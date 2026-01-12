MIAMI, FL & ABU DHABI, Jan 12, 2026 - (ACN Newswire) - Die Argentine Football Association (AFA), amtierender Champion der FIFA World Cup, hat sich mit Verofax, ihrem exklusiven KI-Partner, zusammengeschlossen, um Vamos Argentina zu lancieren - eine KI-gestützte Fan-Erlebnisplattform, die darauf ausgelegt ist, die über 900 Millionen Fans Argentiniens in Mikro-Influencer zu verwandeln und gleichzeitig Marken zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Influencer- und Social-Marketing-Modelle zu fördern.Im Rahmen eines Launch-Events in Miami vorgestellt, führt Vamos Argentina eine neue digitale Medienkategorie ein, mit der Fans markenbezogene Erlebnisse mithilfe sicherer, vorlagenbasierter, GenAI-gestützter Bilder und Videos mit argentinischen Spielern und Spielszenen (UGC) erstellen und diese sofort auf ihren bevorzugten Social-Media-Plattformen veröffentlichen können.Darüber hinaus erschließt Vamos Argentina einen neuen Marken-Sponsoring-Kanal, der Marken ermöglicht, 4 Milliarden Sportfans nicht über Werbung, sondern über GenAI-gestützte Fan-Erlebnisse mit integrierten Marken und Produkten zu erreichen - getragen von der Leidenschaft der AFA-Fanbasis und der einzigartigen agentic AI-Technologie von Verofax.Über Vamos Argentina werden Fans dazu motiviert, Erlebnisse mit argentinischen Spielern in Form von Selfies, Videos und Sportwissensspielen zu erstellen. Jeder Beitrag integriert Marken-Assets, während die Plattform gleichzeitig Compliance, Markensicherheit sowie eine konsistente Sichtbarkeit der Sponsoren über Millionen von Beiträgen hinweg gewährleistet.Fan-Leidenschaft in Markeneinfluss verwandelnLeandro Petersen, Chief Marketing Officer der AFA, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit Verofax eröffnet ein neues Kapitel für die AFA. Vamos Argentina ist eine neue Möglichkeit für Fans weltweit, sich über einzigartige KI-Erlebnisse zu vernetzen und damit internationales Wachstum voranzutreiben. Gleichzeitig entsteht ein leistungsstarker Sponsoring-Kanal, der Marken einen messbaren Return on Ad Spend (ROAS) sowie einen wiederholbaren und skalierbaren Weg bietet, mit unserer globalen Fanbasis in Kontakt zu treten."Wassim Merheby, CEO von Verofax, ergänzte: "Die AFA ist Vorreiter bei offiziellen GenAI-Erlebnissen als neuem Kanal für Markensponsoren. Durch das Training von KI-Engines mit Spielern liefern wir authentische, KI-gestützte Erlebnisse mit integrierten Sponsorenmarken - zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten. Mit über 100 Millionen AFA-Followern, 250 bis 500 Millionen Zuschauern pro Spiel und 900 Millionen kombinierten Followern der Spieler bietet Vamos Argentina eine beispiellose Reichweite und Interaktion."Zielgerichtet, skalierbar und messbarLive-Demonstrationen während des Launch-Events zeigten, wie Fans innerhalb von Sekunden zu Mikro-Influencern werden können. Mit nur einem einzigen Foto erzeugt die KI immersive Momente mit echten Spielern, offiziellen Trikots, AFA-Hintergründen und markengebundenen Produktplatzierungen, die sofort zum Teilen bereitstehen. Jeder Beitrag enthält das Branding der Sponsoren und verstärkt authentische, von Fans getragene Inhalte über soziale Netzwerke hinweg.Sponsoren profitieren von garantierten Fan-Post-Liefermengen pro Markenkampagne und erreichen Millionen gezielt angesprochener Sportfans zu CPM-Raten, die mit traditionellem Influencer-Marketing nicht zu vergleichen sind. Die Kampagnen werden vollständig von Verofax gemanagt und durch gamifizierte Fan-Erlebnisse sowie Anreize wie VIP-Tickets, signierte Merchandise-Artikel und exklusive Meet-and-Greets ergänzt, um Teilnahme und Engagement zu steigern.Begrenzte Möglichkeiten im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026Angesichts der begrenzten Anzahl verfügbarer Sponsoring-Plätze wird AFA ab Januar 2026 mit der Vermarktung entsprechender Pakete beginnen, unterstützt durch eine globale Marketingkampagne zur Aktivierung von Fans weltweit. Weitere Informationen zum Sponsoring der KI-gestützten Fan-Erlebnisse von AFA mit Ihrer Marke und Ihren Produkten finden Sie unter https://afa.verofax.com.Über die Argentine Football Association (AFA)Die Argentine Football Association (AFA) ist der Dachverband des Fußballs in Argentinien. Sie überwacht nationale Wettbewerbe und vertritt das Land auf internationaler Ebene. Als Heimat des amtierenden FIFA-World-Cup-Champions verfügt die AFA über eine der leidenschaftlichsten Fanbasen weltweit.Besuchen Sie www.afa.com.ar.Über VerofaxVerofax, gegründet im Jahr 2019, ist ein führendes KI-Technologieunternehmen, das Lösungen der nächsten Generation für die Interaktion mit Kunden, Sponsoren und Fans bereitstellt. Zu den Fortune-100-Unternehmen, die Verofax vertrauen, zählen unter anderem AB InBev, FC Barcelona, Emirates Airways und Microsoft. Verofax ist in über 50 Märkten tätig und bietet Agentic-AI-Erlebnisse sowie holografische Display-Lösungen (Holobox) für interaktive Engagement-Erlebnisse.Weitere Informationen finden Sie unter www.verofax.com/afa oder per E-Mail an info@verofax.com.KontaktNeha Sharma, neha.sharma@verofax.com, Sadra Azzi, info@verofax.com, Tel: +1 323 304 0626Verofax is social! Follow Verofax on Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram and x.Source: Argentine Football Association (AFA)Verofax LtdCopyright 2026 ACN Newswire . All rights reserved.