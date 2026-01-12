München (ots) -Das schwedische Karolinska Institut hat bekanntgegeben, dass Professor Matthias H. Tschöp, Präsident der LMU, gemeinsam mit seinem Forschungspartner Professor Richard Dennis DiMarchi von der Indiana University (Bloomington, USA) den Rolf Luft Award 2026 erhält. Der Preis gilt als die weltweit renommierteste Auszeichnung in der Diabetologie und Endokrinologie.Das Jury zeichnet damit den "herausragenden, bahnbrechenden wissenschaftlichen Beitrag" von DiMarchi und Tschöp auf dem Gebiet von Diabetes und Adipositas aus, "bei dem grundlagenwissenschaftliche Forschung zu bedeutenden klinischen Implikationen geführt hat." Konkret würdigt die Stiftung die "Fortschritte in der Peptidchemie und die Entwicklung neuartiger Dual- und Tripple-Agonisten zur Behandlung von Diabetes und Adipositas", durch die beiden Forscher."Es war mir ein großes Privileg, diesen Weg gemeinsam mit Richard DiMarchi zu gehen. Unsere inzwischen mehrere Jahrzehnte währende Zusammenarbeit zeigt, was möglich ist, wenn interdisziplinäre Wissenschaft mit gleichermaßen großer wissenschaftlicher Strenge wie Neugier betrieben wird", erklärt Professor Tschöp und ergänzt: "Ich bin sehr dankbar, dass dies mit diesem renommierten Preis gewürdigt wird. Zu sehen, welchen Einfluss unsere Entdeckungen in der Darmhormonbiologie, die Fortschritte in der Peptidchemie sowie die Entwicklung neuartiger Agonisten auf die Patientenversorgung und die Gesundheit der Gesellschaft haben, erfüllt mich mit großer Demut."Die Professoren Richard DiMarchi und Matthias Tschöp haben "eine neue Klasse von Arzneimitteln mit bislang unerreichter Wirksamkeit in der Behandlung von Diabetes und Adipositas" entdeckt, schreibt das Karolinska Institut auf seiner Website und berichtet: Mehrere Varianten dieser sogenannten Darmhormon-Polyagonisten hätten bereits klinische Studien durchlaufen. Ein Vertreter dieser Wirkstoffklasse mit demselben aktiven Peptidwirkstoff, Tirzepatid, der mit einem Industriepartner entwickelt wurde, habe 2022 die Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelaufsicht FDA zur Behandlung des Typ-2-Diabetes und 2023 zur Behandlung von Adipositas erhalten.Die Entdeckung und Validierung dieser hochwirksamen Medikamente zur Behandlung der Adipositas durch DiMarchi und Tschöp stelle "einen transformativen Durchbruch" dar und eröffne "einen Weg zur Umkehr der globalen Adipositas-Pandemie", wird erläutert. Darüber hinaus habe die Arbeit von DiMarchi und Tschöp neue Maßstäbe für die Arzneimittelentwicklung bei komplexen Erkrankungen gesetzt, für die es bislang keine wirksame Therapie gibt.Die Preisverleihung, das Symposium sowie die Preisvorlesung sind für den 10. September 2026 geplant.Links:Professor Richard DiMarchi and Professor Matthias Tschöp receives the Rolf Luft Award 2026 | Karolinska Institutet (https://ki.se/en/mmk/research/rolf-luft-award/rolf-luft-award-2026)Rolf Luft Award | Karolinska Institutet (https://ki.se/en/mmk/research/rolf-luft-award)Richard DiMarchi :Department of Chemistry (https://www.chem.indiana.edu/faculty/richard-dimarchi/)Pressekontakt:Anja-Maria MeisterPressesprecherin des PräsidentenLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-2508E-Mail: anja.meister@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057148/100937703