Das Unternehmen aus Hilden hat seine Prognosen im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Nun geht es optimistisch in das neue Jahr, in dem es sich auf die Förderung der Produktvermarktung, regulatorische Meilensteine und Innovationen im Bereich Automatisierungssysteme konzentrieren will. QIAGEN hatte auf einem Kapitalmarkttag im Juni 2024 das Ziel ausgegeben, in fünf Wachstumsbereichen bis 2028 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. $ zu erzielen. Das sieht gut aus und: Ehrlichkeit wird belohnt - die Aktie steht heute auf grün!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
