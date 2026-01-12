EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 35. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.01.2026 / 09:40 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 35. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 wurden insgesamt Stück 35.000 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 8.570 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 05.01.2026 XETR 5.000 69,5714 347.857,10 06.01.2026 XETR 5.000 69,6704 348.351,90 07.01.2026 XETR 5.000 69,0912 345.455,92 08.01.2026 XETR 15.000 69,2149 1.038.223,48 09.01.2026 XETR 5.000 71,3285 356.642,58 Gesamt 35.000 69,6152 2.436.530,98

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 05.01.2026 XETR 1.000 65,3149 65.314,90 06.01.2026 XETR 903 65,2334 58.905,75 07.01.2026 XETR 1.000 64,7872 64.787,20 08.01.2026 XETR 4.737 64,9494 307.665,10 09.01.2026 XETR 930 67,0721 62.377,05 Gesamt 8.570 65,2334 559.050,00

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.985.103 Vorzugsaktien und Stück 2.647.807 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 12. Januar 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand