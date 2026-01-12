Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 12
[12.01.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2941599081
27,146,705.00
EUR
0
279,460,214.30
10.2944
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,630,298.95
10.4603
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2941599834
974,532.00
GBP
0
9,934,299.74
10.1939
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2994520851
14,762,568.00
USD
0
153,929,023.27
10.427
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2994520935
1,388,578.00
USD
0
14,009,251.90
10.0889
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2994521073
98,384.00
USD
0
1,009,112.55
10.2569
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
325,528.19
10.0237
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2941599164
97,824.00
EUR
10,000.0000
981,571.04
10.0341
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU2941599594
20,000.00
CHF
0
200,499.91
10.025
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
464,542.11
201.9748