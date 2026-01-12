Die Handelskette Saturn verschwindet aus immer mehr Innenstädten. Standorte werden in Mediamarkt-Filialen umgewandelt. Hält der neue Mehrheitseigner JD.com an beiden Marken fest? Das Filialnetz der Elektronikmarktkette Saturn wird auch nach der geplanten Übernahme durch den chinesischen Onlinehändler JD.com schrumpfen. Weitere Standorte sollen schließen und in Mediamarkt-Filialen umgewandelt werden. Das bestätigte eine Sprecherin des Mutterkonzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n