Hamburg (ots) -- Norddeutschland: Junge Architekten in allen Teilen des Nordens zeigen, wie zeitgemäß entworfen und gebaut werden kann- Inspirierende Wohnreportagen und Lieblingsorte in Hamburg- Frequenzerhöhung: AW Architektur & Wohnen erscheint künftig 10 Mal pro JahrMit frischem Blick auf Architektur, Design und Interior startet AW Architektur & Wohnen in das neue Jahr: Die erste Ausgabe (#1/26, ab sofort im Handel) steht unter dem Motto "Neue Perspektiven" und widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema Made in Germany. Im Fokus stehen Qualität, Haltung und kreative Vielfalt - von zeitgenössischer Architektur über anspruchsvolles Interior Design bis hin zu persönlichen Wohnwelten. Die Ausgabe präsentiert exklusive Wohnreportagen aus Deutschland und zeigt, wie individuell und zukunftsorientiert hierzulande gelebt und gestaltet wird. In einem ausführlichen Interview sprechen Christian Knorst und Robert Christof über ihre Übernahme der Geschäftsführung des Möbelherstellers Moormann aus dem Chiemgau, der seit Jahrzehnten für nachhaltige Gestaltung und klare Designhaltung steht. Ein besonderes Highlight bildet die Reisegeschichte mit Designerin Jutta Werner, die ihr Hamburg aus ganz persönlicher Perspektive vorstellt und ihre Lieblingsorte zwischen Design, Kultur und urbanem Lebensgefühl teilt.Sterne am norddeutschen Architekturhimmel: Rügen, Kappeln, Hamburg und BremenErgänzt wird der Schwerpunkt u.a. durch einen sorgfältigen Blick auf junge Architektur aus Norddeutschland, zum Beispiel auf die klimafokussierte Arbeit von Susanne Brorson, die mit ihrem Studio so preisgekrönte Projekte realisiert hat wie das Eco Village Rügen. Es ergänzt das Dorf Streu auf Rügen entlang klimatischer und historischer Vorgaben und ist aus lokal verfügbaren biogenen Materialien gebaut. Der enge Bezug zu Mensch und Umgebung steht auch im Fokus von Malte Sunder-Plassmann. Schon dessen erstes eigenes Projekt, das Ferienhaus Hof Ahmen in der Nähe seiner Heimat Kappeln, sorgte für mediale Begeisterung. Für Sunder-Plassmann muss gute Architektur nicht laut oder teuer sein, sondern präzise, sensibel und mit Gespür für Ort und Maßstab. Sensibilität im Umgang mit Materialität, Maßstab und Typologie ist auch für das Hamburger Büro NOTO entscheidend - das beweisen die drei Gründer, Maike Basista, Henrik Becker und Dr. Jacob Jansen mit ihren jüngsten Projekten - etwa mit den Hamburger Wohnhäusern im Akazienweg und in der Babendiekstraße, die mit dem BDA Hamburg Architektur Preis 2024 ausgezeichnet worden sind. "Unser Ziel ist es, präzise und zugleich zeitlose Architektur zu schaffen - Gebäude, die aus dem Ort heraus entstehen und ihm etwas zurückgeben", so Jacob Jansen. "Kein technologisches Mehr, sondern ein sinnvolles Besser" ist auch das Credo von hope Architekten. Das Büro von Hannes Hölscher und Sven Petersen steht für pragmatisches, kontextbezogenes Design, das gestalterische Qualität mit ökologischer Vernunft verbindet. Zeigen tun das die beiden jungen Architekten in Bremen, wo sie aktuell dabei sind, ein ehemaliges Krankenhausareal zu einem lebendigen Stadtquartier umzubauen."Warum immer in die Ferne schweifen, wenn im eigenen Land so viele neue Ideen zu entdecken sind?", findet Karen Hartwig, Chefredakteurin der AW Architektur & Wohnen. "Mit unserer aktuellen Ausgabe nehmen wir unsere Leserinnen und Leser mit auf eine Reise, die ein überraschendes Bild vom zeitgenössischen deutschen Wohnen liefert und beweist: Das Gute und Schöne liegt oft ganz nahe."Frequenzerhöhung: Magazin erscheint künftig 10 Mal pro JahrAuf spannende Architektur-Reportagen, sorgfältig recherchierte Hintergrundgeschichten und inspirierende Porträts, wie sie das aktuelle Heft präsentiert, können sich die Leserinnen und Leser künftig noch häufiger freuen als bisher: Mit der Erhöhung der Erscheinungsfrequenz auf zehn Ausgaben pro Jahr und einer Umfangerweiterung auf 188 Seiten beweist das Magazin AW Architektur & Wohnen seine Markenstärke und das anhaltend große Vertrauen der Leserinnen und Leser.Wir senden Ihnen gern das aktuelle Cover zu.