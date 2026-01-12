Dax nimmt nach Rekordlauf Tempo raus

Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des heutigen Handelstags stehen mehrere Stimmungs- und Strukturindikatoren. Die Sentix-Umfrage liefert einen Einblick in die Konjunkturerwartungen für die Euro-Zone, wobei sich der Pessimismus unter Investoren zuletzt abgeschwächt haben dürfte. Gleichzeitig veröffentlicht das Statistische Bundesamt aktuelle Daten zum Insolvenzgeschehen und damit einen Gradmesser für die Belastbarkeit der deutschen Unternehmenslandschaft. Überlagert wird der Tag von politischen Themen: Der eskalierende Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell sorgt ebenso für Aufmerksamkeit wie die angespannte Lage im Iran, die neue Unsicherheiten für die globalen Märkte birgt.
Meistgehandelte Aktien
Zalando zeigt sich fester und zählt zu Handelsbeginn zu den stärkeren Dax-Werten. Marktteilnehmer verweisen auf das anziehende Handelsvolumen und Positionierungen im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison, die dem Titel zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen.
Beiersdorf startet ebenfalls leicht im Plus. Die Aktie profitiert von der Erwartung, dass sich operative Fortschritte und Kostendisziplin in den kommenden Quartalszahlen niederschlagen könnten. Beiersdorf nähert sich damit einer charttechnisch relevanten Zone, was kurzfristig zusätzliche Nachfrage auslösen könnte.
Volkswagen liegt im Minus. Berichte über geplante Einsparungen im Konzern rücken erneut die langfristige Profitabilität und die Komplexität der neuen Markenstruktur in den Fokus. Anleger agieren hier zurückhaltend, zumal die Aktie zuletzt bereits deutlich gelaufen ist.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2TER
|12,95
|69,187577 USD
|5,53
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFT
|11,41
|70,989857 USD
|6,27
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2R56
|14,44
|67,441549 USD
|4,97
|Open End
|Silber
|Bull
|UN23R2
|28,02
|51,563493 USD
|2,56
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1UWR
|6,13
|24653,202136 Punkte
|39,85
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|UPS Inc.
|Call
|UG7QRA
|1,54
|100,00 USD
|3,56
|16.06.2027
|Exxon Mobil Corp.
|Call
|UG2E1F
|0,52
|140,00 USD
|7,11
|13.01.2027
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UG1P2C
|3,94
|400,00 EUR
|4,94
|16.12.2026
|Halliburton Co.
|Call
|UG1RDG
|0,37
|35,00 USD
|3,92
|16.12.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UN2499
|2,12
|180,00 USD
|4,11
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|14,69
|47,081681 USD
|5
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|UG7YNH
|1,44
|166,493106 USD
|10
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UN1CU6
|10,68
|52,964475 USD
|10
|Open End
|Eli Lilly & Co.
|Long
|UN1CTD
|8,25
|993,308356 USD
|15
|Open End
|Barrick Gold Corp.
|Long
|UN0448
|30,48
|38,275381 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 10:05 Uhr;
