Berlin (ots) -Kürzeste durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Ländervergleich - bundesweit große Unterschiede zwischen einzelnen FinanzämternBerlin führt im Jahr 2025 die Rangliste der schnellsten Finanzämter Deutschlands an und ist damit das erste Mal seit drei Jahren wieder auf Platz eins. Das Bundesland löst den Vorjahressieger Hamburg ab. Die Hauptstadt steigt vom vierten auf den ersten Platz. Hamburg folgt mit leicht längeren Bearbeitungszeiten auf Rang zwei.Grundlage der Auswertung ist eine Analyse von Lohnsteuer-kompakt.de, einer der führenden Online-Steuererklärungen Deutschlands. Demnach warteten Steuerpflichtige in Deutschland im Durchschnitt 50,2 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid - rund 0,6 Tage schneller als im Vorjahr."Ein wesentlicher Grund für die schnelleren Bearbeitungszeiten sind Digitalisierung und Automatisierung in der Fallbearbeitung", so Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de. Das reduziere den Routineaufwand und verschiebe den Arbeitsschwerpunkt auf komplexere Fälle.Spitzenreiter und SchlusslichtDas bundesweit schnellste Finanzamt ist das Finanzamt Zwiesel mit Außenstelle Viechtach (Bayern). Dort erhielten Steuerpflichtige ihren Bescheid im Durchschnitt bereits nach 28,4 Tagen. Am anderen Ende der Skala liegt das Finanzamt Berlin International mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 90,4 Tagen. Damit warteten Steuerzahler dort mehr als drei Mal so lange wie in Viechtach.Berlin bleibt auch langfristig vornDie Auswertung zeigt, dass Finanzämter mit kurzen Bearbeitungszeiten ihre Spitzenpositionen häufig über mehrere Jahre hinweg halten. "Es gibt zwar immer wieder Verschiebungen im Ranking, doch die schnellen Bundesländer bleiben insgesamt schnell", so Bodeewes. "Berlin ist dafür ein gutes Beispiel: Die Hauptstadt gehört bereits seit Jahren zu den Top 5 und führt die Rangliste nun wieder an."Im Ländervergleich überzeugt Berlin mit der kürzesten durchschnittlichen Wartezeit von 46,3 Tagen. Schlusslicht ist Bremen, wo Steuerpflichtige im Schnitt 74,3 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid warten mussten. Im Vorjahr hatte Hamburg mit 45,5 Tagen die Spitzenposition inne.Methodik und ServiceDie Analyse basiert auf mehr als einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über Lohnsteuer-kompakt.de eingereicht wurden. Ausgewertet wurden die Bearbeitungszeiten von 482 Finanzämtern in ganz Deutschland, die jeweils mindestens 50 Steuererklärungen bearbeitet haben.Steuerpflichtige können die aktuelle durchschnittliche Bearbeitungszeit ihres zuständigen Finanzamtes online einsehen unter: https://www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemterJournalisten erhalten auf Anfrage eine detaillierte Übersicht der Ergebnisse nach Bundesländern und einzelnen Finanzämtern.