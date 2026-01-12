Wie zum Beispiel die +15,2 % bei den beantragten Regelinsolvenzen im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat. So die vorläufigen Angaben der Bundesstatistiker, die darauf verweisen, dass der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags in vielen Fällen annähernd drei Monate davor liegt. Für Oktober melden die Amtsgerichte nach endgültigen Resultaten insgesamt 2 108 beantragte Firmen-Pleiten, 4,8 % mehr als im Oktober 2024 und in erster Linie aus Verkehr und Lagerei, Gast- und Baugewerbe. Die Forderungen der Gläubiger werden für Oktober mit rd. 2,6 Mrd. Euro beziffert, nach 3,8 Mrd. Euro im Vorjahresmonat.
