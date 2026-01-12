© Foto: Dall-ENach scharfer Kritik des Exxon-Chefs an den rechtlichen Rahmenbedingungen Venezuelas zieht US-Präsident Donald Trump Konsequenzen in Betracht.US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag angedeutet, den US-Ölriesen Exxon Mobil von Investitionen in Venezuela auszuschließen. Hintergrund sind kritische Aussagen von Exxon-CEO Darren Woods, der Venezuela bei einem Treffen im Weißen Haus als "uninvestierbar" bezeichnet hatte. "Mir hat Exxons Antwort nicht gefallen. Ich werde wahrscheinlich dazu neigen, Exxon auszuschließen", sagte Trump auf dem Rückflug nach Washington an Bord der Air Force One. Treffen mit Signalwirkung - und politischen Spannungen Die Äußerungen fielen im Anschluss an ein …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE