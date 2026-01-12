München (ots) -- Turbulente Planung der großen 15 Jahre "Die Geissens"-Party- Opa Reinhold reist zur Party nach Dubai- Die brandneue Spezial-Doppelfolge "Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" am 12. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Seit 15 Jahren gewähren Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Dieses Jubiläum muss natürlich gebührend gefeiert werden! In der 90-minütigen Spezialfolge nimmt RTLZWEI die Zuschauer mit auf die chaotisch-charmante Planung der Jubiläumsparty in Dubai - von Location-Drama bis hin zu exklusiven Gästen wie Opa Reinhold und einer Feier im typischen Geissens-Style. "Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" - am 12. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Wo feiert man 15 Jahre Jetset und Luxus? Natürlich in Dubai! Zum Jubiläum planen Robert, Carmen, Davina und Shania eine exklusive Party, bei der Glamour, Chaos und jede Menge Überraschungen garantiert sind. Doch wo soll die Party überhaupt stattfinden? Die Geissens besichtigen einige der exklusivsten Locations Dubais. Aber Robert hat einen ganz besonderen Plan: Er will die Party auf einer Privatinsel stattfinden lassen! Kein leichtes Unterfangen, schließlich müsste alles extra für die Party angeliefert werden ... Kann sich die Familie auf eine Location einigen?Der Druck ist groß! Schließlich reisen neben allerhand prominenten Gästen auch zwei besondere Personen für die Party nach Dubai: Opa Reinhold und Roberts Schwester Tina. Opa Reinhold ist nicht nur kölsches Original, sondern auch ein echter Entertainer und der einzige Mensch, der Robert widersprechen darf. Kann er Robert von seinem Privatinsel-Traum abbringen? Die Kinder sollen die weitere Planung übernehmen, doch schnell droht die Organisation im Chaos zu versinken ... Eines ist sicher: Die Geissens-Jubiläumsparty wird bestimmt unvergesslich!"Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" - am 12. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Geiss TV produziert.Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St.Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Bildmaterial zur Folge und weitere Infos finden Sie in unserer Presselounge: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6194154