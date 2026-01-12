Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 12
[12.01.26]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
90,147,925.61
9.8981
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,107,718.18
99.3516
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,517,509.37
112.3365
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,407,439.00
120.6614
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BN0T9H70
69,168.00
GBP
0
8,098,145.22
117.0794
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,019,857.37
109.295
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE00BKX90W50
16,624.00
CHF
0
1,616,947.49
97.2658
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000L1I4R94
1,051,617.00
USD
0
12,212,656.57
11.6132
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000LJG9WK1
470,302.00
GBP
0
4,751,503.19
10.1031
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
492,517.08
12.1696
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
423,987,998.48
114.2656
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,735,916.31
10.263
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,967,870.40
11.3916
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,907,133.60
10.76
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
817,744.98
11.1135
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,409,478,723.74
128.1344
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
9,290,644.19
13.2723
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
24,131,204.36
10.5776
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
676,863.28
10.5059
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,703,658.14
10.1582
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,133.41
10.0167
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,521,324.04
10.8261
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,457,709.11
10.4754
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,928,611.46
9.984
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.01.26
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
1,000,922.20
1000.9222