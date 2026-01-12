Nürnberg (ots) -2025 stieg die Zahl der Widersprücheund Klagen anWiderspruchsquote in Jobcentern in gemeinsamerEinrichtung (gE) liegt bei 2,1 ProzentIm Jahr 2025 gingen 501.667Widersprüche in den Jobcentern ein - das sind 78.310mehr als im Vorjahr. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Klagen um 4.379 von 48.785auf 53.164.Am häufigsten betrafen Widersprüche dieEntscheidungen zur Berechnung der Kosten der Unterkunft, die Aufhebung undErstattung von Bürgergeld sowie die Anrechnung von Einkommen bzw. Vermögen. Diemeisten Widersprüche fielen unter die Kategorie "Sonstiges", in der beispielsweisedas Einbehalten von Bürgergeld bei Überzahlungen oder die fehlende Mitwirkung zusammenfasstsind.Bei den Klagen bezogen sich diemeisten Fälle auf die Kosten der Unterkunft, die Aufhebung und Erstattung sowiedie Zugangsvoraussetzungen zum SGB II.Erledigte Widersprüche und Klagen2025 haben die Jobcenter 476.728Widersprüche bearbeitet und entschieden. 61,14 Prozent davon wurdenzurückgewiesen oder durch die Leistungsberechtigten selbst zurückgezogen. Bei 147.213Widersprüchen wurde die zuvor ergangene Entscheidung revidiert. Bei knapp derHälfte der Entscheidungen konnte erst im Widerspruch neu entschieden werden,weil fehlende Unterlagen nachgereicht oder Mitwirkungspflichten nachgeholtwurden. Eine fehlerhafte Rechtsanwendung vonseiten der Jobcenter lag in 42.303 Fällenvor.Insgesamt 52.858 Klagen konnten dieGerichte im vergangenen Jahr abschließen. Bei zwei Dritteln der Fälle wurde dasVorgehen der Jobcenter bestätigt, bei knapp einem Drittel der Fälle führten dieKlagen zu einer neuen Entscheidung.Widerspruchs- und Klagequoten in Jobcenternin gemeinsamer EinrichtungDie Widerspruchs- und Klagequotenkönnen nur für die gemeinsamen Einrichtungen* - also Jobcenter, die von der Bundesagenturfür Arbeit und den Kommunen gemeinsam betrieben werden, - berechnet werden. Diese versandten 2025 rund 21,2 Millionen Leistungsbescheide, gegen die 434.033Widersprüche und 43.169 Klagen eingereicht worden sind. Die Widerspruchsquotestieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte von 1,8 auf 2,1 Prozent,während die Klagequote unverändert bei 0,2 Prozent blieb. Die Quoten sindSchätzwerte, da gegen denselben Bescheid auch mehrfach Widerspruch eingelegtwerden kann.*Hinweise für Redaktionen- Fürdie Jobcenter gibt es zweiunterschiedliche Organisationsmodelle. In sog. "gemeinsamen Einrichtungen (gE)" arbeiten Bundesagentur für Arbeit(BA) und die jeweilige Kommune zusammen und betreiben die Jobcenter gemeinsam.2025 wurden 300 von 404 Jobcentern in dieser Form organisiert. Bundesweit betrieben104 zugelassene kommunale Träger (zKTs)die Jobcenter in kommunaler Eigenverantwortung, also ohne Beteiligung der BA.- Diein dieser Presseinformation genannten Zahlen werden für beide Organisationsformenzusammen veröffentlicht, da auch die Jobcenter in kommunaler Trägerschaft der Statistikder BA nach festgelegten Kriterien Daten zu Widersprüchen und Klagen liefern.Einzige Ausnahme ist der Absatz zur Widerspruchs- und Klagequote: Die BA kenntdie Zahl der verschickten Leistungsbescheide nur für die gemeinsamenEinrichtungen. Deswegen werden bei den rechnerischen Quoten nur dieeingegangenen Widersprüche und Klagen der gemeinsamen Einrichtungen berücksichtigt.Statistische Informationen zu Widersprüchen und Klagen im Internet (https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524068&topic_f=wuk-wuk)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6194245