Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 12.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.541 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Vormittag erholen und über die 25.600 Punkte-Marke laufen und sich hier etablieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es zunächst dynamisch abwärts an das 23,6 - Retracement. Der Rücksetzer wurde direkt zurückgekauft. Es ging im weiteren Handelsverlauf weiter aufwärts. Das Kaufinteresse hat auch im späten Handel noch angehalten. Erst kurz vor Handelsschluss kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Neutraler Grundton mit leichter Aufwärtsneigung: Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart bleibt die Nasdaq Prognose neutral. Solange sich der Index oberhalb der Zone um 25.525/25.576 Punkte stabilisieren kann, überwiegen leicht bullische Chancen.

Technisch entscheidende Durchschnittslinien: Die SMA20 und SMA50 sind kurzfristig die Schlüssellinien. Eine Rückeroberung und Etablierung darüber würde die Nasdaq Analyse klar aufhellen, während ein Bruch der SMA50 das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200 erhöht.

Klar definierte Handelszonen und Tagesrange: Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.680/25.750 Punkten auf der Oberseite und 25.397/25.155 Punkten auf der Unterseite. Innerhalb dieser Spanne ist mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel zu rechnen.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.541 Punkten. Bereits im Vormittagshandel konnte sich der Index erholen, die Marke von 25.600 Punkten zurückerobern und sich darüber etablieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte zunächst eine dynamische Abwärtsbewegung bis an das 23,6 %-Retracement ein, die jedoch umgehend zurückgekauft wurde.

Im weiteren Handelsverlauf dominierte wieder Kaufinteresse. Dieses hielt bis in den späten Handel an, ehe es kurz vor Handelsschluss zu moderaten Gewinnmitnahmen kam. Der Wochenschluss fiel insgesamt konstruktiv aus.

Rückblick - Nasdaq Entwicklung der letzten Handelstage

Kennzahl 09.01. 08.01. Tageshoch 25.835 25.667 Tagestief 25.470 25.419 Tagesschluss 25.782 25.530 Range (Punkte)* 356 248

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr Grün - höher als Vortag, Rot - niedriger als Vortag

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen oberhalb der SMA200 (25.524 Punkte) sowie im Umfeld der SMA20 (25.658 Punkte). Der Stundenchart zeigt, dass sich der Index zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten stabilisieren und dynamisch erholen konnte.

Der nachmittägliche Rücksetzer führte den Nasdaq kurzzeitig unter diese Durchschnittslinien, wurde jedoch vollständig zurückgekauft. In der Folge gelang ein Anstieg über die SMA50 (25.697 Punkte), wo sich der Index zum Wochenschluss etablierte...

