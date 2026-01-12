© Foto: UnsplashPolitische Unruhen im Nahen Osten plus Vorladungen gegen die Fed haben einen Safe-Haven-Run ausgelöst - Edelmetalle erreichen neue Rekordmarken.Gold und Silber haben zu Wochenbeginn kräftig zugelegt, nachdem neue Angriffe der Trump-Regierung auf die US-Notenbank die Sorgen um deren Unabhängigkeit verschärft haben. Auslöser war die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell, dass das US-Justizministerium die Notenbank wegen Kostenüberschreitungen beim Umbau ihres Hauptsitzes vorgeladen und sogar mit einer strafrechtlichen Anklage gedroht habe. Powell wertete dies als Folge der anhaltenden politischen Spannungen über die Geldpolitik. "All dies spricht nicht nur für die lächerliche Unbeständigkeit der …Den vollständigen Artikel lesen
