KI boomt, aber Empathie bleibt gefragt. Warum Bau und Pflege Gewinner sind, Löhne steigen - und welche Branchen jetzt zittern müssen. Das steckt hinter den sechs Jobtrends im neuen Jahr. Das Positive zuerst: Das Jahr 2026 startet mit kleinen Gründen zur Freude - einem höheren Mindestlohn und einer insgesamt stabilen Beschäftigung. Doch es gibt ein großes Aber: Für viele Branchen sieht der Arbeitsmarkt weiter mau aus. Was diese Entwicklungen für Arbeitnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n