Dax nimmt nach Rekordlauf Tempo raus

Nach dem fulminanten Jahresauftakt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenbeginn noch zurückhaltend.

Der Dax startet verhalten in den Handel und pendelt nahe seines zuletzt markierten Rekordniveaus. Auch international fehlt es an klaren Impulsen: Der EuroStoxx 50 notiert schwächer, während die US-Leitindizes nach dem starken Wochenschluss zunächst in eine Verschnaufpause übergehen. Neue geopolitische Spannungen und politische Reibungen aus Washington reichen bislang nicht aus, um die Börsenstimmung spürbar zu kippen.

Makroökonomischer Überblick Im Mittelpunkt des heutigen Handelstags stehen mehrere Stimmungs- und Strukturindikatoren. Die Sentix-Umfrage liefert einen Einblick in die Konjunkturerwartungen für die Euro-Zone, wobei sich der Pessimismus unter Investoren zuletzt abgeschwächt haben dürfte. Gleichzeitig veröffentlicht das Statistische Bundesamt aktuelle Daten zum Insolvenzgeschehen und damit einen Gradmesser für die Belastbarkeit der deutschen Unternehmenslandschaft. Überlagert wird der Tag von politischen Themen: Der eskalierende Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell sorgt ebenso für Aufmerksamkeit wie die angespannte Lage im Iran, die neue Unsicherheiten für die globalen Märkte birgt. Meistgehandelte Aktien Zalando zeigt sich fester und zählt zu Handelsbeginn zu den stärkeren Dax-Werten. Marktteilnehmer verweisen auf das anziehende Handelsvolumen und Positionierungen im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison, die dem Titel zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Beiersdorf startet ebenfalls leicht im Plus. Die Aktie profitiert von der Erwartung, dass sich operative Fortschritte und Kostendisziplin in den kommenden Quartalszahlen niederschlagen könnten. Beiersdorf nähert sich damit einer charttechnisch relevanten Zone, was kurzfristig zusätzliche Nachfrage auslösen könnte. Volkswagen liegt im Minus. Berichte über geplante Einsparungen im Konzern rücken erneut die langfristige Profitabilität und die Komplexität der neuen Markenstruktur in den Fokus. Anleger agieren hier zurückhaltend, zumal die Aktie zuletzt bereits deutlich gelaufen ist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN2TER 12,95 69,187577 USD 5,53 Open End Silber Bull UN2TFT 11,41 70,989857 USD 6,27 Open End Silber Bull UN2R56 14,44 67,441549 USD 4,97 Open End Silber Bull UN23R2 28,02 51,563493 USD 2,56 Open End DAX Bull UN1UWR 6,13 24653,202136 Punkte 39,85 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag UPS Inc. Call UG7QRA 1,54 100,00 USD 3,56 16.06.2027 Exxon Mobil Corp. Call UG2E1F 0,52 140,00 USD 7,11 13.01.2027 MTU Aero Engines AG Call UG1P2C 3,94 400,00 EUR 4,94 16.12.2026 Halliburton Co. Call UG1RDG 0,37 35,00 USD 3,92 16.12.2026 Palantir Technologies Inc. Call UN2499 2,12 180,00 USD 4,11 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 14,69 47,081681 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long UG7YNH 1,44 166,493106 USD 10 Open End Novo-Nordisk AS Long UN1CU6 10,68 52,964475 USD 10 Open End Eli Lilly & Co. Long UN1CTD 8,25 993,308356 USD 15 Open End Barrick Gold Corp. Long UN0448 30,48 38,275381 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2026; 10:05 Uhr;

