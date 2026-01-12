Am vergangenen Freitag ist der Börsengang des Radiopharma-Spezialisten Aktis Oncology an der Nasdaq über die Bühne gegangen. Die Nachfrage nach den Anteilen der Gesellschaft ging regelrecht durch die Decke. Das freut auch den Pharma-Riesen Eli Lilly, der als Ankerinvestor bei Aktis Oncology eingestiegen ist.Der Krebs-Spezialist ist nun unter dem Ticker-Symbol "AKTS" an der Tech-Börse Nasdaq handelbar. Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren erhöhte die Gesellschaft das Angebot der Aktien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
