Der anhaltende Boom der Digitalisierung, vor allem der Bereich Künstliche Intelligenz, erfordert immense Datenspeicherkapazitäten und treibt weltweit die Nachfrage nach Speicherchips an. Diese RAM-Bausteine (Random Access Memory) haben sich vom klassischen Massenprodukt zu einer hoch spezialisierten, strategischen Schlüsselressource der neuen Ökonomie entwickelt. Wer Zugriff auf Speicher hat, kontrolliert faktisch die Skalierung von Rechenleistung, Cloud-Diensten, Industrieanwendungen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick