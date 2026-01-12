Chinas Regierung greift im hart umkämpften Lieferdienstmarkt durch - und an der Börse kommt das gut an. Die Papiere von Alibaba haben am Montag im heimischen Handel um mehr als fünf Prozent zugelegt, nachdem die oberste Kartellbehörde eine Untersuchung zu den Wettbewerbspraktiken der Branche eingeleitet hatte.Ziel ist es, den durch massive Subventionen und Rabatte angeheizten Preiskampf einzudämmen. Die neuen Leitlinien der Marktaufsicht sollen ab Februar in Kraft treten. Konkret untersagen diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
