Der Konflikt zwischen dem Weißen Haus und der US-Notenbank ist am Wochenende eskaliert. Fed-Chef Jerome Powell bestätigte am Sonntagabend den Erhalt von Vorladungen ("Subpoenas") einer Grand Jury des Justizministeriums (DOJ). Im Raum steht die Androhung einer strafrechtlichen Anklage.Der Grund: Ausufernde Kosten bei der Sanierung des Fed-Hauptquartiers. Budgetdokumente zeigen, dass die veranschlagten Kosten im Jahr 2025 auf 2,5 Milliarden Dollar gestiegen sind - ein deutlicher Sprung gegenüber den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
