DAX Prognose für Montag, 12.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme gab der Index zunächst moderat nach und lief bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein, die den Index an ein neues Allzeithoch geschoben haben. Zwar setzte der DAX nachfolgend etwas zurück, die Bullen schafften es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Damit hat der Index in diesem Jahr noch keinen Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX bleibt technisch bullisch Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial. 25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen. Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 - Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange. DAX aktuell: Rückblick auf den Handel am Freitag (09.01.2026) Der DAX startete am Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem moderaten Rücksetzer zu Handelsbeginn bewegte sich der Index bis zum Mittag in einer engen Seitwärtsrange. Am Nachmittag setzte deutliches Kaufinteresse ein, das den DAX auf ein neues Allzeithoch führte. Trotz eines zwischenzeitlichen Rücklaufs schafften es die Bullen erneut, einen Xetra-Tagesgewinn auszuweisen. Bemerkenswert: Der DAX hat im laufenden Jahr weiterhin keinen einzigen Xetra-Tagesverlust verzeichnet. Auch nachbörslich dominierte Aufwärtsdynamik. Der Index ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel. Marktbreite im DAX Zum Xetra-Schluss notierten 25 Aktien im Plus, 15 Titel schlossen im Minus. Top-Gewinner: SAP: +3,01 %

Volkswagen Vz.: +2,71 %

Scout24: +2,44 % Schwächste Werte: Commerzbank: -2,06 %

MTU: -2,02 %

DAX Prognose: Technische Daten im Überblick Kennzahl 09.01.2026 08.01.2026 Tageshoch 25.302 25.243 Tagestief 25.129 25.043 Xetra-Schluss 25.258 25.126 Tagesschluss 25.301 25.202 Tagesrange (Punkte) 173 200

