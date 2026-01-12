Patrimonium Asset Management AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung
PRESSEMITTEILUNG
"Die Strategie ist branchenunabhängig und umfasst Mehrfamilienhäuser, Einzelhandels-, Logistik-, Hotel- und hochwertige Büroimmobilien. Unsere Partnerschaft wird dazu beitragen, die Finanzierungslücke wieder zu schliessen, indem wir flexible Finanzierungslösungen mit vorrangigen und nachrangigen Krediten mit einem LTV von bis zu 75-80 % anbieten", sagte Clement Jacquesson, Head of Real Estate Debt bei Patrimonium. "Die aktuellen Marktbedingungen bieten eine attraktive Gelegenheit, die durch die begrenzte Liquidität im europäischen Mittelstand, anhaltende Bewertungsanpassungen an höhere Zinssätze und die sich wandelnde Nutzung von Immobilien nach der Pandemie begünstigt wird."
