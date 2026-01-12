Linz (www.anleihencheck.de) - Vergangenen Freitag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit nur 50.000 neuen Stellen sei der Arbeitsmarkt deutlich unter den Erwartungen geblieben; gleichzeitig sei die Arbeitslosenquote überraschend stark auf 4,4% gesunken. Interessant sei dabei, dass über das gesamte Jahr 2025 lediglich 584.000 Jobs geschaffen worden seien - deutlich weniger als in den letzten Jahren seit Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020. Belastend hätten insbesondere Stellenkürzungen im öffentlichen Dienst auf Bundesebene sowie ein verhaltener Einstellungskurs im privaten Sektor gewirkt. Die Interpretationen der Arbeitslosenzahlen würden gemischt ausfallen: Einige Marktteilnehmer würden das schwache Stellenwachstum als Zeichen einer möglichen strukturellen Abkühlung der Wirtschaft betonen, andere auf die fallende Arbeitslosenquote referenzieren und den Arbeitsmarkt als insgesamt robust genug sehen. Der US-Dollar habe in den ersten Tagen des Jahres leicht an Stärke zulegen können und liege heute Morgen bei knapp 1,1660. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
