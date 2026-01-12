Marktbericht für den 12. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte starten abwartend in die neue Woche. Im Mittelpunkt steht der Auftakt der US-Berichtssaison, die traditionell von den großen Banken eröffnet wird. Erwartet werden solide Quartalsergebnisse, getragen von einer deutlich belebten M&A-Aktivität sowie robusten Handelsumsätzen. Die Zahlen gelten als wichtiger Stimmungsindikator für den weiteren Jahresverlauf. In Europa fehlt es zum Wochenbeginn an frischen Konjunktursignalen. Die Geldpolitik befindet sich weiterhin in einer Beobachtungsphase, Zinssenkungserwartungen haben sich zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
