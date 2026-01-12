Herrsching am Ammersee (ots) -Mit dem Prädikat "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" zeichnet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung auch in diesem Jahr Höchstleistung in Kundenorientierung und Fachkompetenz in der Bankberatung zum Thema Baufinanzierung aus. Die Ergebnisse liefern Verbrauchern eine wertvolle Orientierungshilfe im schwer überschaubaren Angebotsdschungel.Der renommierte Bankentest "BESTE BANK vor Ort" stellt seit Jahren das Beratungsangebot regionaler und überregionaler Institute auf die Probe. Dabei hat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung als Initiator der Testreihe nicht nur die Methodik immer wieder veränderten Voraussetzungen, Anforderungen und Erwartungen der Verbraucher angepasst, sondern auch das Testfeld mit der Prüfung unterschiedlicher Beratungsangebote stetig erweitert. Neben dem bekannten Bankentest "BESTE BANK vor Ort", mit seinem Fokus auf der klassischen Kontoführung, umfasst die Testreihe deshalb heute auch Serien wie den "Private Banking Test" für Regionalbanken sowie für Privatbanken und Vermögensverwalter und den Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung".Bankentest Baufinanzierung - Qualitätsprüfung unter RealbedingungenIm aktuellen Bankentest zur Baufinanzierungsberatung wurden mehr als 200 regionale und überregionale Institute von den Profi-Testern der Gesellschaft für Qualitätsprüfung getestet. Grundlage hierfür sind reale Test-Beratungen, die anonym von Testkunden angefragt und in Anspruch genommen werden. Hierbei präsentieren sie sich - selbst fachlich qualifizierte Brancheninsider - mit einem aus statistischen Werten zum repräsentativen Durchschnittsverbraucher erstellten Kundenprofil. Als Einstieg in die Beratung werden vom Testkunden sowohl eigene finanzielle Informationen wie die Vermögens- und Einkommenssituation als auch ein konkreter Finanzierungswunsch kommuniziert. Dabei wurde bewusst ein realistisches Szenario gewählt, in dem es für einen qualifizierten Berater leicht sein sollte, eine Finanzierungsanfrage positiv zu beantworten und so auch Gelegenheit gegeben wird, die Gesamtsituation des Kunden genauer zu betrachten.Die Bewertung der Beratungsqualität - als zentrale Zielsetzung des Bankentests - beginnt schon vor dem eigentlichen Beratungsgespräch. Basierend auf einem standardisierten Prüfungskatalog wird das gesamte Kundenerlebnis bewertet. Schon der Erstkontakt ist damit Teil der Gesamtbewertung.Wie schnell wird eine Anfrage beantwortet?Wie reibungslos und kundenorientiert erfolgt die Terminvereinbarung?Und nicht zuletzt: Wie freundlich und zuvorkommend fühlt sich der Testkunde insgesamt betreut?Im nächsten Schritt bewerten die Tester rückblickend die für eine seriöse Bewertung erforderliche Bedarfsanalyse. Hierbei sollten alle im Rahmen einer Immobilienfinanzierung relevanten persönlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erfasst werden. Nicht zuletzt sollte geprüft werden, welche Risiken und Versorgungslücken vorhanden und nicht abgesichert sind.Auf dieser Grundlage sollte als nächstes die eigentliche Beratung erfolgen, in der ausführlich, verständlich und nachvollziehbar über die grundlegende Machbarkeit des Finanzierungsvorhabens gesprochen wird. Hierbei sollten vom Berater Aspekte wie die Eigenkapitalquote aber auch Fördermöglichkeiten angesprochen und verschiedene Finanzierungskonzepte vorgestellt werden. Dabei dürfen auch grundlegende Risiken nicht verschwiegen werden. Darüber hinaus bezieht der Test auch die Nachbetreuung sowie die Dokumentation der Beratung in die Gesamtbewertung mit ein.Das Testergebnis beurteilt vor allem die individuelle Kundenorientierung.War die Analyse zu Beginn der Beratung bedarfsgerecht und spiegelte sie die tatsächliche persönliche und finanzielle Situation wider?Wurden darauf aufbauend Lösungen präsentiert, die zu den Bedürfnissen und Voraussetzungen des Kunden passen?Wurde dabei zu jeder Zeit transparent und verständlich kommuniziert und alle Aspekte einer Finanzierung, insbesondere deren Risiken, angesprochen und erläutert?Digitales Angebot und persönliche Beratung - die Mischung machtsBesonderes Augenmerk bei der Bewertung eines zeitgemäßen und gerade für die jüngere Generation bedarfsgerechten Beratungs- und Dienstleistungsangebots gilt auch im Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung" den digitalen Komponenten. Schon vor der ersten Kontaktaufnahme bewertet der Bankentest mit dem Digital-Check das online verfügbare Informations- und Dienstleistungsangebot:Bietet die Website des Anbieters unabhängige Informationen zum Thema Baufinanzierung?Sind diese leicht erreichbar und verständlich?Kann man bereits im Voraus eine Finanzierung mit einem Online-Zinsrechner unverbindlich prüfen?Welche Serviceleistungen sind darüber hinaus auch online verfügbar?Kann zum Beispiel der Termin online vereinbart oder sogar die Beratung per Online-Videomeeting durchgeführt werden?Alles zusammengenommen - die Kundenorientierung im Bereich der gesamten Abwicklung der Beratung, von der Terminvereinbarung bis zur Nachbearbeitung, die detaillierte, individuelle Bedarfserfassung sowie die nachvollziehbare, verständliche und detaillierte Gestaltung eines geeigneten Angebots unter Berücksichtigung aller Risiken, Voraussetzungen und Eventualitäten - ergibt ein geschlossenes Bild der Beratungsqualität und der Kundenorientierung. Alle Institute, die im Rahmen dieser Tests durch herausragende Leistung in allen Bereichen aus der Masse hervorstechen, erhalten von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Auszeichnung "SEHR GUT in der Baufinanzierung".Die Ergebnisse des aktuellen Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" mit Nennung der mit dem Prädikat "SEHR GUT" ausgezeichneten Institute ist ab sofort online einsehbar.Aktuelle ErgebnisseMit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.Landingpage "Baufinanzierung" (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/bankentest-baufinanzierung/) mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich Immobilienfinanzierung.Ergebnisbericht (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/sehrgutebaufi2026/) mit den Top-Banken je Bundesland bzw. Region.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching amAmmerseeOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121047/6194220