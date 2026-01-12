© Foto: Dall-EAngetrieben von einer erneuten Rotation in datenschutzorientierte Kryptowährungen setzt sich der Monero-Coin deutlich vom restlichen Markt ab.Der Krypto-Token Monero hat zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch erreicht. Am Montagmorgen notierte Monero im 24-Stunden-Vergleich mehr als 16 Prozent im Plus, auf Wochensicht summieren sich die Gewinne auf über 32 Prozent. Zeitweise stieg der Kurs bis auf über 592 US-Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit rund acht Jahren. Montagfrüh handelte der Token bei etwa 563 US-Dollar. Mit dem Kurssprung kletterte Monero auf Rang zwölf der weltweit größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Privatsphäre rückt wieder in den Fokus Der jüngste …Den vollständigen Artikel lesen
