21%. Mittlerweile notieren US-Aktien jedoch wieder auf Allzeithochs und sind - gemessen an ihren Gewinnen - historisch hoch bewertet. Gold löst die US-Langläufer ab Das erste zentrale Ereignis des Jahres war die Erkenntnis, dass langlaufende US-Staatsanleihen im Zuge des zollgetriebenen Sell-offs nicht mehr als sicherer Hafen fungierten. Stattdessen wurden sie wie ein klassisches Risk-on-Asset gehandelt und brachen gemeinsam mit den Aktienmärkten ein. Damit wurde endgültig zementiert, dass das traditionelle
