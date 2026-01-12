Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche hatte einige positive konjunkturelle Überraschungen in der Eurozone parat, so die Analysten der Helaba.Nachdem zunächst schwächere Inflationsraten wieder für etwas mehr Zinssenkungsfantasie bezüglich der EZB gesorgt hätten, hätten überraschend feste Industriedaten (deutsche Aufträge sowie Industrieproduktion in Deutschland und Spanien) für ein Gegengewicht geliefert. Vor diesem Hintergrund würden sich die Blicke heute auf das sentix-Investorenvertrauen zu Beginn des neuen Jahres richten. Eine Stimmungsverbesserung sollte nicht überraschen. In diesem Fall wäre dies mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden und die Indikation für die kommende ZEW-Umfrage fiele freundlich aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de