Innovator im Bereich autonome IT mit der höchsten Bewertung für die Vollständigkeit seiner Vision

Tanium, ein führendes Unternehmen im Bereich autonome IT, gab heute bekannt, dass es im ersten Gartner Magic Quadrant für Endpoint-Management-Tools 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde.1

Tanium ist überzeugt, dass diese Auszeichnung die Stärke seiner branchenführenden autonomen IT-Plattform widerspiegelt, die IT-Betrieb und Sicherheit in einer einzigen Lösung vereint, die auf KI und Echtzeit-Intelligenz basiert.

"Autonome IT definiert das Endpunktmanagement neu und ersetzt manuelle, tool-orientierte Ansätze durch KI-gesteuerte, automatisierte Abläufe, die auf Vertrauen und Echtzeit-Intelligenz basieren", so Matt Quinn, Chief Technology Officer bei Tanium. "Wir glauben, dass die Anerkennung durch Gartner als Leader in diesem Magic Quadrant das Engagement von Tanium unterstreicht, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen durch unsere autonome IT-Plattform unaufhaltsam zu machen."

Die autonome IT-Plattform von Tanium nutzt KI und Echtzeit-Intelligenz, um IT- und Sicherheitsteams dabei zu helfen, Endpunktmanagement, Expositionsmanagement und Sicherheitsoperationen zu vereinheitlichen, um Innovationen schneller voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und Geschäftsergebnisse zuverlässig zu erzielen.

Tanium hat außerdem kürzlich neue Plattformfunktionen vorgestellt, die die agentenbasierte KI erweitern, die Unterstützung für Betriebstechnologie (OT) und mobile Endpunkte ausbauen und die kontinuierliche Sicherheit verbessern. Zu den Highlights gehören:

Tanium Ask Entwickelt für intelligente Qualitätssicherung, Einblicke und die sichere Durchführung von Endpunktänderungen alles über eine einfache Eingabeaufforderung. Diese bahnbrechende agentenbasierte KI-Erfahrung nutzt Echtzeit-Endpunktinformationen, um die betriebliche Effizienz und die Reaktion auf Bedrohungen erheblich zu verbessern.

Erweiterte Endpunkte mit Tanium Endpoint Management für OT und Mobile sowie Tanium Connector für Microsoft Intune, um der Vielfalt der Kundengeräte gerecht zu werden. Diese Funktionen erweitern den Umfang des Endpunktmanagements von Tanium und sorgen für einheitliche Transparenz, Konfigurationsdurchsetzung und umsetzbare Erkenntnisse in OT-, Mobil- und Microsoft Intune-verbundenen Umgebungen.

Tanium Jump Gate Diese Funktion erweitert das Sicherheitsportfolio von Tanium, eliminiert ständigen Zugriff, setzt Zero-Trust-Prinzipien durch und bietet Echtzeitüberwachung mit Just-in-Time- und Just-Enough-Zugriff auf sensible Ressourcen.

Mit der Platzierung als Leader in diesem Magic Quadrant sieht sich Tanium in einer starken Position, um das Endpunktmanagement zu transformieren und die Customer Journey in Richtung autonomer Betrieb und Sicherheit zu beschleunigen.

Um mehr über die autonome IT-Plattform von Tanium zu erfahren, besuchen Sie: https://www.tanium.com/autonomous-it-platform und fordern Sie eine Demo an.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologie-Analysten von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT den IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Um zu erfahren, wie Tanium autonome IT für unaufhaltsames Geschäft liefert, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

Haftungsausschluss

Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Die Informationen sind keine Verpflichtung, keine Garantie, kein Angebot, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung, dass wir künftige Produkte, Merkmale oder Funktionen liefern, und es besteht keine Absicht, diese Informationen in einen Vertrag aufzunehmen bzw. entsprechend zu betrachten. Die tatsächliche Zeitplanung eines Produkts, Merkmals oder einer Funktion, die letzten Endes verfügbar gemacht werden, kann von den Darstellungen abweichen.

________________________ 1 Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee Craig Fisler, 5. Januar 2026

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260108511912/de/

Contacts:

Medienkontakt

Tanium PR

Press@tanium.com