Zwischen geopolitischen Risiken, hohen Bewertungen und neuen marktprägenden Narrativen suchten Anleger 2025 vor allem nach Einordnung. Unsere meistgelesenen Artikel des Jahres zeigen, wo der Informationsbedarf am größten war. 2025 war ein Börsenjahr mit vielen überraschenden Wendungen. Politische und geopolitische Unsicherheiten sorgten immer wieder für Nervosität, zugleich stiegen viele Märkte und die Bewertungen weiter. Während Indizes neue Höchststände erreichten, entwickelte sich das Marktumfeld auf Sektor- und Einzeltitelebene sehr unterschiedlich. Diese Spannbreite spiegelt sich in den Artikeln wider, die unsere Leser im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt haben. Exklusiv-Stories und Interviews Hohe Unsicherheit und politische Störfeuer erhöhten 2025 das Interesse an langfristigen Perspektiven und klaren Einschätzungen. Exklusive Interviews wie etwa mit Klaus-Michael Kühne zeigten, wie Haltung, Erfahrung und unternehmerisches Denken in unsicheren Zeiten als Kompass fungieren können, während unsere Gespräche mit den Finanzvorständen der deutschen Börsenlandschaften Klarheit für Einzelwerte und verschiedene Sektoren boten. Kühne: "Deutschland wird auch in Zukunft ein starkes Land sein" Talanx CFO Jan Wicke - "Wir sind bereit, in Wachstum zu investieren" Alzchem-CFO Lösler: "Die Pandemie hat unsere Stärken sichtbar gemacht" FMC-CFO Martin Fischer - "Wir werden zuverlässig liefern" Aurubis-CFO Steffen Hoffmann: "Nun gilt der Fokus dem Cashflow" Depotwerte ...

