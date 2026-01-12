12. Januar 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. ("West Red Lake Gold" oder "WRLG" oder das "Unternehmen") (TSXV: WRLG) (OTCQX: WRLGF) gibt bekannt, dass die vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche Goldmine Madsen im Bergbaugebiet Red Lake im Nordwesten Ontarios (Kanada) die kommerzielle Produktion aufgenommen hat.

Die Mine Madsen hat am 1. Januar 2026 die kommerzielle Produktion erreicht. Die Mühle produzierte im Dezember 2025 durchschnittlich 689 Tonnen pro Tag ("tpd"). Dies entspricht 86 % der zulässigen Produktionskapazität von 800 tpd und erfüllt die internen Anforderungen des Unternehmens für die kommerzielle Produktion. Demnach muss die Mühle 30 Tage in Folge mindestens 65 % der zulässigen Kapazität erreichen. Auch die betriebliche Stabilität, eine weitere interne Anforderung, ist in Madsen gegeben. Dank einer konstant hohen Ausbeute der Mühle von durchschnittlich 94,6 % im Dezember konnten 3.215 Unzen Gold gefördert werden.

"Wir freuen uns, die kommerzielle Produktion in der Mine Madsen bekannt zu geben, die nur sieben Monate nach Abschluss der Großprobenahme erreicht wurde", sagte Shane Williams, President und CEO. "Der Start der kommerziellen Produktion ist ein wichtiger Meilenstein für jeden Produzenten und folgt auf einen starken Dezember, in dem Tonnage, Gehalt, Ausbeute und Produktion planmäßig verliefen. Der Dank und die Anerkennung gebühren dem Betriebspersonal vor Ort, das den Hochlauf der Mine in gewissenhafter und systematischer Arbeit ermöglicht hat. Ich möchte auch unseren Partnern, den First Nations Lac Seul und Wabauskang sowie der Gemeinde Red Lake, für ihre langjährige Unterstützung danken."

"Wir werden auf dieser soliden Grundlage weiter aufbauen, und ich rechne damit, dass Madsen bis Mitte 2026 die genehmigte Kapazität erreichen wird."

Im ersten Quartal 2026 ("Q1") wird das Mahlgut überwiegend aus dem Gebiet 4447 stammen, einer hochgradigen Zone in South Austin, die das Unternehmen im Jahr 2025 ausgewiesen hat. Das Mahlgut wird im ersten Quartal voraussichtlich einen Durchschnittsgehalt von über 6 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") aufweisen.

Im Dezember produzierte die Mine Madsen 21.389 Tonnen Erz, was einem Tagesdurchschnitt von 689 Tonnen entspricht. Diese Tonnen Erz wiesen einen Durchschnittsgehalt von 4,94 g/t Au auf. Die Mühlenausbeute von 94,6 % im Laufe des Monats ergab im Dezember 3.215 Unzen Gold.

Im vierten Quartal 2025 ("Q4") produzierte die Mine Madsen 49.162 Tonnen Erz, was einem Durchschnitt von 534 Tonnen pro Tag entspricht. Dieses Erz wies einen Durchschnittsgehalt von 5,06 g/t Au auf. Die Mühlenausbeute von 95 % führte zu einer Goldausbeute von 7.379 Unzen im Quartal.

Im vierten Quartal wurden 7.200 Unzen Gold gegossen. (Anmerkung: Die gewonnenen und gegossenen Unzen stimmen aufgrund der Goldmenge im Kreislauf und des Zeitpunkts des Goldgusses nicht genau überein.) Diese Unzen wurden zu einem Durchschnittspreis von 4.150 USD pro Unze verkauft, was einem Gesamtumsatz von 30 Mio. USD entspricht.

Im Jahr 2025 wurden in der Mine Madsen 20.000 Unzen Gold gegossen. Dieses Gold wurde zu einem Durchschnittspreis von 3.650 USD pro Unze verkauft, was einem Gesamtumsatz von 73 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen schloss das Jahr 2025 mit 46 Mio. CAD in bar und Goldforderungen ab.

Vermahlene Tonnen Zugelassene tägliche Mahlkapazität in % Goldgehalt (g/t Au) Produzierte Unzen Dezember 2025 21.389 86 % 4,94 3.215 Q4 2025 49.162 67 % 5,06 7.379 Gegossene Unzen Durchschnittlicher Verkaufspreis (USD pro Unze) Gesamtumsatz aus Goldverkäufen Q4 2025 7.200 4.150 USD 30 Mio. USD Geschäftsjahr 2025 20.000 3.650 USD 73 Mio. USD

Tabelle 1. Betriebsergebnisse der Mine Madsen für Dezember und das 4. Quartal 2025

"Das Potenzial, auf vielfältige Weise weiterhin Wert in Madsen zu schaffen, macht diese Aufnahme der kommerziellen Produktion besonders spannend", sagte Herr Williams.

"Wir bohren derzeit in Fork, um diese Lagerstätte noch in diesem Jahr in den Minenplan aufzunehmen. Der Schacht steht kurz vor der Inbetriebnahme und die bisherigen Arbeiten haben gezeigt, dass mittelfristig eine erhebliche Steigerung der Schachtkapazität möglich ist. Wir beginnen mit der Abgrenzung eines neuen hochgradigen Gebiets in Lower Austin, dem sogenannten 904 Complex. Dieses ähnelt dem hochgradigen Gebiet 4447 in South Austin. Durch Erkundungsbohrungen, Minenplanung und Erschließungsarbeiten haben wir dieses Gebiet innerhalb von acht Monaten vorangetrieben, sodass wir heute diese ertragreiche Lagerstätte abbauen können. Die unmittelbaren Auswirkungen des Abbaus dieser sogenannten "Jewelry-Box"-artigen, besonders ergiebigen Gebiete zeigten sich, als das Material aus 4447 den Goldgehalt in der Mühle von Madsen im Dezember auf 8,9 g/t Au ansteigen ließ. Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Quartal den Großteil unseres Erzes aus dem Gebiet 4447 gewinnen werden.

Es hat immense Anstrengungen gekostet, dieses Ziel zu erreichen, und es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass unser methodischer Ansatz zu genau den Ergebnissen und Chancen geführt hat, die wir uns von Madsen erhofft hatten."

Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine Prognose für 2026 im ersten Quartal veröffentlichen wird.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Hayley Halsall-Whitney, P.Eng., Vice President of Operations von West Red Lake Gold und qualifizierte Sachverständige für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.

