Die abgelaufene Woche stand ganz im Zeichen einer freundlichen Tendenz an den Aktienmärkten, so die Analysten der Helaba.Die Entmachtung Maduros am Wochenende zuvor sei nicht negativ aufgenommen worden. Da die Unsicherheit über die Entwicklung in der venezolanischen Politiklandschaft weiterhin hoch sei und unmittelbar nicht mit deutlichen Produktionssteigerungen bei Rohöl zu rechnen sei, hätten sich die Reaktionen am Ölmarkt in Grenzen gehalten. Der deutsche Leitindex habe somit ein neues Rekordhoch erklommen und liege klar oberhalb von 25.000 Punkten. Währenddessen würden die EZB-Zinserwartungen in gegensätzliche Richtungen beeinflusst, von einer nachlassenden Inflation und positiven Überraschungen, vor allem in der deutschen Industrie. In der neuen Woche gelte abseitig des heute anstehenden sentix-Investorenvertrauens die Aufmerksamkeit vor allem den US-Zahlen (Inflation, Industrieproduktion und regionale Fed-Umfragen). Anlass zu forcierten Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werde es nach Erachten der Analysten nicht geben.
